सोहना हत्याकांड: मां नीतू राघव के शव से लिपटकर बिलखते रहे बच्चे, पुलिस जांच जारी

विनय त्रिवेदी, सोहना। एक वारदात ने तीन मासूम बच्चों की जिंदगी से मां का साया छीन लिया। शुक्रवार को गांव दौला में 35 वर्षीय नीतू राघव की हत्या के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

जब पोस्टमार्टम के बाद मां का शव घर पहुंचा तो मां को सामने देखकर तीनों बच्चे बिलख पड़े। दोनों छोटी बेटियां रोते हुए बार-बार कहती रहीं, ''मां उठ जा, कब उठोगी?'' बच्चों की यह पुकार सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।

...जिंदगी में आ गया खालीपन नीतू की हत्या ने पति प्रशांत राघव और तीनों बच्चों की जिंदगी बदल दी। जिस घर में परिवार साथ रहता था, वहां अब मातम पसरा है। बच्चों के परवरिश की पूरी जिम्मेदारी पिता के कंधों पर आ गई है। मां की ममता से महरूम हुए इन बच्चों को शायद अभी यह भी एहसास नहीं कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा खालीपन आ गया है। तीसरे दिन हुआ अंतिम संस्कार शुक्रवार को महिला की हत्या के बाद स्वजन और ग्रामीणों में आक्रोश था। गुस्साए लोगों ने शनिवार दोपहर सोहना-गुरुग्राम रोड जाम कर विरोध जताया और पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से भी इनकार कर दिया।

स्वजन आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों की ओर से 24 घंटे के भीतर हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन मिलने के बाद रविवार दोपहर गमगीन माहौल में नीतू का अंतिम संस्कार किया गया। पति प्रशांत ने पत्नी को मुखाग्नि दी।