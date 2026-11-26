जागरण संवाददाता, कानपुर। संगठन और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और जनसमस्याओं के प्रभावी निस्तारण को लेकर गुरुवार को सर्किट हाउस में जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।

प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में चल रही बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध) संतोष मिश्र और भाजपा जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।