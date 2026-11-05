कानपुर ओपीडी 6 नवंबर: उन्नाव-बांदा समेत कई जिलों के अस्पतालों का शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय

एलएलआर अस्पताल मनोरोग विभाग डॉ. शिखा सिंह, डॉ. कार्तिका चावला

नाक, कान और गला रोग (ENT) डॉ. निशांत सौरभ सक्सेना

मेडिसिन विभाग डॉ. आरके वर्मा, डॉ. एसके गौतम, डॉ. सौरभ अग्रवाल

त्वचा रोग विभाग डॉ. डीपी शिवहरे

बाल रोग विभाग डॉ. यशवंत राव, डॉ. आराधना गुप्ता

दंत रोग विभाग डॉ. शिशिर धर

नेत्र रोग विभाग डॉ. नम्रता पटेल

सर्जरी विभाग डॉ. श्रद्धा वर्मा, डॉ. जीडी यादव, डॉ. आरके सिंह, डॉ. मनोज सोनकर, डॉ. उदित पटेल

हड्डी रोग विभाग डॉ. चेतन सिंह, डॉ. दिव्यानंद पांडेय

जीएसवीएसएस पीजीआइ न्यूरोलाजी विभाग डॉ. आलोक वर्मा, डॉ. अमित चंद्रा, डॉ. सद्दाम अहमद

न्यूरोसर्जरी विभाग डॉ. मनीष सिंह, डॉ. आंचल दत्ता, डॉ. इला कात्यायन, डॉ. अभिषेक गुप्ता

गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डॉ. विनय कुमार

यूरोलाजी विभाग डॉ. अनिल वैद

नेफ्रोलाजी विभाग डॉ. युवराज गुलाटी

पेन मेडिसिन विभाग डॉ. नेहा कुमार

उर्सुला अस्पताल फिजिशियन डॉ. रामकिशोर, डॉ. अशोक वर्मा, डॉ. आरके सिंह

सर्जन डॉ. वीकेएस कटियार

ईएनटी (नाक, कान, गला) डॉ. प्रवीन सक्सेना, डॉ. महेश

नेत्र रोग विभाग डॉ. आरए मिर्जा

आर्थोपेडिक (हड्डी रोग) डॉ. राजेश बाजपेई, डॉ. राजेश कटियार

बाल रोग विभाग डॉ. कैलाश, डॉ. आरएस यादव

त्वचा रोग / मनोरोग डॉ. रत्नेश प्रभाकर (त्वचा रोग), डॉ. चिरंजीव (मनोरोग)

हृदय रोग संस्थान मेडिसिन विभाग डॉ. उमेश्वर पांडेय, डॉ. अवधेश शर्मा, डॉ. कुमार हिमांशु

कार्डियक सर्जरी विभाग डॉ. नीरज त्रिपाठी (सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक),

डॉ. अनिल कुमार (दोपहर 2:00 से शाम 6:00 तक)

मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय वर्मा

कांशीराम चिकित्सालय जनरल सर्जरी डॉ. वसंत लाल

नेत्र रोग डॉ. सोमनाथ डे, डॉ. स्वरूप मोहन

नाक, कान और गला डॉ. अतुल सचान

आर्थो विभाग डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. सुमित मिश्रा, डॉ. एसपी कटियार

बाल रोग डॉ. सतीश कुमार