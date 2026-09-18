कानपुर हत्याकांड: कारोबारी की हत्या से पहले और बाद में हत्यारे ने की थी पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष से बात

जागरण संवाददाता, कानपुर। काकादेव में कारोबारी की हत्या से पहले और बाद में 56 मुकदमों के आरोपित हिस्ट्रीशीटर संजय ढाबा की प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित से फोन पर बात हुई थी।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि हत्यारोपित संजय ढाबा के मोबाइल फोन की काल डिटेल में इसकी पुष्टि हुई है। मुठभेड़ में गिरफ्तार संजय ढाबा ने भी कुबूला था कि उसने अवनीश के कहने पर ही वीडियो प्रसारित कर खुद को निर्दोष बताया था।

पुलिस अब अवनीश दीक्षित के मोबाइल नंबर की भी काल डिटेल निकलवा रही है, ताकि पता लग सके कि वह किन-किन अपराधियों व हिस्ट्रीशीटरों के संपर्क में है। हत्याकांड की केस डायरी में अवनीश का नाम भी शामिल कर विवेचना की जा रही है।