कानपुर में बस से उतरते समय गिरने से सिपाही की मौत, कैंसर अस्पताल के पास हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, कानपुर। स्वरूप नगर क्षेत्र में कैंसर अस्पताल के पास जीटी रोड पर गुरुवार दोपहर बस से उतरने के दौरान गोविंद नगर थाने में तैनात सिपाही की सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने स्वजन को हादसे की जानकारी दी। परिवार इटावा से आ रहा है।

मूलरूप से इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय सिपाही अशोक कुमार गोविंद नगर थाने में तैनात थे। वह बड़ी बेटी प्रिया के साथ कल्याणपुर खुर्द में किराये पर कमरा लेकर रहते थे। जबकि उनकी पत्नी मंजेश छोटी बेटी अंजलि इटावा वाले घर मे रहती हैं।