कानपुर ओपीडी 6 नवंबर: उन्नाव-बांदा समेत कई जिलों के अस्पतालों का शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय
कानपुर और आसपास के जिलों के अस्पतालों का 6 नवंबर का ओपीडी शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर मंडल के प्रमुख अस्पतालों का ओपीडी विवरण।
विभिन्न विभागों के डॉक्टरों के नाम और समय।
फतेहपुर, बांदा, उन्नाव आदि जिलों की जानकारी।
जागरण टीम, कानपुर। शुक्रवार को अस्पताल जाने से पहले ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता और समय की जानकारी जरूर देख लें। कानपुर नगर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान और कांशीराम चिकित्सालय समेत कई प्रमुख अस्पतालों में अलग-अलग विभागों के डॉक्टरों की लिस्ट जारी की गई है।
इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।
कानपुर मंडल ओपीडी (सामान्य समय: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक)
कानपुर ओपीडी
|अस्पताल का नाम
|विभाग
|चिकित्सक का नाम / विवरण
|एलएलआर अस्पताल
|मनोरोग विभाग
|डॉ. शिखा सिंह, डॉ. कार्तिका चावला
|नाक, कान और गला रोग (ENT)
|डॉ. निशांत सौरभ सक्सेना
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. आरके वर्मा, डॉ. एसके गौतम, डॉ. सौरभ अग्रवाल
|त्वचा रोग विभाग
|डॉ. डीपी शिवहरे
|बाल रोग विभाग
|डॉ. यशवंत राव, डॉ. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डॉ. शिशिर धर
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. नम्रता पटेल
|सर्जरी विभाग
|डॉ. श्रद्धा वर्मा, डॉ. जीडी यादव, डॉ. आरके सिंह, डॉ. मनोज सोनकर, डॉ. उदित पटेल
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. चेतन सिंह, डॉ. दिव्यानंद पांडेय
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरोलाजी विभाग
|डॉ. आलोक वर्मा, डॉ. अमित चंद्रा, डॉ. सद्दाम अहमद
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डॉ. मनीष सिंह, डॉ. आंचल दत्ता, डॉ. इला कात्यायन, डॉ. अभिषेक गुप्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डॉ. विनय कुमार
|यूरोलाजी विभाग
|डॉ. अनिल वैद
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डॉ. युवराज गुलाटी
|पेन मेडिसिन विभाग
|डॉ. नेहा कुमार
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डॉ. रामकिशोर, डॉ. अशोक वर्मा, डॉ. आरके सिंह
|सर्जन
|डॉ. वीकेएस कटियार
|ईएनटी (नाक, कान, गला)
|डॉ. प्रवीन सक्सेना, डॉ. महेश
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आरए मिर्जा
|आर्थोपेडिक (हड्डी रोग)
|डॉ. राजेश बाजपेई, डॉ. राजेश कटियार
|बाल रोग विभाग
|डॉ. कैलाश, डॉ. आरएस यादव
|त्वचा रोग / मनोरोग
|डॉ. रत्नेश प्रभाकर (त्वचा रोग), डॉ. चिरंजीव (मनोरोग)
|हृदय रोग संस्थान
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. उमेश्वर पांडेय, डॉ. अवधेश शर्मा, डॉ. कुमार हिमांशु
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डॉ. नीरज त्रिपाठी (सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक),
डॉ. अनिल कुमार (दोपहर 2:00 से शाम 6:00 तक)
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संजय वर्मा
|कांशीराम चिकित्सालय
|जनरल सर्जरी
|डॉ. वसंत लाल
|नेत्र रोग
|डॉ. सोमनाथ डे, डॉ. स्वरूप मोहन
|नाक, कान और गला
|डॉ. अतुल सचान
|आर्थो विभाग
|डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. सुमित मिश्रा, डॉ. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डॉ. सतीश कुमार
|पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज
|होम्योपैथी चिकित्सा
|डॉ. सुशील दुबे, डॉ. विकास तिवारी, डॉ. नीलम, डॉ. रोहित सिंह, डॉ. प्रियंका, डॉ. नीता जैन
औरैया की ओपीडी
|अस्पताल का नाम
|ओपीडी समय
|विशेषज्ञता / विभाग
|चिकित्सक का नाम / स्थिति
|जिला चिकित्सालय, औरैया
|सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
|चेस्ट फिजिशियन
|डॉ. अवधेश कटियार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. विनोद कुमार
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मंजू सचान
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राम प्रकाश
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मोहित गहोई
|नाक कान गला रोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|मनोरोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|जनरल सर्जन
|उपलब्ध नहीं
चित्रकूट की ओपीडी
|अस्पताल का नाम
|ओपीडी समय
|विभाग / पद
|चिकित्सक का नाम / संपर्क
|जिला अस्पताल, चित्रकूट
|सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
|जनरल सर्जन
|डॉ. साकिब अनवर
|फिजिशियन / जनरल फिजिशियन
|डॉ. सुजीत सिंह, डॉ. ऋषि कुमार, डॉ. आरबी लाल, डॉ. कन्हैया कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. राम नरेश राजपूत
