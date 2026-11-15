कानपुर OPD 16 नवंबर: उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी लिस्ट, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।
कानपुर नगर की ओपीडी
समय : 9:00 बजे से 2:00 बजे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. जेएस कुशवाहा, डॉ. विशाल कुमार गुप्ता, डॉ. आरके वर्मा
|सर्जरी विभाग
|डॉ. जीडी यादव, डॉ. विनय कुमार, डॉ. प्रियेश शुक्ला, डॉ. अभिनव सेंगर
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. संजय कुमार, डॉ. वैभव अधौलिया और डॉ. श्रीकांत
|मनोरोग विभाग
|डॉ. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डॉ. एसके कनौजिया
|त्वचा रोग विभाग
|डॉ. डीपी शिवहरे
|बाल रोग विभाग
|डॉ. अरुण कुमार आर्या, डॉ. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डॉ. पंकज श्रीवास्तव
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. परवेज खान
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डॉ. समीर गोविल
|न्यूरोलाजी विभाग
|डॉ. आलोक वर्मा, डॉ. निखिल कुमार, डॉ. प्रियंका
|न्यूरो सर्जरी विभाग
|डॉ. मनीष सिंह, डॉ. क्षितिज सिन्हा, डॉ. आंचल दत्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डॉ. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी विभाग
|डॉ. रिचा गिरि
|यूरोलाजी विभाग
|डॉ. राकेश गुप्ता
|पेन मेडिसिन विभाग
|डॉ. चंद्रशेखर
|फिजिशियन
|डॉ. शैलेंद्र तिवारी, डॉ. अमित कनौजिया, डॉ. आरके सिंह
|सर्जन
|डॉ. प्रशांत मिश्रा
|ईएनटी
|डॉ. राजेश वर्मा
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. अजय कुमार
|आर्थोपेडिक
|डॉ. आशीष मिश्रा
|बाल रोग
|डॉ. कैलाश
|त्वचा रोग
|डॉ. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डॉ. चिरंजीव
|कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग
|डॉ. एसके सिन्हा, डॉ. मुकेश झा, डॉ. प्रवीण शुक्ला
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डॉ. राकेश कुमार वर्मा, डॉ. सौरभ कुमार गौड़
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डॉ. लक्ष्मी
|बाल रोग
|डॉ. संतोष श्रीवास्तव
|सर्जरी
|डॉ. बसंत लाल
|नेत्र रोग
|डॉ. सोमनाथ डे
|नाक, कान और गला
|डॉ. अतुल सचान
|हड्डी रोग
|डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. अभिषेक शुक्ला और डॉ. एसपी कटियार
|होम्योपैथी चिकित्सक
|डॉ. पुनीत मिश्रा, डॉ. रागिनी शिवहरे, डॉ. शैलेंद्र कुमार शुक्ला, डॉ. प्रियंका, डॉ. नेहा
बांदा की ओपीडी
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|रेडियोलाजिस्ट
|डॉ. किशुन कुमार
|सर्जन
|डॉ. रामेंद्र कुमार
|फिजीशियन
|डॉ. एसडी त्रिपाठी, डॉ. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजेंद्र गुप्ता व डॉ. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संपूर्णानंद मिश्रा व सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संदीप सिंह, डॉ. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डॉ. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. प्रसून खरे
|मेडिसन विभाग
|डॉ. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डॉ. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डॉ. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डॉ. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डॉ. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डॉ. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डॉ. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डॉ. निधि गुप्ता
बांदा : प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर
|पदनाम
|संपर्क नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417531
|पुलिस अधीक्षक
|9454400257
|मुख्य विकास अधिकारी
|7275554565
|जिला विकास अधिकारी
|9454464763
|जिला कृषि अधिकारी
|7607561975
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
|8707035875
|मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी
|8005192640
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401029
|सीओ सिटी
|9454401351
कन्नौज की ओपीडी
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डॉ. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डॉ. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डॉ. मनाली तिवारी व डॉ. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डॉ. शशि शुक्ला व डॉ. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला
|डॉ. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डॉ. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डॉ. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डॉ. जटाशंकर व डॉ. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डॉ. गौरव पालीवाल
डॉयल करें :- सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह, 9415487268
|कक्ष सं.
|चिकित्सक
|विभाग
|2
|डॉ. सूरज कुमार
|हड्डी रोग
|3
|डॉ. चितरंजन
|फिजीशियन
|4
|डॉ. निकेतन सक्सेना
|-
|12
|डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार
|ईएनटी
|13
|डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार
|बाल रोग
|19
|डॉ. अरविंद
|दंत रोग
|20
|डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम
|नेत्र रोग
|26
|डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद
|सर्जन
|27
|डॉ. स्वाति कटियार
|मनोरोग विभाग
|28
|डॉ. भूपेश कुमार पपने
|फिजीशियन
|2
|डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव
|फिजीशियन
|3
|डॉ. आंचल, डॉ. निधि
|-
डॉयल करें :- डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी, सीएमएस | मोबाइल नंबर : 9454455303
औरैया की ओपीडी
समय : 8:00 से 2:00 बजे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|चेस्ट फिजिशियन
|डॉ. अवधेश कटियार
|नाक कान गला रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मनोज कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. पंकज कुमार
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मंजू सचान
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राम प्रकाश
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मोहित गहोई
|मनोरोग विशेषज्ञ
|नहीं
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|नहीं
|जनरल सर्जन
|नहीं
फर्रुखाबाद की ओपीडी
समय : 08:00 से 02:00 बजे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डॉ. रोहित तिवारी
|फिजीशियन
|डॉ. दीपक वर्मा, डॉ. अवनीश अग्निहोत्री, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. विवेक सक्सेना
|हृदय रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मनोज पांडेय
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मेघा सक्सेना, डॉ. आकांक्षा तिवारी, डॉ. प्रभात वर्मा
|नाक, कान व गला विशेषज्ञ
|डॉ. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजीशियन
|डॉ. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डॉ. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डॉ. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मोनिका कटियार, डॉ. श्रेय खंडूजा
फर्रुखाबाद : प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर
|पदनाम
|संपर्क नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417552
|पुलिस अधीक्षक
|9454400267
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454464981
|जिला विकास अधिकारी
|9454464983
|जिला कृषि अधिकारी
|9935227760
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन
|7055153747
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन
|9412406218
|अधीक्षण अभियंता विद्युत
|9415334176
|मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी
|9454455304
|लोहिया अस्पताल पुरुष अनुभाग के मुख्य चिकित्साधीक्षक (सीएमएस)
|8005192779
|लोहिया अस्पताल महिला अनुभाग के मुख्य चिकित्साधीक्षक (सीएमएस)
|8005192778
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401044
|सीओ सिटी
|9454401449
|सीओ कायमगंज
|9454401450
|सीओ मोहम्मदाबाद
|9454401451
|सीओ अमृतपुर
|9454401452
उरई की ओपीडी
समय : 8:00 से 2:00 बजे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|सर्जरी विभाग
|डॉ. रंजीत सिंह परिहार
|बाल रोग विभाग
|डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. दीपक आर्या, डॉ. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग विभाग
|डॉ. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. बीपी सिंह
|नेत्र विभाग
|डॉ. एके पांडेय
समस्या होने पर संपर्क करें : जिला अस्पताल सीएमएस - 9415532973
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. वीरेंद्र गुप्ता
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. सिद्धार्थ अग्रवाल
|सर्जरी विभाग
|डॉ. सुधांशु शर्मा
|प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
|डॉ. एंजिला यादव
|बाल रोग विभाग
|डॉ. संतोष कुमार
|मनोरोग विभाग
|डॉ. प्रवीन सचान
|दंत रोग विभाग
|डॉ. हरमूर्ति सिंह
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डॉ. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. एसके राठौर, डॉ. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डॉ. कुलदीप वर्मा
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डॉ. मोहन मातरिया
समस्या होने पर संपर्क करें : सीएमएस राजकीय मेडिकल कॉलेज - 9454369390
चित्रकूट की ओपीडी
ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डॉ. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डॉ. सुजीत सिंह और डॉ. ऋषि कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डॉ. आरबी लाल और डॉ. कन्हैया कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य और डॉ. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. रमेश कुमार भारती और डॉ. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. एके मोहन
