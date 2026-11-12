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कानपुर मंडी भाव: 12 नवंबर को गेहूं, दाल और तिलहन के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी के दाम

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 12 Nov 2026 08:23 PM (IST)

कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को प्रमुख खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन और अन्य जरूरी वस्तुओं के थोक भाव दर्ज किए ...और पढ़ें

कानपुर मंडी भाव।

कानपुर मंडी भाव।

HighLights

  1. कानपुर में खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन के थोक भाव दर्ज हुए।

  2. गेहूं और दलहन के दामों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला।

  3. सराफा बाजार में सोना-चांदी के नवीनतम भाव भी अपडेट हुए।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को थोक भाव में कई प्रमुख खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव दर्ज किए गए। वहीं, गेहूं और दलहन के दामों में भी बदलाव देखने को मिला।

इसके साथ ही, सराफा बाजार में निवेशकों की नजरें कीमती धातुओं पर टिकी रहीं। सोना-चांदी के दाम में भी बदलाव देखने को मिला।

खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे

श्रेणी (इकाई) जिंस / वस्तु का नाम भाव (₹ में)
गल्ला (प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2800 - 2850
आर.आर. 21 2900 - 2950
गेहूं फार्म 3000 - 3100
जौ 2900 - 3000
बेझर -
ज्वार 2100 - 3000
बाजरा 2300 - 2400
मकाई 2300 - 2400
दलहन (प्रति क्विंटल) चना 6700 - 6800
अरहर 6900 - 7000
मसूर 5800 - 6000
मटर 4300 - 4400
उड़द हरा 8800 - 9600
उड़द काला 7000 - 8600
मूंग 7500 - 8000
दाल (प्रति क्विंटल) अरहर फूल 13500 - 13600
अरहर स्पेशल 10700 - 10800
चना दाल 8600 - 8650
मटर दाल 5400 - 5450
मसूर मलका 6950 - 7000
मसूर दाल 7150 - 7200
उड़द दाल 8500 - 13500
उड़द धोवा 10000 - 12000
मूंग दाल 7800 - 9200
मूंग धोवा 8500 - 10000
चावल (प्रति क्विंटल) चावल अरवा 2800 - 4000
बासमती 1 नं. 10500 - 11000
सेला 3000 - 4000
बासमती 2 नं. 7000 - 8000
आटा - मैदा (प्रति 50 किग्रा) आटा 1600 - 1650
मैदा 1610 - 1660
सूजी 1700 - 1730
तिलहन (प्रति क्विंटल) लाही 8200 - 8300
अलसी 6900 - 7000
अण्डी 5100 - 5200
तिल्ली 10000 - 15200
मूंगफली दाना (शिवपुरी) 11600 - 12500
मूंगफली दाना (बटाली) 11500 - 12800
सेहुंआ 5000 - 5500
तेल (प्रति क्विंटल) सरसों कोल्हू 19500 - 19600
अलसी 19400 - 19500
अण्डी 18400 - 18500
खली (प्रति क्विंटल) सरसों 3450 - 3500
अलसी 6800 - 7000
अण्डी 1400 - 1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर) बावर्ची 2030 - 2047
मयूर 2030 - 2047
गुड़ (प्रति क्विंटल) मंगलोर लड्डू 5550 - 5650
देशी भेली 5550 - 5650
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल) एम.30 6100 - 6200
देशी घी (प्रति क्विंटल) खुर्जा 73000 - 73500
औरैय्या 70000 - 71000
माधौगढ़ 71000 - 72000
बारदाना 3 वी.एस. 5200 - 6500
हरा पट्टा 7000 - 7200
बीटी 8600 - 8800
एटी -
सुतली (प्रति क्विंटल) 72 इंच 17000 - 17500

सराफा बाजार भाव सूची

श्रेणी वस्तु / धातु इकाई भाव (₹ में)
चांदी चांदी कच्ची प्रति किग्रा. -
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा. 188000
सिक्का प्रति नग 2100 - 2200
सोना सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 141500
सोना रवा प्रति 10 ग्राम -
गिन्नी प्रति नग 105300 - 105800

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