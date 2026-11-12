कानपुर मंडी भाव: 12 नवंबर को गेहूं, दाल और तिलहन के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी के दाम

गल्ला (प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2800 - 2850

आर.आर. 21 2900 - 2950

गेहूं फार्म 3000 - 3100

जौ 2900 - 3000

बेझर -

ज्वार 2100 - 3000

बाजरा 2300 - 2400

मकाई 2300 - 2400

दलहन (प्रति क्विंटल) चना 6700 - 6800

अरहर 6900 - 7000

मसूर 5800 - 6000

मटर 4300 - 4400

उड़द हरा 8800 - 9600

उड़द काला 7000 - 8600

मूंग 7500 - 8000

दाल (प्रति क्विंटल) अरहर फूल 13500 - 13600

अरहर स्पेशल 10700 - 10800

चना दाल 8600 - 8650

मटर दाल 5400 - 5450

मसूर मलका 6950 - 7000

मसूर दाल 7150 - 7200

उड़द दाल 8500 - 13500

उड़द धोवा 10000 - 12000

मूंग दाल 7800 - 9200

मूंग धोवा 8500 - 10000

चावल (प्रति क्विंटल) चावल अरवा 2800 - 4000

बासमती 1 नं. 10500 - 11000

सेला 3000 - 4000

बासमती 2 नं. 7000 - 8000

आटा - मैदा (प्रति 50 किग्रा) आटा 1600 - 1650

मैदा 1610 - 1660

सूजी 1700 - 1730

तिलहन (प्रति क्विंटल) लाही 8200 - 8300

अलसी 6900 - 7000

अण्डी 5100 - 5200

तिल्ली 10000 - 15200

मूंगफली दाना (शिवपुरी) 11600 - 12500

मूंगफली दाना (बटाली) 11500 - 12800

सेहुंआ 5000 - 5500

तेल (प्रति क्विंटल) सरसों कोल्हू 19500 - 19600

अलसी 19400 - 19500

अण्डी 18400 - 18500

खली (प्रति क्विंटल) सरसों 3450 - 3500

अलसी 6800 - 7000

अण्डी 1400 - 1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर) बावर्ची 2030 - 2047

मयूर 2030 - 2047

गुड़ (प्रति क्विंटल) मंगलोर लड्डू 5550 - 5650

देशी भेली 5550 - 5650

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल) एम.30 6100 - 6200

देशी घी (प्रति क्विंटल) खुर्जा 73000 - 73500

औरैय्या 70000 - 71000

माधौगढ़ 71000 - 72000

बारदाना 3 वी.एस. 5200 - 6500

हरा पट्टा 7000 - 7200

बीटी 8600 - 8800

एटी -