कानपुर : 18 फीट गहरे गड्ढे में बैठकर कैंट विधायक ने दिया धरना, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार पर अफसरों को घेरा
कानपुर के जाजमऊ में बारिश से हुए 18 फीट गहरे गड्ढे में कैंट विधायक मो. हसन रूमी ने समर्थकों संग ...और पढ़ें
HighLights
जाजमऊ में बारिश से 18 फीट गहरा गड्ढा।
कैंट विधायक मो. हसन रूमी का प्रदर्शन।
निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ के सरैया चौराहे पर बुधवार को वर्षा के चलते सड़क पर करीब 18 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। मामले में शुक्रवार को कैंट विधायक मो हसन रूमी वहां पहुंचे। जहां वह अपने कुछ समर्थकों के साथ गड्ढे पर बैठकर प्रदर्शन करने लगें। उन्होंने कहा कि काम मे भ्रष्टाचार हुआ है।
घटना के बाद भी यहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं पहुंचा। यह शहर की मुख्य रोड है बल्कि वह पहले की यह नाक है यहां से राष्ट्रपति तक का आवागमन होता है फिर भी इसके निर्माण में कार्य मे मानकों की अनदेखी हुई है।
साफ किया कि जबतक मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचेंगे। तक तक वह इसी गड्ढे में रहेंगे। अगर कोई घटना होती है तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि यह महाराज विधानसभा का इलाका है , पर आम रास्ता भी है । जिससे उन्हें विरोध के लिए आना पड़ा।
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जाजमऊ में बारिश रूमी गड्ढे पर घूसकर किया शुरू किया प्रदर्शन। दुर्गा की जब तक कोई ठोस आश्वास नहीं मिलता तब तक वह। गड्ढे के बाहर नहीं निकलेंगे।