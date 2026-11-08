कानपुर में बोरी से धुआं और अजीब गंध, चावल साफ करने वाले केमिकल से फैली दहशत

जागरण संवाददाता, कानपुर। चमनगंज स्थित कोकलेस मिल कंपाउंड में बोरी से धुआं निकलने और अजीब गंध फैलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पहले खुद पानी डालकर धुआं बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे धुआं और तेज हो गया।

पुलिस और दमकल की टीम ने मोर्चा संभाला। एहतियातन फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। बाद में दमकलकर्मियों ने केमिकल पर पानी डालकर उसे बहाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इलाकाई लोगों के मुताबिक, कंपाउंड में गौरव शुक्ला का कपड़ों की कतरन से रूई बनाने का कारखाना है। कारखाने के बाहर रखी एक बोरी से धुआं उठने लगा। तेज और अजीब गंध आने पर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।