कानपुर : 18 फीट गहरे गड्ढे में बैठकर कैंट विधायक ने दिया धरना, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार पर अफसरों को घेरा

जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ के सरैया चौराहे पर बुधवार को वर्षा के चलते सड़क पर करीब 18 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। मामले में शुक्रवार को कैंट विधायक मो हसन रूमी वहां पहुंचे। जहां वह अपने कुछ समर्थकों के साथ गड्ढे पर बैठकर प्रदर्शन करने लगें। उन्होंने कहा कि काम मे भ्रष्टाचार हुआ है।

घटना के बाद भी यहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं पहुंचा। यह शहर की मुख्य रोड है बल्कि वह पहले की यह नाक है यहां से राष्ट्रपति तक का आवागमन होता है फिर भी इसके निर्माण में कार्य मे मानकों की अनदेखी हुई है।