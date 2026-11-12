कानपुर OPD 13 नवंबर: उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।
कानपुर की ओपीडी (OPD)
समय: सुबह 9:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|अस्पताल / संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|एलएलआर अस्पताल
|मनोरोग विभाग
|डॉ. शिखा सिंह, डॉ. कार्तिका चावला
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डॉ. निशांत सौरभ सक्सेना
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. आरके वर्मा, डॉ. एसके गौतम, डॉ. सौरभ अग्रवाल
|त्वचा रोग विभाग
|डॉ. डीपी शिवहरे
|बाल रोग विभाग
|डॉ. यशवंत राव, डॉ. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डॉ. शिशिर धर
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. नम्रता पटेल
|सर्जरी विभाग
|डॉ. श्रद्धा वर्मा, डॉ. जीडी यादव, डॉ. आरके सिंह, डॉ. मनोज सोनकर, डॉ. उदित पटेल
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. चेतन सिंह, डॉ. दिव्यानंद पांडेय
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरोलॉजी विभाग
|डॉ. आलोक वर्मा, डॉ. अमित चंद्रा, डॉ. सद्दाम अहमद
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डॉ. मनीष सिंह, डॉ. आंचल दत्ता, डॉ. इला कात्यायन, डॉ. अभिषेक गुप्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डॉ. विनय कुमार
|यूरोलॉजी विभाग
|डॉ. अनिल वैद
|नेफ्रोलॉजी विभाग
|डॉ. युवराज गुलाटी
|पेन मेडिसिन विभाग
|डॉ. नेहा कुमार
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डॉ. रामकिशोर, डॉ. अशोक वर्मा, डॉ. आरके सिंह
|सर्जन
|डॉ. वीकेएस कटियार
|ईएनटी
|डॉ. प्रवीन सक्सेना, डॉ. महेश
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आरए मिर्जा
|आर्थोपेडिक
|डॉ. राजेश बाजपेई, डॉ. राजेश कटियार
|बाल रोग
|डॉ. कैलाश, डॉ. आरएस यादव
|त्वचा रोग
|डॉ. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डॉ. चिरंजीव
|हृदय रोग संस्थान
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. उमेश्वर पांडेय, डॉ. अवधेश शर्मा, डॉ. कुमार हिमांशु
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डॉ. नीरज त्रिपाठी (सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)
डॉ. अनिल कुमार (दोपहर 2:00 से शाम 6:00 बजे तक)
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संजय वर्मा
|कांशीराम चिकित्सालय
|जनरल सर्जरी
|डॉ. वसंत लाल
|नेत्र रोग
|डॉ. सोमनाथ डे, डॉ. स्वरूप मोहन
|नाक, कान और गला
|डॉ. अतुल सचान
|आर्थो विभाग
|डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. सुमित मिश्रा, डॉ. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डॉ. सतीश कुमार
|पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज
|होम्योपैथी
|डॉ. सुशील दुबे, डॉ. विकास तिवारी, डॉ. नीलम, डॉ. रोहित सिंह, डॉ. प्रियंका, डॉ. नीता जैन
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
उन्नाव की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक, कान और गला रोग
|डॉ. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश, डॉ. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डॉ. बृज कुमार व डॉ. अमित श्रीवास्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डॉ. संजीव कुमार
|सर्जरी विभाग (सर्जन)
|डॉ. संजय वर्मा
|चेस्ट रोग फिजीशियन
|डॉ. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग (अस्थिरोग विशेषज्ञ)
|डॉ. विकास सचान, डॉ. मनीष चौरसिया, डॉ. घनश्याम साजिदा
|त्वचारोग विभाग
|डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डॉ. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डॉ. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डॉ. सत्येंद्र
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
|डॉ. योगिता
|उन्नाव: ओपीडी समस्या हेतु संपर्क नंबर
|पदनाम
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417561
|पुलिस अधीक्षक
|9454400312
|सीएमओ उन्नाव
|8005192700
|सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल
|8005192800
|सीएमएस महिला जिला अस्पताल
|8318233993
|उन्नाव: प्रमुख अधिकारियों व डॉक्टरों के मोबाइल नंबर
|पद / विशेषज्ञता
|नाम
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|घनश्याम मीना
|9454417561
|पुलिस अधीक्षक
|जयप्रकाश सिंह
|9454400312
|मुख्य विकास अधिकारी
|कृतिराज
|9454465441
|एडीएम
|सुशील कुमार
|9454417632
|एसपी सिटी
|आयुष श्रीवास्तव
|9454401123
|सीएमओ उन्नाव
|डॉ. एके शर्मा
|8005192700
|एसीएमओ
|डॉ. जेआर सिंह
|9450694321
|सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल
|डॉ. एसके शुक्ला
|8005192800
|सीएमएस महिला जिला अस्पताल
|डॉ. अरविंद आनंद
|8318233993
|सिटी मजिस्ट्रेट
|मनोज सिंह
|9454416660
|सीओ सिटी
|विनी सिंह
|9454401526
|एसडीएम सदर
|राजेश सिंह
|9454416655
|सर्जन
