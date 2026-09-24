कानपुर में मंगल भवन की कमेटी को भंग करने पर भड़कीं महापौर, बोलीं- शासन से करूंगी शिकायत

जागरण संवाददाता, कानपुर। बृजेन्द्र स्वरूप पार्क बेनझावर में बने मंगल भवन की कमेटी गलत तरीके से भंग करने पर गुस्साई महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि बिना नगर निगम कार्यकारिणी व सदन की स्वीकृति के मंगल भवन की कमेटी भंग कर दी ये गलत है।

पत्रकारों से वार्ता करते महापौर ने बताया कि मंगल भवन में अब तक 10 शादियां हो चुकी है इसके निर्माण को लेकर उन्होंने क्या गलत किया। इसको लेकर शासन में शिकायत करेंगे। नगर निगम कार्यकारिणी कक्ष मोतीझील में पत्रकारों से वार्ता करते हुए महापौर ने कहा जल भराव को लेकर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इसके लिए महापौर दोषी नहीं है अधिकारी दफ्तरोत्से बाहर नहीं निकले अगर निकलते तो ये शहर की ये दुर्दशा न होती इस बार वो नहीं थीं अगर वो रहती है तो खुद शहर में निकल कर जल भराव का निस्तारण करती है।