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. रफीक अंसारी
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. भास्कर सिंह
चित्रकूट : प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल फोन नंबर
|पदनाम / अधिकारी
|संपर्क नंबर
|जिलाधिकारी पुलकित गर्ग
|9454417532
|पुलिस अधीक्षक अरुण सिंह
|9454400263
|मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल
|9454464772
|अपर जिलाधिकारी चंद्रशेखर
|9454417603
|सीएमएस डॉ. शैलेंद्र कुमार
|8005192745
|उपजिलाधिकारी कर्वी अजय यादव
|9454415959
|उपजिलाधिकारी मऊ रामऋषि रमन
|9454415960
|उपजिलाधिकारी मानिकपुर विपिन कुमार द्विवेदी
|9454415961
|उपजिलाधिकारी राजापुर पूजा गुप्ता
|9454415962
|एएसपी पीयूष कांत राय
|9454401039
|यातायात प्रभारी हरिराम यादव
|9807900484
|सीएमओ डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी
|8005192648
|सीएमएस डॉ. शैलेंद्र कुमार
|8005192745
|पुलिस मदद और अग्निशमन
|112
|एंबुलेंस मदद
|108 और 102
इटावा की ओपीडी
समय : 8:00 से 2:00 बजे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|एमडी फिजिशियन डॉ. जितेंद्र चौधरी, डॉ. शांतनु निगम, डॉ. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी
|चेस्ट फिजिशियन डॉ. विकास राजपूत
|बालरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. शादाब आलम, डॉ. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन ओपीडी
|डॉ. पीयूष तिवारी, डॉ. एसएस गुप्ता
|दंतरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. अतुल कुलकर्णी, डॉ. रितु शर्मा, डॉ. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|सर्जन डॉ. राहुल आनंद, डॉ. जेपी चौधरी
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. मनोज कुमार
|शुगर केयर क्लीनिक
|डॉ. मनोज कुमार
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डॉ. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान
|त्वचा रोग
|डॉ. स्वेता एस. कुमार
|स्त्री रोग
|डॉ. कल्पना, डॉ. शालिनी
|ब्रेस्ट क्लीनिक
|डॉ. रिझिन सूरज
|न्यूरोलाजी
|डॉ. रमाकांत यादव
|न्यूरोसर्जरी
|डॉ. सजग कुमार गुप्ता
|नेत्र रोग
|डॉ. रवि रंजन
|हड्डी रोग
|डॉ. प्रदीप कुमार गुप्ता
|मनोरोग
|डॉ. अरुण कुमार मिश्रा
|नींद संबंधी समस्या
|डॉ. कौस्तव कुंडू
|बाल रोग
|डॉ. दिनेश कुमार
|नवजात शिशु रोग संबंधी
|डॉ. निशांत शर्मा
|कैंसर ओपीडी
|डॉ. सिद्धार्थ कुमार
|श्वसन संबंधी मेडिसिन
|डॉ. आदेश कुमार
|एलर्जी और इम्यूनोथेरेपी क्लीनिक
|डॉ. आदेश कुमार, डॉ. नम्रता
|पीरियोडोंटोलाजी
|डॉ. राजेश कुमार ठाकुर
इटावा : प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर
|पदनाम
|संपर्क नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417551
|सीएमओ
|8005192651
|सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल
|9412709676
|सीएमएस महिला जिला अस्पताल
|9412157128
|एसडीएम सदर
|9454416439
|सिटी मजिस्ट्रेट
|9454416438
महोबा की ओपीडी
समय : 08:00 से 02:00
|विभाग
|डॉक्टरों / चिकित्सकों के नाम
|मनोरोग विभाग
|काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, और गला रोग विभाग
|डॉ. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डॉ. राजेश भट्ट, डॉ. पंकज व डॉ. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डॉ. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डॉ. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. डीके राय
सीएमएस का मोबाइल नंबर : 9648537714
हमीरपुर की ओपीडी
समय : 8:00 से 2:00 बजे
|कमरा नंबर
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|07
|त्वचा रोग
|डॉ. अतुल वर्मा
|08
|हड्डी रोग
|डॉ. विपिन राजपूत
|101
|जनरल सर्जरी
|डॉ. महेंद्र सिंह
|102
|फिजीशियन
|डॉ. परमेंद्र प्रजापति
|114
|जनरल ओपीडी
|डॉ. मोहित
|115
|नाक, कान व गला
|डॉ. विकास यादव
|116
|दंत रोग
|डॉ. जीतेंद्र सचान व डॉ. सुनीता
|120
|नेत्र रोग
|डॉ. सीपी गुप्ता व डॉ. एके सिंह
|122
|मानसिक रोग
|डॉ. नीता
|126
|बाल रोग
|डॉ. आशुतोष निरंजन
फतेहपुर की ओपीडी
समय : 08:00 से 12:00 बजे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डॉ. आरके मौर्य प्राचार्य, डॉ. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डॉ. तरुण, डॉ. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. अंजली, डॉ. मोनिका
|हड्डी रोग
|डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अजैया, डॉ. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डॉ. नवीन कुमार, डॉ. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डॉ. रुबीना बानो, डॉ. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डॉ. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डॉ. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डॉ. संदीप कुमार, डॉ. ऋचा पांडेय