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य, डॉ. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. रमेश कुमार भारती, डॉ. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. रफीक अंसारी
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. भास्कर सिंह
|अस्पताल संबंधी जानकारी (CMS)
|डॉ. शैलेंद्र कुमार (मो: 8005192745)
चित्रकूट: प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल नंबर
|पद / अधिकारी
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी पुलकित गर्ग
|9454417532
|अपर जिलाधिकारी चंद्रशेखर
|9454417603
|उपजिलाधिकारी कर्वी
|9454415959
|उपजिलाधिकारी मऊ
|9454415960
|उपजिलाधिकारी मानिकपुर
|9454415961
|उपजिलाधिकारी राजापुर
|9454415962
बांदा की ओपीडी
|अस्पताल का नाम
|ओपीडी समय
|विभाग
|चिकित्सक का नाम
|जिला अस्पताल, बांदा
|सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
|रेडियोलाजिस्ट
|डॉ. किशुन कुमार
|सर्जन
|डॉ. रामेंद्र कुमार
|फिजीशियन
|डॉ. एसडी त्रिपाठी, डॉ. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजेंद्र गुप्ता, डॉ. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संदीप सिंह, डॉ. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सुनीता सिंह
|मनोरोग / दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. आलोक गुप्ता (मनोरोग), डॉ. प्रसून खरे (दंत रोग)
|रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल, बांदा
|सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 तक
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डॉ. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डॉ. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डॉ. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डॉ. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डॉ. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डॉ. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डॉ. निधि गुप्ता
बांदा: अधिकारियों के संपर्क नंबर
|पद / अधिकारी
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417531
|पुलिस अधीक्षक
|9454400257
|मुख्य विकास अधिकारी
|7275554565
|जिला विकास अधिकारी
|9454464763
|जिला कृषि अधिकारी
|7607561975
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
|8707035875
|मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी
|8005192640
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401029
|सीओ सिटी
|9454401351
महोबा की ओपीडी
|अस्पताल का नाम
|ओपीडी समय
|विभाग
|चिकित्सक / परामर्शदाता
|जिला अस्पताल, महोबा
|सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक
|मनोरोग विभाग
|काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डॉ. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. राजेश भट्ट, डॉ. पंकज व डॉ. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डॉ. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डॉ. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. डीके राय
हमीरपुर की ओपीडी
|अस्पताल का नाम
|ओपीडी समय
|कमरा नंबर एवं विभाग
|चिकित्सक का नाम
|जिला अस्पताल, हमीरपुर
|सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|कमरा नं. 07: त्वचा रोग
|डॉ. अतुल वर्मा
|कमरा नं. 08: हड्डी रोग
|डॉ. विपिन राजपूत
|कमरा नं. 101: जनरल सर्जरी
|डॉ. महेंद्र सिंह
|कमरा नं. 102: फिजीशियन
|डॉ. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा नं. 114: जनरल ओपीडी
|डॉ. मोहित
|कमरा नं. 115: नाक, कान व गला
|डॉ. विकास यादव
|कमरा नं. 116: दंत रोग
|डॉ. जीतेंद्र सचान व डॉ. सुनीता
|कमरा नं. 120: नेत्र रोग
|डॉ. सीपी गुप्ता व डॉ. एके सिंह
|कमरा नं. 122: मानसिक रोग
|डॉ. नीता
|कमरा नं. 126: बाल रोग
|डॉ. आशुतोष निरंजन
फर्रुखाबाद की ओपीडी
|अस्पताल का नाम
|ओपीडी समय
|विभाग / पद
|चिकित्सक का नाम
|डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक
|जनरल सर्जन
|डॉ. रोहित तिवारी
|फिजीशियन
|डॉ. दीपक वर्मा, डॉ. अवनीश अग्निहोत्री, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा
|हृदय रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मनोज पांडेय
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. अनूप दीक्षित
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मेघा सक्सेना, डॉ. आकांक्षा तिवारी, डॉ. प्रभात वर्मा
|नाक, कान व गला विशेषज्ञ
|डॉ. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजीशियन
|डॉ. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डॉ. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डॉ. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मोनिका कटियार, डॉ. श्रेय खंडूजा
फर्रुखाबाद: प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर
|पद / दायित्व
