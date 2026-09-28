Kanpur Market Rate Today:सोना और चांदी के भाव में गिरावट, जानें गेहूं, दाल, तेल, घी के ताजा रेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सोमवार को खुले बाजार के थोक भाव में कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। चना 6400 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल बिका। गेहूं दड़ा के भाव 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहे।

अरहर, मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव भी बाजार में दर्ज किए गए। वहीं अरहर फूल 12800 से 12900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी, आटा-मैदा, चावल, गुड़ और तिलहन के साथ सराफा बाजार में चांदी 229500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 151500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।