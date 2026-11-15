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कानपुर OPD 16 नवंबर: उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी लिस्ट, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय

By Ankush Kumar Edited By: Ashish Mishra
Published: Sun, 15 Nov 2026 09:43 PM (IST)

कानपुर और आसपास के जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची जारी की गई है, जिसमें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय शामिल हैं।

कानपुर समेत कई जिलों की ओपीडी।

कानपुर समेत कई जिलों की ओपीडी।

HighLights

  1. कानपुर और आसपास के जिलों की ओपीडी सूची।

  2. विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों के नाम और विभाग।

  3. सोमवार को अस्पताल जाने से पहले समय जांचें।

जागरण संवाददाता, कानपुर। सोमवार को अस्पताल जाने से पहले ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता और समय की जानकारी जरूर देख लें। कानपुर नगर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान और कांशीराम चिकित्सालय समेत कई प्रमुख अस्पतालों में अलग-अलग विभागों के डॉक्टरों की सूची जारी की गई है।

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।

कानपुर नगर की ओपीडी

समय : 9:00 बजे से 2:00 बजे

विभाग डॉक्टरों के नाम
मेडिसिन विभाग डॉ. जेएस कुशवाहा, डॉ. विशाल कुमार गुप्ता, डॉ. आरके वर्मा
सर्जरी विभाग डॉ. जीडी यादव, डॉ. विनय कुमार, डॉ. प्रियेश शुक्ला, डॉ. अभिनव सेंगर
हड्डी रोग विभाग डॉ. संजय कुमार, डॉ. वैभव अधौलिया और डॉ. श्रीकांत
मनोरोग विभाग डॉ. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला रोग विभाग डॉ. एसके कनौजिया
त्वचा रोग विभाग डॉ. डीपी शिवहरे
बाल रोग विभाग डॉ. अरुण कुमार आर्या, डॉ. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डॉ. पंकज श्रीवास्तव
नेत्र रोग विभाग डॉ. परवेज खान
सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक : जीएसवीएसएस पीजीआइ
नेफ्रोलाजी विभाग डॉ. समीर गोविल
न्यूरोलाजी विभाग डॉ. आलोक वर्मा, डॉ. निखिल कुमार, डॉ. प्रियंका
न्यूरो सर्जरी विभाग डॉ. मनीष सिंह, डॉ. क्षितिज सिन्हा, डॉ. आंचल दत्ता
गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डॉ. ध्रुव ठाकुर
इंडोक्राइनोलाजी विभाग डॉ. रिचा गिरि
यूरोलाजी विभाग डॉ. राकेश गुप्ता
पेन मेडिसिन विभाग डॉ. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल
फिजिशियन डॉ. शैलेंद्र तिवारी, डॉ. अमित कनौजिया, डॉ. आरके सिंह
सर्जन डॉ. प्रशांत मिश्रा
ईएनटी डॉ. राजेश वर्मा
नेत्र रोग विभाग डॉ. अजय कुमार
आर्थोपेडिक डॉ. आशीष मिश्रा
बाल रोग डॉ. कैलाश
त्वचा रोग डॉ. रत्नेश प्रभाकर
मनोरोग डॉ. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान
कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग डॉ. एसके सिन्हा, डॉ. मुकेश झा, डॉ. प्रवीण शुक्ला
कार्डियक सर्जरी विभाग डॉ. राकेश कुमार वर्मा, डॉ. सौरभ कुमार गौड़
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. लक्ष्मी
कांशीराम चिकित्सालय
बाल रोग डॉ. संतोष श्रीवास्तव
सर्जरी डॉ. बसंत लाल
नेत्र रोग डॉ. सोमनाथ डे
नाक, कान और गला डॉ. अतुल सचान
हड्डी रोग डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. अभिषेक शुक्ला और डॉ. एसपी कटियार
पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज
होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. पुनीत मिश्रा, डॉ. रागिनी शिवहरे, डॉ. शैलेंद्र कुमार शुक्ला, डॉ. प्रियंका, डॉ. नेहा
नोट : ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

