Kanpur OPD 21 Nov: कानपुर-उन्नाव समेत आसपास के जिलों का ओपीडी शेड्यूल जारी, देखें आज कौन-कौन से डॉक्टर रहेंगे अपलब्ध
यह लेख कानपुर और आसपास के जिलों के अस्पतालों में 21 नवंबर, शनिवार के लिए ओपीडी शेड्यूल और डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी देता है। इसमें विभिन्न विभागों के डॉक्टरों के नाम और समय शामिल हैं ताकि मरीज अस्पताल जाने से पहले जानकारी प्राप्त कर सकें।
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कानपुर और आसपास के जिलों का ओपीडी शेड्यूल जारी।
21 नवंबर को विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता देखें।
मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग सहित कई विभागों की जानकारी।
जागरण टीम, कानपुर। आज यानी शनिवार, 21 नवंबर को अस्पताल जाने से पहले ओपीडी (OPD) में डॉक्टरों की उपलब्धता और समय की जानकारी जरूर देख लें। कानपुर नगर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और होम्योपैथिक चिकित्सालय में अलग-अलग विभागों के डॉक्टरों की सूची जारी की गई है।
इसके अलावा बांदा, इटावा, कन्नौज, औरैया, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, महोबा, उरई, उन्नाव और कानपुर देहात के प्रमुख सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला (ENT) समेत अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम और ओपीडी का समय शामिल है।
विभिन्न जिलों की आज की ओपीडी (OPD) सूची
|जिला / शहर
|अस्पताल का नाम
|ओपीडी समय / संपर्क / नोट
|विभाग / विशेषज्ञता
|चिकित्सकों के नाम
|कानपुर नगर
|एलएलआर अस्पताल
|समय: निर्धारित समयानुसार
(नोट: ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।)
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
|मनोरोग विभाग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डा. मो. काजी साकिब
|मेडिसिन विभाग
|डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
|त्वचा रोग विभाग
|डा. युगल राजपूत
|बाल रोग विभाग
|डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. अशरफउल्ला
|नेत्र रोग विभाग
|डा. नम्रता पटेल
|हड्डी रोग विभाग
|डा. चंद्रशेखर वर्मा और डा. रचित भट्नागर
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
|यूरोलाजी विभाग
|डा. प्रखर पटेल
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
|पेन मेडिसिन
|डा. चंद्रशेखर
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
|दंत रोग
|डा. अवनीश गुप्ता
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
|सर्जन
|डा. वीकेएस कटियार
|ईएनटी
|डा. अपूर्वा
|नेत्र रोग विभाग
|डा. बीडी सेठ
|आर्थोपेडिक
|डा. श्री प्रकाश और डा. अशोक कुमार
|बाल रोग
|डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सहगल
|मनोरोग
|डा. आरती
|कानपुर नगर (अन्य)
|हृदय रोग संस्थान
|निर्धारित समयानुसार
|मेडिसिन विभाग
|डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डा. नीरज प्रकाश
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. अवधेश कुमार
|होम्योपैथिक चिकित्सालय
|होम्योपैथी
|डा. मोना गुप्ता, डा. मुकेश श्रीवास्तव, डा. श्रुति सिन्हा, डा. सत्येंद्र कुमार ओझा, डा. प्रियंका, डा. रेखा
|बांदा
|जिला अस्पताल
|समय: 8:00 से 2:00 बजे
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. मुकेश कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. राजेंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रसून खरे
|रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल
|सुबह: 9:00 से 3:00 बजे
|मेडिसन विभाग
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डा. निधि गुप्ता
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मीनाक्षी
|इटावा
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|समय: 8:00 से 2:00 बजे
|जनरल मेडिसिन
|डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी (चेस्ट फिजिशियन)
|डा. विकास राजपूत
|बालरोग विभाग ओपीडी
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन ओपीडी
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंतरोग विभाग ओपीडी
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
|उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि. सैफई
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डा. संजीव यादव, डा. कंचन चौधरी
|जनरल सर्जरी
|डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
|स्त्री रोग
|डा. अनुराधा, डा. आकांक्षा
|नेत्र रोग
|डा. दीप्ती जोशी
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. जसवीर सिंह, डा. अंकित मित्तल
|मनोरोग विभाग
|डा. धीरेंद्र कुमार
|बाल रोग ओपीडी
|डा. निशांत शर्मा
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
