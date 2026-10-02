कानपुर नगर निगम सदन धक्का-मुक्की मामला गरमाया, नवीन पंडित पहुंचे पुलिस कार्यालय

जागरण संवाददाता, कानपुर। सदन में दो दिन पहले धक्का–मुक्की व अभद्रता के आरोप के मामले में शुक्रवार को पार्षद दल के नेता नवीन पंडित15 पार्षदों के साथ पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे, लेकिन पुलिस आयुक्त नहीं मिले। इस पर नवीन पंडित ने जन शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में एक पत्र देकर पूर्व में पार्षद द्वारा दिये गए शिकायती पत्र को निरस्त करने की मांग की।

नवीन पंडित ने कहा कि सदन में छोटी–मोटी बातें होती रहती हैं। उन्होंने दो महिला समेत पांच पार्षदों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। इस पर पार्षद को शिकायती पत्र नहीं देना चाहिए। सदन का मुद्दा सदन तक रहना चाहिए। किसी ने कोई अभद्रता नहीं की। अगर कोई अभद्रता हुई थी, तो संगठन में शिकायत करतीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में तो कार्रवाई के दौरान सिर फट जाते हैं।कुर्सियां चल जाती है, तो क्या दूसरे दिन कोई कार्रवाई होती है, अगर कोई बात थी तो महापौर को लिख कर देना चाहिए था।