बांदा की ओपीडी

विभाग डॉक्टरों के नाम
जिला अस्पताल (समय : 8:00 से 2:00 तक)
रेडियोलाजिस्ट डॉ. किशुन कुमार
सर्जन डॉ. रामेंद्र कुमार
फिजीशियन डॉ. एसडी त्रिपाठी, डॉ. ह्रदयेश पटेल
नाक कान गला विशेषज्ञ डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. एमके गुप्ता
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र गुप्ता व डॉ. अशोक राजपूत
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. संपूर्णानंद मिश्रा व सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप सिंह, डॉ. राजन कौशल
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनीता सिंह
मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक गुप्ता
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल (समय : 9:00 बजे से 3:00 बजे तक)
मेडिसन विभाग डॉ. आकिव फारूकी
सर्जरी विभाग डॉ. संजय कुमार
बालरोग विभाग डॉ. अनीता अग्रहरि
चर्मरोग विभाग डॉ. कुंदन चौहान
अस्थि रोग विभाग डॉ. मनोज वर्मा
ईएनटी विभाग डॉ. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग विभाग डॉ. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग विभाग डॉ. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट रोग विभाग डॉ. राजकमल सिंह
दंत रोग विभाग डॉ. निधि गुप्ता

बांदा : प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर

पदनाम संपर्क नंबर
जिलाधिकारी 9454417531
पुलिस अधीक्षक 9454400257
मुख्य विकास अधिकारी 7275554565
जिला विकास अधिकारी 9454464763
जिला कृषि अधिकारी 7607561975
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी 8707035875
मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी 8005192640
अपर पुलिस अधीक्षक 9454401029
सीओ सिटी 9454401351

कन्नौज की ओपीडी

विभाग डॉक्टरों के नाम
राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा (समय : सुबह 08:00 से 02:00)
जनरल मेडिसिन डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी डॉ. इमरान अली
अस्थि रोग डॉ. अंबर बरयानी
बाल रोग डॉ. मनाली तिवारी व डॉ. सोनेंद्र कुमार
प्रसूति रोग डॉ. शशि शुक्ला व डॉ. मीनाक्षी शुकला
नाक-कान-गला डॉ. नितिन कुमार
मानसिक रोग डॉ. विवेक कुमार
दंत रोग डॉ. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग डॉ. जटाशंकर व डॉ. करिश्मा
त्वचा रोग डॉ. गौरव पालीवाल
डॉयल करें :- सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह, 9415487268
कक्ष सं. चिकित्सक विभाग
जिला अस्पताल, जसौली (समय : सुबह 08:00 से 02:00)
2 डॉ. सूरज कुमार हड्डी रोग
3 डॉ. चितरंजन फिजीशियन
4 डॉ. निकेतन सक्सेना -
12 डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार ईएनटी
13 डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार बाल रोग
19 डॉ. अरविंद दंत रोग
20 डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम नेत्र रोग
26 डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद सर्जन
27 डॉ. स्वाति कटियार मनोरोग विभाग
28 डॉ. भूपेश कुमार पपने फिजीशियन
महिला विंग
2 डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव फिजीशियन
3 डॉ. आंचल, डॉ. निधि -
डॉयल करें :- डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी, सीएमएस | मोबाइल नंबर : 9454455303

औरैया की ओपीडी

समय : 8:00 से 2:00 बजे

विभाग डॉक्टरों के नाम
जिला संयुक्त चिकित्सालय
चेस्ट फिजिशियन डॉ. अवधेश कटियार
नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज कुमार
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज कुमार
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मंजू सचान
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राम प्रकाश
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मोहित गहोई
मनोरोग विशेषज्ञ नहीं
हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं
जनरल सर्जन नहीं

फर्रुखाबाद की ओपीडी

समय : 08:00 से 02:00 बजे

विभाग डॉक्टरों के नाम
डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
जनरल सर्जन डॉ. रोहित तिवारी
फिजीशियन डॉ. दीपक वर्मा, डॉ. अवनीश अग्निहोत्री, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विवेक सक्सेना
हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज पांडेय
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मेघा सक्सेना, डॉ. आकांक्षा तिवारी, डॉ. प्रभात वर्मा
नाक, कान व गला विशेषज्ञ डॉ. नवनीत कुमार
चेस्ट फिजीशियन डॉ. अंकित मिश्रा
पैथोलाजिस्ट डॉ. जयसिंह
माइक्रोबायोलिस्ट डॉ. प्रवीन कुमार
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मोनिका कटियार, डॉ. श्रेय खंडूजा