|समय: 8:00 से 2:00 बजे
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी व डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला व डा. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर व डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
|औरैया
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|समय: 8:00 से 2:00 बजे
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोहित गहोई
|नाक कान गला रोग विशेषज्ञ
|नहीं
|बाल रोग विशेषज्ञ
|नहीं
|मनोरोग विशेषज्ञ
|नहीं
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|नहीं
|जनरल सर्जन
|नहीं
|चित्रकूट
|जिला अस्पताल
|समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह और डा. ऋषि कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डा. आरबी लाल और डा. कन्हैया कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य और डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. रमेश कुमार भारती और डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डा. भास्कर सिंह
|फर्रुखाबाद
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|समय: 8:00 से 2:00 बजे
|जनरल सर्जन
|डा. अक्षय जोयल
|फिजीशियन
|डा. दीपक वर्मा, डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. अंकिता वर्मा
|हृदय रोग विशेषज्ञ
|डा. मनोज पांडेय
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी, डा. प्रभात वर्मा
|नाक, कान व गला विशेषज्ञ
|डा. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजीशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डा. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|समय: 8:00 से 2:00 बजे
|कमरा नंबर 07 - त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|कमरा नंबर 08 - हड्डी रोग
|डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
|कमरा नंबर 101 - जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|कमरा नंबर 102 - फिजीशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा नंबर 114 - जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|कमरा नंबर 115 - नाक, कान व गला
|डा. विकास यादव
|कमरा नंबर 116 - दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान व डा. सुनीता
|कमरा नंबर 120 - नेत्र रोग
|डा. एके सिंह
|कमरा नंबर 126 - बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
|महोबा
|जिला अस्पताल
|समय: 8:00 से 2:00 बजे
सीएमएस मोबाइल नंबर: 9648537714
|मनोरोग विभाग
|काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, और गला रोग विभाग
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज व डा. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डा. डीके राय
|उरई
|जिला चिकित्सालय
|समय: 8:00 से 2:00 बजे
सीएमएस जिला अस्पताल: 9415532973
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
|सर्जरी विभाग
|डा. केपी सिंह
|बाल रोग विभाग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग विभाग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डा. बीपी सिंह
|जिला नेत्र चिकित्सालय
|नेत्र विभाग
|डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
|राजकीय मेडिकल कालेज
|समय: 8:00 से 2:00 बजे
सीएमएस मेडिकल कालेज: 9454369390
|जनरल मेडिसिन
|डा. कुलदीप
|अस्थि रोग विभाग
|डा. प्रांशु शर्मा
|सर्जरी विभाग
|डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार
|प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
|डा. प्रीति राजपूत
|बाल रोग विभाग
|डा. कामिनी राजपूत
|मनोरोग विभाग
|डा. आशीष कुमार
|दंत रोग विभाग
|डा. हिना रहमान, डा. मदन मोहन निरंजन
|नेत्र रोग विभाग
|डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डा. सुनील कुमार निखर
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|समय: 8:00 से 2:00 बजे
|नाक, कान और गला रोग
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह, डा. वैभव त्रिपाठी
|बालरोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार व डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डा. संजीव कुमार
|सर्जरी विभाग (सर्जन)
|डा. वीसी पांडेय, डा. संजय वर्मा
|चेस्ट रोग फिजीशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग (अस्थिरोग विशेषज्ञ)
|डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया, डा. घनश्याम मीना
|त्वचारोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
|जिला महिला अस्पताल
|जिला महिला अस्पताल
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
|डा. निधि, डा. योगिता गुलाटी
|कानपुर देहात
|मेडिकल कालेज
|समय: 8:00 से 2:00 बजे
शिकायत नंबर: 9506502480
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी