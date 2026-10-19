कानपुर में तार चोर गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, एक पैर में गोली लगने से घायल; दूसरा फरार

जागरण संवाददाता, कानपुर। बीते दिनों ट्रांसफार्मर से सामान और बिजली के तार चोरी करने वाले मामले में गिरोह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।

रविवार देर रात नीबिया गांव के पास पुलिस की आरोपितों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक आरोपित के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।

एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि बीते दिनों हुई तार चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने रात में गश्त बढ़ाई थी। इसी क्रम में रविवार देर रात पुलिस टीम ग्राम नीबिया के आसपास चेकिंग की जा रही थी। तभी नीबिया की ओर से एक वाहन आता दिखाई दिया।

पुलिस टीम ने वाहन को रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार दो लोगों ने रुकने के बजाय वाहन छोड़ दिया और पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायरिंग के दौरान एक आरोपित के पैर में गोली लग गई और वह गिर पड़ा, जबकि दूसरा भाग निकला।