|जरनल सर्जन
|डॉ. संतोष
|जरनल फिजीशियन
|डॉ. तापस त्रिपाठी
|नाक, कान व गला रोग
|डॉ. अभिनव, डॉ. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डॉ. एनके सक्सेना
|फिजीशियन
|डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. आरबी सिंह
|जरनल फिजीशियन
|डॉ. डीके वर्मा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. आदर्श
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नितिन
|चर्म रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सोनम सचान
फतेहपुर : प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर
|पदनाम
|संपर्क नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417518
|पुलिस अधीक्षक
|9454400268
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454464564
|एडीएम राजस्व एवं वित्त
|9454417589
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401045
|एसडीएम सदर
|9454417860
|एसडीएम खागा
|9454417878
|एसडीएम बिंदकी
|9454417861
|सीएमओ
|8005192654
उन्नाव की ओपीडी
समय : 08:00 से 02:00 बजे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक, कान और गला रोग
|डॉ. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश, डॉ. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डॉ. बृज कुमार व डॉ. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डॉ. संजीव कुमार, डॉ. फैजल जुबेर
|सर्जरी विभाग (सर्जन)
|डॉ. संजय वर्मा
|चेस्ट रोग फिजीशियन
|डॉ. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग (अस्थिरोग विशेषज्ञ)
|डॉ. मनीष चौरसिया, डॉ. घनश्याम साजिदा, डॉ. मनोज कुमार
|त्वचारोग विभाग
|डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डॉ. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डॉ. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डॉ. सत्येंद्र
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
|डॉ. नेहा
उन्नाव : प्रशासनिक अधिकारियों एवं चिकित्सकों के नंबर
|पदनाम / नाम
|संपर्क नंबर
|जिलाधिकारी घनश्याम मीना
|9454417561
|पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह
|9454400312
|मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज
|9454465441
|एडीएम सुशील कुमार
|9454417632
|एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव
|9454401123
|सीएमओ उन्नाव डॉ. एके शर्मा
|8005192700
|एसीएमओ डॉ. जेआर सिंह
|9450694321
|सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल डॉ. एसके शुक्ला
|8005192800
|सीएमएस महिला जिला अस्पताल डॉ. अरविंद आनंद
|8318233993
|सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह
|9454416660
|सीओ सिटी विनी सिंह
|9454401526
|एसडीएम सदर राजेश सिंह
|9454416655
|सर्जन डॉ. संजय वर्मा
|9415725337
|नेत्र सर्जन डॉ. संजीव कुमार
|9458521288
|नेत्र सर्जन डॉ. फैजल जुबेर
|8808815354
|फिजीशियन डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश
|9450210149
|आर्थोपैडिक सर्जन डॉ. मनोज
|9005664900
|स्किन रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका
|9971468939
|मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह
|9454418359
|प्रदीप मौर्य, सीओ यातायात
|9335675205
|सुनील सिंह, यातायात निरीक्षक
|7839855419
|चंद्रकांत मिश्र, शहर कोतवाल उन्नाव
|9454404368
|आग लगने पर टोल फ्री नंबर
|101 व 112
|निशुल्क एंबुलेंस
|108 व 102
कानपुर देहात की ओपीडी
समय : 08:00 से 2:00 बजे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डॉ. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डॉ. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डॉ. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डॉ. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डॉ. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डॉ. जसवीर
|दंत रोग
|डॉ. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर : 9506502480
कानपुर देहात : प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर
|पदनाम
|संपर्क नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417553
|पुलिस अधीक्षक
|9454400286
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454465006
|जिला विकास अधिकारी
|9454465008
|जिला कृषि अधिकारी
|7839882512
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन
|8005441043
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन
|8005441042
|मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी
|9454455311
|मेडिकल कॉलेज
|7905782814
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401079
|सीओ अकबरपुर
|9454401470