फर्रुखाबाद : प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर

पदनाम संपर्क नंबर
जिलाधिकारी 9454417552
पुलिस अधीक्षक 9454400267
मुख्य विकास अधिकारी 9454464981
जिला विकास अधिकारी 9454464983
जिला कृषि अधिकारी 9935227760
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन 7055153747
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन 9412406218
अधीक्षण अभियंता विद्युत 9415334176
मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी 9454455304
लोहिया अस्पताल पुरुष अनुभाग के मुख्य चिकित्साधीक्षक (सीएमएस) 8005192779
लोहिया अस्पताल महिला अनुभाग के मुख्य चिकित्साधीक्षक (सीएमएस) 8005192778
अपर पुलिस अधीक्षक 9454401044
सीओ सिटी 9454401449
सीओ कायमगंज 9454401450
सीओ मोहम्मदाबाद 9454401451
सीओ अमृतपुर 9454401452

उरई की ओपीडी

समय : 8:00 से 2:00 बजे

विभाग डॉक्टरों के नाम
जिला चिकित्सालय
सर्जरी विभाग डॉ. रंजीत सिंह परिहार
बाल रोग विभाग डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल
अस्थि रोग विभाग डॉ. दीपक आर्या, डॉ. शक्ति मिश्रा
जनरल मेडिसिन डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा
दंत रोग विभाग डॉ. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला रोग विभाग डॉ. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
नेत्र विभाग डॉ. एके पांडेय
समस्या होने पर संपर्क करें : जिला अस्पताल सीएमएस - 9415532973
विभाग डॉक्टरों के नाम
राजकीय मेडिकल कॉलेज
जनरल मेडिसिन डॉ. वीरेंद्र गुप्ता
अस्थि रोग विभाग डॉ. सिद्धार्थ अग्रवाल
सर्जरी विभाग डॉ. सुधांशु शर्मा
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डॉ. एंजिला यादव
बाल रोग विभाग डॉ. संतोष कुमार
मनोरोग विभाग डॉ. प्रवीन सचान
दंत रोग विभाग डॉ. हरमूर्ति सिंह
नेत्र रोग विभाग डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डॉ. रूबी बाला
नाक, कान, गला रोग विभाग डॉ. एसके राठौर, डॉ. प्रियंका सिंह
चर्म रोग विभाग डॉ. कुलदीप वर्मा
टीबी एंड चेस्ट विभाग डॉ. मोहन मातरिया
समस्या होने पर संपर्क करें : सीएमएस राजकीय मेडिकल कॉलेज - 9454369390

चित्रकूट की ओपीडी

ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक

विभाग डॉक्टरों के नाम
जिला अस्पताल
जनरल सर्जन डॉ. साकिब अनवर
फिजिशियन डॉ. सुजीत सिंह और डॉ. ऋषि कुमार
नाक कान गला विशेषज्ञ डॉ. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन डॉ. आरबी लाल और डॉ. कन्हैया कुमार
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य और डॉ. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. रमेश कुमार भारती और डॉ. अरुण कुमार
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एके मोहन
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रफीक अंसारी
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव पाल
गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डॉ. भास्कर सिंह

चित्रकूट : प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल फोन नंबर

पदनाम / अधिकारी संपर्क नंबर
जिलाधिकारी पुलकित गर्ग 9454417532
पुलिस अधीक्षक अरुण सिंह 9454400263
मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल 9454464772
अपर जिलाधिकारी चंद्रशेखर 9454417603
सीएमएस डॉ. शैलेंद्र कुमार 8005192745
उपजिलाधिकारी कर्वी अजय यादव 9454415959
उपजिलाधिकारी मऊ रामऋषि रमन 9454415960
उपजिलाधिकारी मानिकपुर विपिन कुमार द्विवेदी 9454415961
उपजिलाधिकारी राजापुर पूजा गुप्ता 9454415962
एएसपी पीयूष कांत राय 9454401039
यातायात प्रभारी हरिराम यादव 9807900484
सीएमओ डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी 8005192648
सीएमएस डॉ. शैलेंद्र कुमार 8005192745
पुलिस मदद और अग्निशमन 112
एंबुलेंस मदद 108 और 102