|डॉ. संजय वर्मा
|9415725337
|नेत्र सर्जन
|डॉ. संजीव कुमार
|9458521288
|नेत्र सर्जन
|डॉ. फैजल जुबेर
|8808815354
|फिजीशियन
|डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश
|9450210149
|आर्थोपैडिक सर्जन
|डॉ. मनोज
|9005664900
|स्किन रोग विशेषज्ञ
|डॉ. प्रियंका
|9971468939
|मुख्य अग्निशमन अधिकारी
|अनूप सिंह
|9454418359
|सीओ यातायात
|प्रदीप मौर्य
|9335675205
|यातायात निरीक्षक
|सुनील सिंह
|7839855419
|शहर कोतवाल उन्नाव
|चंद्रकांत मिश्र
|9454404368
आग लगने पर टोल फ्री नंबर: 101 व 112 | निशुल्क एंबुलेंस सेवा: 108 व 102
औरैया की ओपीडी (जिला संयुक्त चिकित्सालय)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग / विशेषज्ञ
|डॉक्टर का नाम / स्थिति
|चेस्ट फिजिशियन
|डॉ. अवधेश कटियार
|नाक कान गला रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मनोज कुमार
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मंजू सचान
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राम प्रकाश
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मोहित गहोई
|मनोरोग विशेषज्ञ
|नहीं
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|नहीं
|जनरल सर्जन
|नहीं
|बाल रोग विशेषज्ञ
|नहीं
कानपुर देहात की ओपीडी (मेडिकल कॉलेज)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डॉ. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डॉ. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डॉ. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डॉ. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डॉ. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डॉ. जसवीर
|दंत रोग
|डॉ. रूबी द्विवेदी
|कानपुर देहात: प्रमुख अधिकारियों के संपर्क नंबर
|पदनाम / विभाग
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417553
|पुलिस अधीक्षक
|9454400286
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454465006
|जिला विकास अधिकारी
|9454465008
|जिला कृषि अधिकारी
|7839882512
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
|8005441043
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
|8005441042
|मुख्य चिकित्साधिकारी
|9454455311
|मेडिकल कॉलेज
|7905782814
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401079
|सीओ अकबरपुर
|9454401470
इटावा की ओपीडी
समय: प्रातः 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल / संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|एमडी फिजिशियन डॉ. जितेंद्र चौधरी, डॉ. शांतनु निगम, डॉ. सौरभ यादव, डॉ. अनामिका राजपूत
|श्वसन ओपीडी
|चेस्ट फिजिशियन डॉ. विकास राजपूत
|बालरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. शादाब आलम, डॉ. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन ओपीडी
|डॉ. पीयूष तिवारी, डॉ. एसएस गुप्ता
|दंतरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. अतुल कुलकर्णी, डॉ. रितु शर्मा, डॉ. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|सर्जन डॉ. राहुल आनंद, डॉ. जेपी चौधरी
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डॉ. तेजस्वी गुप्ता, डॉ. रीतू गुप्ता
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. पंकज कुमार, डॉ. सुशील कुमार यादव
|जनरल सर्जरी
|डॉ. एसपी सिंह, डॉ. विपिन गुप्ता, डॉ. राम लखन वर्मा, डॉ. गौरव मिश्रा, डॉ. विवेक वर्मा
|न्यूरोलॉजी
|डॉ. अनीता
|स्त्री रोग
|डॉ. प्रगति द्विवेदी, डॉ. शिल्पी
|नेत्र रोग
|डॉ. अहमद हुसैन
|हड्डी रोग
|डॉ. सुनील कुमार, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. हरीश कुमार
|बाल रोग विभाग
|डॉ. रमेश चंद्र
|कैंसर ओपीडी
|डॉ. प्रभा वर्मा
|इटावा: महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर
|पदनाम
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417551
|सीएमओ
|8005192651
|सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल
|9412709676
|सीएमएस महिला जिला अस्पताल
|9412157128
|एसडीएम सदर
|9454416439
|सिटी मजिस्ट्रेट
|9454416438
फर्रुखाबाद की ओपीडी (डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग / विशेषज्ञ
|डॉक्टरों के नाम
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. विवेक सक्सेना
|हृदय रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मनोज पांडेय
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. आकांक्षा तिवारी
|नाक, कान व गला विशेषज्ञ
|डॉ. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजीशियन
|डॉ. अंकित मिश्रा
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मोनिका कटियार, डॉ. श्रेय खंडूजा
|फर्रुखाबाद: अधिकारियों के मोबाइल नंबर
|अधिकारी / पदनाम
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417552
|पुलिस अधीक्षक
|9454400267
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454464981
|जिला विकास अधिकारी
|9454464983
|जिला कृषि अधिकारी