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417552
|पुलिस अधीक्षक
|9454400267
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454464981
|जिला विकास अधिकारी
|9454464983
|जिला कृषि अधिकारी
|9935227760
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
|7055153747
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
|9412406218
|अधीक्षण अभियंता (विद्युत)
|9415334176
|मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ)
|9454455304
|लोहिया अस्पताल पुरुष अनुभाग (सीएमएस)
|8005192779
|लोहिया अस्पताल महिला अनुभाग (सीएमएस)
|8005192778
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401044
|सीओ सिटी
|9454401449
|सीओ कायमगंज
|9454401450
|सीओ मोहम्मदाबाद
|9454401451
|सीओ अमृतपुर
|9454401452
उरई की ओपीडी
|अस्पताल / संस्थान
|विभाग
|चिकित्सक का नाम / हेल्पलाइन
|जिला चिकित्सालय
(समय: सुबह 08:00 से 02:00)
|सर्जरी विभाग
|डॉ. केपी सिंह
|बाल रोग विभाग
|डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. दीपक आर्या, डॉ. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा, डॉ. शिवेंद्र सिंह
|दंत रोग विभाग
|डॉ. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. बीपी सिंह
|जिला नेत्र चिकित्सालय
|नेत्र विभाग
|डॉ. एके पांडेय
समस्या हेतु सीएमएस: 9415532973
|राजकीय मेडिकल कालेज
समस्या हेतु सीएमएस: 9454369390
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. जीतम सिंह
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. अश्विन कुमार
|सर्जरी विभाग
|डॉ. नीरज सिंह राजपूत
|प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
|डॉ. शिल्पा यादव
|बाल रोग विभाग
|डॉ. दिव्या पिपरिया, डॉ. संतोष कुमार
|मनोरोग विभाग
|डॉ. प्रवीन सचान
|दंत रोग विभाग
|डॉ. हिना रहमान
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आरएन कुशवाहा, डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डॉ. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. एसके राठौर, डॉ. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डॉ. कुलदीप वर्मा
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डॉ. मोहन मातरिया
5. कानपुर देहात की ओपीडी
|अस्पताल का नाम
|ओपीडी समय
|विभाग
|चिकित्सक का नाम
|मेडिकल कालेज, कानपुर देहात
|सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक
|मेडिसिन
|डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डॉ. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डॉ. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डॉ. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डॉ. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डॉ. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डॉ. जसवीर
|दंत रोग
|डॉ. रूबी द्विवेदी
कानपुर देहात: प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के नंबर
|पद / अधिकारी
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417553
|पुलिस अधीक्षक
|9454400286
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454465006
|जिला विकास अधिकारी
|9454465008
|जिला कृषि अधिकारी
|7839882512
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
|8005441043
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
|8005441042
|मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी
|9454455311
|मेडिकल कालेज
|7905782814
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401079
|सीओ अकबरपुर
|9454401470
6. फतेहपुर की ओपीडी
|अस्पताल का नाम
|ओपीडी समय
|विभाग
|चिकित्सक का नाम
|मेडिकल कालेज, फतेहपुर
|सुबह 08:00 से दोपहर 12:00 बजे तक
|मेडिसिन
|डॉ. आरके मौर्य (प्राचार्य), डॉ. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डॉ. तरुण, डॉ. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. अंजली, डॉ. मोनिका
|हड्डी रोग
|डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अजैया, डॉ. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डॉ. नवीन कुमार, डॉ. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डॉ. रुबीना बानो, डॉ. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डॉ. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डॉ. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डॉ. संदीप कुमार, डॉ. ऋचा पांडेय
|जिला अस्पताल, फतेहपुर
|-
|जनरल सर्जरी
|डॉ. संतोष
|जनरल फिजीशियन / फिजीशियन
|डॉ. तापस त्रिपाठी, डॉ. आरबी सिंह, जागृति पाल, डॉ. डीके वर्मा
|नाक, कान व गला रोग
|डॉ. अभिनव, डॉ. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डॉ. एनके सक्सेना
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नितिन
|स्त्री रोग विभाग
