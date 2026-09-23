कानपुर में 121 गुम हुए मोबाइल फोन वापस मिले, मालिकों के चेहरे पर लौटी खुशी

जागरण संवाददाता, कानपुर। पूर्वी जोन की सर्विलांस टीम ने गुम हुए 121 मोबाइल फोन बुधवार को उनके स्वामियों लौटाए। इनकी कीमत करीब 24 लाख रुपये है। मोबाइल पाकर स्वामियों के चेहरे खिल गए। लोगों ने बताया कि मोबाइल गिरने के बाद उसके मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे। डीसीपी पूर्वी जाेन कार्यालय से फोन आने के बाद पहले तो सपना जैसा लगा, लेकिन मोबाइल मिलने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी पुलिस का आभार जताने से भी नहीं चूके।

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि, सर्विलांस टीम ने आइएमइआइ नंबर,सीडीआर, सीसी फुटेज, और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से 121 मोबाइल बरामद किए हैं। इनमें 65 हजार की कीमत का एक आइफोन-15 भी शामिल है, जो कि मध्यप्रदेश उज्जैन के शाजापुर निवासी शुभम परिहार का है। इस दौरान शुभम ने बताया कि, बीती 31 मई लखनऊ से उज्जैन जाने के दौरान सेंट्रल स्टेशन से उनका मोबाइल गुम हो गया था। एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह से आइफोन पाकर शुभम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।