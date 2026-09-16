कारोबारी विनीत हत्याकांड: मर्डर वाली रात बेटे सुब्रत को नौकर ने 6 बार किया था फोन, प्लानिंग हो गई फेल

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Vineet Minocha Murder | कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में खुलासा हुआ कि नौकर विशाल ने विनीत मिनोचा की हत्या के लिए खुद के बचाव के लिए भी अपनी अलग योजना बनाई थी।

उसने तीन सितंबर को एक नया सिमकार्ड खरीदा और उसी दिन पुराना नंबर बंद कर मोबाइल फोन पर नया सिम लगाया, जिससे उसने उस नंबर से शालू को सात और सुब्रत को छह बार कॉल की थी। उसने नया सिम शुभम के नाम से लिया था।

आरोपी विशाल की मोबाइल की गूगल हिस्ट्री जांचने पर सामने आया कि उसने हत्या से एक दिन पहले धारदार चाकू कहां मिलता, कितनी धार और किस-किस तरह के चाकू होते हैं, ये सब जानकारी के लिए गूगल पर ढूंढा था। अपार्टमेंट में पहुंचकर हत्यारोपित गार्डन में टहलने लगे विशाल ने अपने नए सिम नंबर से आठ मिनट में तीन बार आपस में फोन पर बात की, जबकि हत्या के बाद पहली कॉल आनलाइन टैक्सी बुक कराने के लिए और दूसरी कॉल दोस्त नैतिक को पांच बार कॉल की थी।

हत्या करने जब विशाल और उसका दोस्त राजकिशोर अपार्टमेंट में पहुंचे तो पीछे गार्डन में टहलने लगे, जहां विशाल और राजकिशोर के बीच 10:29 बजे 20 सेकेंड, 10:31 बजे 44 सेकेंड और 10:37 बजे करीब 60 सेकेंड कॉल पर बात हुई।