|डॉ. अंजलि, आयुष डॉ. तस्लीम, डॉ. हिमाली
7. उन्नाव की ओपीडी
|अस्पताल का नाम
|ओपीडी समय
|विभाग
|चिकित्सक का नाम
|जिला पुरुष अस्पताल, उन्नाव
|सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|नाक, कान और गला रोग
|डॉ. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश, डॉ. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डॉ. बृज कुमार व डॉ. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डॉ. संजीव कुमार
|सर्जरी विभाग (सर्जन)
|डॉ. वीसी पांडेय
|चेस्ट रोग फिजीशियन
|डॉ. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग (अस्थिरोग विशेषज्ञ)
|डॉ. विकास सचान, डॉ. घनश्याम साजिदा, डॉ. मनीष चौरसिया
|त्वचारोग विभाग
|डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डॉ. अमरेश कुमार
|क्लीनिक (NCD / फीवर)
|डॉ. अमित तिवारी (एनसीडी), डॉ. सत्येंद्र (फीवर क्लीनिक)
|मानसिक रोग विभाग
|डॉ. विकास दीक्षित
|जिला महिला अस्पताल, उन्नाव
|-
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
|डॉ. योगिता गुलाटी
उन्नाव: हेल्पलाइन एवं प्रशासनिक संपर्क नंबर
|पद / अधिकारी
|मोबाइल नंबर
|सीएमओ उन्नाव
|8005192700
|सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल
|8005192800
|सीएमएस महिला जिला अस्पताल
|8318233993
|जिलाधिकारी
|9454417561
|पुलिस अधीक्षक
|9454400312
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454465441
8. इटावा की ओपीडी
|अस्पताल / संस्थान
|विभाग
|चिकित्सक का नाम
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
(समय: प्रात: 08:00 से दोपहर 02:00)
|जनरल मेडिसिन
|एमडी फिजिशियन डॉ. जितेंद्र चौधरी, डॉ. शांतनु निगम, डॉ. सौरभ यादव, डॉ. अनामिका राजपूत
|श्वसन ओपीडी
|चेस्ट फिजिशियन डॉ. विकास राजपूत
|बालरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. शादाब आलम, डॉ. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन ओपीडी
|डॉ. पीयूष तिवारी, डॉ. एसएस गुप्ता
|दंतरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. अतुल कुलकर्णी, डॉ. रितु शर्मा, डॉ. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|सर्जन डॉ. राहुल आनंद, डॉ. जेपी चौधरी
|उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डॉ. तेजस्वी गुप्ता, डॉ. रीतू गुप्ता
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. पंकज कुमार, डॉ. सुशील कुमार यादव
|जनरल सर्जरी
|डॉ. एसपी सिंह, डॉ. विपिन गुप्ता, डॉ. राम लखन वर्मा, डॉ. गौरव मिश्रा, डॉ. विवेक वर्मा
|न्यूरोलाजी
|डॉ. अनीता
|स्त्री रोग
|डॉ. प्रगति द्विवेदी, डॉ. शिल्पी
|नेत्र रोग
|डॉ. अहमद हुसैन
|हड्डी रोग
|डॉ. सुनील कुमार, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. हरीश कुमार
|बाल रोग विभाग
|डॉ. रमेश चंद्र
|कैंसर ओपीडी
|डॉ. प्रभा वर्मा
इटावा: महत्वपूर्ण संपर्क नंबर
|पद / अधिकारी
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417551
|सीएमओ
|8005192651
|सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल
|9412709676
|सीएमएस महिला जिला अस्पताल
|9412157128
|एसडीएम सदर
|9454416439
|सिटी मजिस्ट्रेट
|9454416438
कन्नौज का ओपीडी
ओपीडी एवं चिकित्सक विवरण
|अस्पताल / संस्थान
|ओपीडी समय
|विभाग
|चिकित्सक का नाम
|राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
|सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डॉ. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डॉ. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डॉ. मनाली तिवारी, डॉ. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डॉ. शशि शुक्ला, डॉ. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला
|डॉ. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डॉ. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डॉ. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डॉ. जटाशंकर, डॉ. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डॉ. गौरव पालीवाल
|अस्पताल / विंग
|ओपीडी समय
|कक्ष सं.
|विभाग
|चिकित्सक का नाम
|जिला अस्पताल, जसौली
|सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|2
|हड्डी रोग
|डॉ. सूरज कुमार
|3
|फिजीशियन
|डॉ. चितरंजन
|4
|-
|डॉ. निकेतन सक्सेना
|12
|ईएनटी (नाक, कान, गला)
|डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार
|13
|बाल रोग
|डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार
|19
|दंत रोग
|डॉ. अरविंद
|20
|नेत्र रोग
|डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम
|26
|सर्जन
|डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद
|27
|मनोरोग विभाग
|डॉ. स्वाति कटियार
|28
|फिजीशियन
|डॉ. भूपेश कुमार पपने
|महिला विंग (जिला अस्पताल)
|2
|फिजीशियन
|डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव
|3
|-
|डॉ. आंचल, डॉ. निधि