|9935227760
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
|7055153747
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
|9412406218
|अधीक्षण अभियंता विद्युत
|9415334176
|मुख्य चिकित्साधिकारी
|9454455304
|लोहिया अस्पताल पुरुष अनुभाग के मुख्य चिकित्साधीक्षक (सीएमएस)
|8005192779
|लोहिया अस्पताल महिला अनुभाग के मुख्य चिकित्साधीक्षक (सीएमएस)
|8005192778
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401044
|सीओ सिटी
|9454401449
|सीओ कायमगंज
|9454401450
|सीओ मोहम्मदाबाद
|9454401451
|सीओ अमृतपुर
|9454401452
कन्नौज की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डॉ. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डॉ. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डॉ. मनाली तिवारी व डॉ. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डॉ. शशि शुक्ला व डॉ. मीनाक्षी शुक्ला
|नाक-कान-गला
|डॉ. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डॉ. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डॉ. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डॉ. जटाशंकर व डॉ. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डॉ. गौरव पालीवाल
|डॉयल करें (संपर्क)
|सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह: 9415487268
|जिला अस्पताल, जसौली
|विंग
|कक्ष सं.
|चिकित्सक
|विभाग
|2
|डॉ. सूरज कुमार
|हड्डी रोग
|3
|डॉ. चितरंजन
|फिजीशियन
|4
|डॉ. निकेतन सक्सेना
|-
|12
|डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार
|ईएनटी
|13
|डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार
|बाल रोग
|19
|डॉ. अरविंद
|दंत रोग
|20
|डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम
|नेत्र रोग
|26
|डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद
|सर्जन
|27
|डॉ. स्वाति कटियार
|मनोरोग विभाग
|28
|डॉ. भूपेश कुमार पपने
|फिजीशियन
|2
|डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव
|फिजीशियन
|3
|डॉ. आंचल, डॉ. निधि
|-
|डॉयल करें (संपर्क)
|डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी (सीएमएस) — मोबाइल नंबर: 9454455303
उरई की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल / संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम / संपर्क
|सर्जरी विभाग
|डॉ. केपी सिंह, डॉ. रंजीत सिंह परिहार
|बाल रोग विभाग
|डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. दीपक आर्या, डॉ. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा, डॉ. शिवेंद्र सिंह
|दंत रोग विभाग
|डॉ. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. बीपी सिंह
|नेत्र विभाग
|डॉ. एके पांडेय
|समस्या होने पर संपर्क करें (जिला अस्पताल)
|सीएमएस जिला अस्पताल: 9415532973
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. जीतम सिंह
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. अश्विन कुमार
|सर्जरी विभाग
|डॉ. नीरज सिंह राजपूत
|प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
|डॉ. शिल्पा यादव
|बाल रोग विभाग
|डॉ. दिव्या पिपरिया, डॉ. संतोष कुमार
|मनोरोग विभाग
|डॉ. प्रवीन सचान
|दंत रोग विभाग
|डॉ. हिना रहमान
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आरएन कुशवाहा, डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डॉ. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. एसके राठौर, डॉ. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डॉ. कुलदीप वर्मा
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डॉ. मोहन मातरिया
|समस्या होने पर संपर्क करें (राजकीय मेडिकल कॉलेज)
|सीएमएस राजकीय मेडिकल कॉलेज: 9454369390
फतेहपुर की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 12:02 बजे तक
|अस्पताल / संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डॉ. आरके मौर्य (प्राचार्य), डॉ. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डॉ. तरुण, डॉ. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. अंजली, डॉ. मोनिका
|हड्डी रोग
|डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अजैया, डॉ. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डॉ. नवीन कुमार, डॉ. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डॉ. रुबीना बानो, डॉ. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डॉ. साक्षी दुबे
|कार्डियोलॉजी
|डॉ. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डॉ. संदीप कुमार, डॉ. ऋचा पांडेय
|जनरल सर्जन
|डॉ. संतोष
|जनरल फिजीशियन
|डॉ. तापस त्रिपाठी
|नाक, कान व गला रोग
|डॉ. अभिनव, डॉ. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डॉ. एनके सक्सेना
|फिजीशियन
|डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. आरबी सिंह
|जनरल फिजीशियन
|डॉ. डीके वर्मा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. आदर्श
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नितिन
