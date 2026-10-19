पटना में खाना बनाने के दौरान फटा गैस सिलिंडर, कई लोग घायल; एक की हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, पटना। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के गोसाईं टोला मोड़ के पास सोमवार को खाना बनाने के दौरान छोटा गैस सिलेंडर अचानक फट गया। तेज धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। इनमें एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया।

धमाके की आवाज सुनकर घटनास्थल पर जुटे लोग मिली जानकारी के अनुसार, गोसाईं टोला मोड़ के पास खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान छोटा गैस सिलेंडर अचानक फट गया। धमाके की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की। गंभीर रूप से जख्मी युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घायल अन्य लोगों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।