इटावा की ओपीडी

समय : 8:00 से 2:00 बजे

विभाग डॉक्टरों के नाम
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल की ओपीडी
जनरल मेडिसिन एमडी फिजिशियन डॉ. जितेंद्र चौधरी, डॉ. शांतनु निगम, डॉ. सौरभ यादव
श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डॉ. विकास राजपूत
बालरोग विभाग ओपीडी डॉ. शादाब आलम, डॉ. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन ओपीडी डॉ. पीयूष तिवारी, डॉ. एसएस गुप्ता
दंतरोग विभाग ओपीडी डॉ. अतुल कुलकर्णी, डॉ. रितु शर्मा, डॉ. प्रिया
नाक, कान, गला रोग ओपीडी सर्जन डॉ. राहुल आनंद, डॉ. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि. सैफई अस्पताल की ओपीडी
जनरल मेडिसिन डॉ. मनोज कुमार
शुगर केयर क्लीनिक डॉ. मनोज कुमार
नाक, कान, गला रोग ओपीडी डॉ. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान
त्वचा रोग डॉ. स्वेता एस. कुमार
स्त्री रोग डॉ. कल्पना, डॉ. शालिनी
ब्रेस्ट क्लीनिक डॉ. रिझिन सूरज
न्यूरोलाजी डॉ. रमाकांत यादव
न्यूरोसर्जरी डॉ. सजग कुमार गुप्ता
नेत्र रोग डॉ. रवि रंजन
हड्डी रोग डॉ. प्रदीप कुमार गुप्ता
मनोरोग डॉ. अरुण कुमार मिश्रा
नींद संबंधी समस्या डॉ. कौस्तव कुंडू
बाल रोग डॉ. दिनेश कुमार
नवजात शिशु रोग संबंधी डॉ. निशांत शर्मा
कैंसर ओपीडी डॉ. सिद्धार्थ कुमार
श्वसन संबंधी मेडिसिन डॉ. आदेश कुमार
एलर्जी और इम्यूनोथेरेपी क्लीनिक डॉ. आदेश कुमार, डॉ. नम्रता
पीरियोडोंटोलाजी डॉ. राजेश कुमार ठाकुर

इटावा : प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर

पदनाम संपर्क नंबर
जिलाधिकारी 9454417551
सीएमओ 8005192651
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल 9412709676
सीएमएस महिला जिला अस्पताल 9412157128
एसडीएम सदर 9454416439
सिटी मजिस्ट्रेट 9454416438

महोबा की ओपीडी

समय : 08:00 से 02:00

विभाग डॉक्टरों / चिकित्सकों के नाम
जिला अस्पताल
मनोरोग विभाग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता
नाक, कान, और गला रोग विभाग डॉ. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन डॉ. राजेश भट्ट, डॉ. पंकज व डॉ. गुलशेर
बाल रोग विभाग डॉ. गोपाल प्रसाद
सर्जन विभाग डॉ. राहुल कुमार
हड्डी रोग विभाग डॉ. हेमेंद्र
नेत्र रोग विभाग डॉ. डीके राय
सीएमएस का मोबाइल नंबर : 9648537714

हमीरपुर की ओपीडी

समय : 8:00 से 2:00 बजे

कमरा नंबर विभाग डॉक्टरों के नाम
जिला अस्पताल
07 त्वचा रोग डॉ. अतुल वर्मा
08 हड्डी रोग डॉ. विपिन राजपूत
101 जनरल सर्जरी डॉ. महेंद्र सिंह
102 फिजीशियन डॉ. परमेंद्र प्रजापति
114 जनरल ओपीडी डॉ. मोहित
115 नाक, कान व गला डॉ. विकास यादव
116 दंत रोग डॉ. जीतेंद्र सचान व डॉ. सुनीता
120 नेत्र रोग डॉ. सीपी गुप्ता व डॉ. एके सिंह
122 मानसिक रोग डॉ. नीता
126 बाल रोग डॉ. आशुतोष निरंजन

फतेहपुर की ओपीडी

समय : 08:00 से 12:00 बजे

विभाग डॉक्टरों के नाम
मेडिकल कॉलेज
मेडिसिन डॉ. आरके मौर्य प्राचार्य, डॉ. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान, गला डॉ. तरुण, डॉ. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. अंजली, डॉ. मोनिका
हड्डी रोग डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अजैया, डॉ. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डॉ. नवीन कुमार, डॉ. शिवगोपाल
नेत्र रोग डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डॉ. रुबीना बानो, डॉ. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा डॉ. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी डॉ. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा डॉ. संदीप कुमार, डॉ. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
जरनल सर्जन डॉ. संतोष
जरनल फिजीशियन डॉ. तापस त्रिपाठी
नाक, कान व गला रोग डॉ. अभिनव, डॉ. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. एनके सक्सेना
फिजीशियन डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. आरबी सिंह
जरनल फिजीशियन डॉ. डीके वर्मा
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मूलचंद
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आदर्श
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नितिन
चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनम सचान