|चर्म रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सोनम सचान
|फतेहपुर: प्रशासनिक अफसरों के मोबाइल नंबर
|पदनाम
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417518
|पुलिस अधीक्षक
|9454400268
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454464564
|एडीएम राजस्व एवं वित्त
|9454417589
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401045
|एसडीएम सदर
|9454417860
|एसडीएम खागा
|9454417878
|एसडीएम बिंदकी
|9454417861
|सीएमओ
|8005192654
चित्रकूट की ओपीडी (जिला अस्पताल)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग / विशेषज्ञ
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डॉ. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डॉ. सुजीत सिंह और डॉ. ऋषि कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डॉ. आरबी लाल और डॉ. कन्हैया कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य और डॉ. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. रमेश कुमार भारती और डॉ. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. रफीक अंसारी
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. भास्कर सिंह
|अस्पताल संबंधी जानकारी हेतु सीएमएस
|डॉ. शैलेन्द्र कुमार: 8005192745
|चित्रकूट: प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल नंबर
|पदनाम
|नाम
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|पुलकित गर्ग
|9454417532
|पुलिस अधीक्षक
|अरुण सिंह
|9454400263
|मुख्य विकास अधिकारी
|डीपी पाल
|9454464772
|अपर जिलाधिकारी
|चंद्रशेखर
|9454417603
|उपजिलाधिकारी कर्वी
|अजय यादव
|9454415959
|उपजिलाधिकारी मऊ
|रामऋषि रमन
|9454415960
|उपजिलाधिकारी मानिकपुर
|विपिन कुमार द्विवेदी
|9454415961
|उपजिलाधिकारी राजापुर
|पूजा गुप्ता
|9454415962
|एएसपी
|पीयूष कांत राय
|9454401039
|यातायात प्रभारी
|हरिराम यादव
|9807900484
|सीएमओ
|डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी
|8005192648
|सीएमएस
|डॉ. शैलेंद्र कुमार
|8005192745
पुलिस मदद और अग्निशमन: 112 | एंबुलेंस मदद: 108 और 102
बांदा की ओपीडी
|अस्पताल / समय
|विभाग / विशेषज्ञ
|डॉक्टरों के नाम
|रेडियोलॉजिस्ट
|डॉ. किशुन कुमार
|सर्जन
|डॉ. रामेंद्र कुमार
|फिजीशियन
|डॉ. एसडी त्रिपाठी, डॉ. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजेंद्र गुप्ता व डॉ. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संपूर्णानंद मिश्रा व सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संदीप सिंह, डॉ. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डॉ. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. प्रसून खरे
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डॉ. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डॉ. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डॉ. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डॉ. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डॉ. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डॉ. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डॉ. निधि गुप्ता
|बांदा: प्रमुख अधिकारियों के मोबाइल नंबर
|पदनाम
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417531
|पुलिस अधीक्षक
|9454400257
|मुख्य विकास अधिकारी
|7275554565
|जिला विकास अधिकारी
|9454464763
|जिला कृषि अधिकारी
|7607561975
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
|8707035875
|मुख्य चिकित्साधिकारी
|8005192640
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401029
|सीओ सिटी
|9454401351
महोबा की ओपीडी (जिला अस्पताल)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर / काउंसलर के नाम
|मनोरोग विभाग
|काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डॉ. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डॉ. राजेश भट्ट, डॉ. पंकज व डॉ. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डॉ. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डॉ. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. डीके राय
|सीएमएस का मोबाइल नंबर
|9648537714
हमीरपुर की ओपीडी (जिला अस्पताल)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|कमरा नंबर
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कमरा नंबर 07
|त्वचा रोग
|डॉ. अतुल वर्मा
|कमरा नंबर 08
|हड्डी रोग
|डॉ. विपिन राजपूत
|कमरा नंबर 101
|जनरल सर्जरी
|डॉ. महेंद्र सिंह
|कमरा नंबर 102
|फिजीशियन
|डॉ. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा नंबर 114
|जनरल ओपीडी
|डॉ. मोहित
|कमरा नंबर 115
|नाक, कान व गला
|डॉ. विकास यादव
|कमरा नंबर 116
|दंत रोग
|डॉ. जीतेंद्र सचान व डॉ. सुनीता
|कमरा नंबर 120
|नेत्र रोग
|डॉ. सीपी गुप्ता व डॉ. एके सिंह
|कमरा नंबर 122
|मानसिक रोग
|डॉ. नीता
|कमरा नंबर 126
|बाल रोग
|डॉ. आशुतोष निरंजन