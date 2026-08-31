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कानपुर में पुलिस पर हमला सात गिरफ्तार, 62 पर मुकदमा, निलंबित लेखपाल पूरे मामले का मुख्य सूत्रधार

By Surjeet Kumar Tiwari Edited By: Anurag Shukla
Updated: Mon, 31 Aug 2026 04:59 PM (IST)

कानपुर के चकेरी में पुलिस पर हुए हमले में दो महिलाओं सहित सात लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 62 ...और पढ़ें

प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी लेकर मारती महिला। वीडियो ग्रैब

प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी लेकर मारती महिला। वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. पुलिस पर हमले में दो महिलाओं सहित सात गिरफ्तार।

  2. 62 लोगों पर मुकदमा दर्ज, 40 अज्ञात शामिल।

  3. निलंबित लेखपाल अंबुज निषाद मुख्य सूत्रधार बताया गया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी एयरपोर्ट के पास रविवार शाम को पुलिस से मारपीट और पथराव में चकेरी , महाराजपुर थाना प्रभारी के अलावा अहिरवां चौकी इंचार्ज घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने फुटेज से 22 लोगों की पहचान की है। जिसके साथ सोमवार को अहिरवां चौकी इंचार्ज जयवीर सिंह की तहरीर पर चकेरी थाने में 22 नामजद समेत 40 अज्ञात पर मुकदमा हुआ है।


चकेरी थाने कार्यवाहक इंस्पेक्टर जावेद खान के अनुसार रविवार देर शाम हुई घटना का सूत्रधार जाना गांव निवासी अंबुज निषाद ही लोगों को बुलाकर उकसा रहा था। वह बिल्हौर में भी तैनात रहा है। उसे रोका भी गया था। पता चला है कि वह वर्तमान में वह निलंबित चल रहा है। वह नशेड़ी किस्म का है, उसका पत्नी से उन्नाव के शुक्लागंज में विवाद में मुकदमा है, जिसमें चार्जशीट भी लग चुकी है।


उसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। बताया कि मामले में निलंबित लेखपाल जाना गांव अंबुज निषाद, सौरभ कुमार, कैलाश, दीपू, लवकुश, शांति, गीता को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 22 लोग नामजद हुए हैं। वहीं 40 अज्ञात की पहचान की जा रही है। पकड़े गए लोगों को मेडिकल के बाद जेल भेजा जाएगा। उनसे पूछताछ की जा रही है।

जावेद के अनुसार चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र पर सरिया से हमला हुआ था। वहीं आरोपित लेखपाल अभी कहां तैनात है। इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। फरार आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है। मौके से 35 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। जिससे लोग बवाल करने पहुंचे थे। आरोपितों पर हत्या का प्रयास, बलवा, सरकारी काम में बाधा, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने में मुकदमा लिखा गया है