फतेहपुर : प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर

पदनाम संपर्क नंबर
जिलाधिकारी 9454417518
पुलिस अधीक्षक 9454400268
मुख्य विकास अधिकारी 9454464564
एडीएम राजस्व एवं वित्त 9454417589
अपर पुलिस अधीक्षक 9454401045
एसडीएम सदर 9454417860
एसडीएम खागा 9454417878
एसडीएम बिंदकी 9454417861
सीएमओ 8005192654

उन्नाव की ओपीडी

समय : 08:00 से 02:00 बजे

विभाग डॉक्टरों के नाम
जिला पुरुष अस्पताल
नाक, कान और गला रोग डॉ. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन (फिजीशियन) डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश, डॉ. जय सिंह
बालरोग विशेषज्ञ डॉ. बृज कुमार व डॉ. अमित श्रीवस्तव
नेत्ररोग विभाग डॉ. संजीव कुमार, डॉ. फैजल जुबेर
सर्जरी विभाग (सर्जन) डॉ. संजय वर्मा
चेस्ट रोग फिजीशियन डॉ. शोभित अग्निहोत्री
हड्डी रोग विभाग (अस्थिरोग विशेषज्ञ) डॉ. मनीष चौरसिया, डॉ. घनश्याम साजिदा, डॉ. मनोज कुमार
त्वचारोग विभाग डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग विभाग डॉ. अमरेश कुमार
एनसीडी क्लीनिक डॉ. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक डॉ. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डॉ. नेहा

उन्नाव : प्रशासनिक अधिकारियों एवं चिकित्सकों के नंबर

पदनाम / नाम संपर्क नंबर
जिलाधिकारी घनश्याम मीना 9454417561
पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह 9454400312
मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज 9454465441
एडीएम सुशील कुमार 9454417632
एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव 9454401123
सीएमओ उन्नाव डॉ. एके शर्मा 8005192700
एसीएमओ डॉ. जेआर सिंह 9450694321
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल डॉ. एसके शुक्ला 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल डॉ. अरविंद आनंद 8318233993
सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह 9454416660
सीओ सिटी विनी सिंह 9454401526
एसडीएम सदर राजेश सिंह 9454416655
सर्जन डॉ. संजय वर्मा 9415725337
नेत्र सर्जन डॉ. संजीव कुमार 9458521288
नेत्र सर्जन डॉ. फैजल जुबेर 8808815354
फिजीशियन डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश 9450210149
आर्थोपैडिक सर्जन डॉ. मनोज 9005664900
स्किन रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका 9971468939
मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह 9454418359
प्रदीप मौर्य, सीओ यातायात 9335675205
सुनील सिंह, यातायात निरीक्षक 7839855419
चंद्रकांत मिश्र, शहर कोतवाल उन्नाव 9454404368
आग लगने पर टोल फ्री नंबर 101 व 112
निशुल्क एंबुलेंस 108 व 102

कानपुर देहात की ओपीडी

समय : 08:00 से 2:00 बजे

विभाग डॉक्टरों के नाम
मेडिकल कॉलेज
मेडिसिन डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह
नाक, कान, गला डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. सविता साहू
हड्डी रोग डॉ. राम कुमार गौतम
बाल रोग डॉ. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डॉ. जयवर्धन
त्वचा रोग डॉ. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा डॉ. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डॉ. जसवीर
दंत रोग डॉ. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर : 9506502480

कानपुर देहात : प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर

पदनाम संपर्क नंबर
जिलाधिकारी 9454417553
पुलिस अधीक्षक 9454400286
मुख्य विकास अधिकारी 9454465006
जिला विकास अधिकारी 9454465008
जिला कृषि अधिकारी 7839882512
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन 8005441043
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन 8005441042
मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी 9454455311
मेडिकल कॉलेज 7905782814
अपर पुलिस अधीक्षक 9454401079
सीओ अकबरपुर 9454401470

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