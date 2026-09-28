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Kanpur Market Rate Today:सोना और चांदी के भाव में गिरावट, जानें गेहूं, दाल, तेल, घी के ताजा रेट

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Mon, 28 Sep 2026 07:50 PM (IST)

कानपुर के खुले बाजार में सोमवार को खाद्य वस्तुओं और सराफा बाजार के थोक भाव में बदलाव देखा गया। चना, ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में सोमवार को खाद्य वस्तुओं के थोक भाव में बदलाव

  2. चना, सरसों तेल, गेहूं, दालों के ताजा रेट घोषित किए गए

  3. सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव में गिरावट आई

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सोमवार को खुले बाजार के थोक भाव में कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। चना 6400 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल बिका। गेहूं दड़ा के भाव 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहे।

अरहर, मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव भी बाजार में दर्ज किए गए। वहीं अरहर फूल 12800 से 12900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी, आटा-मैदा, चावल, गुड़ और तिलहन के साथ सराफा बाजार में चांदी 229500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 151500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

कानपुर बाजार भाव: सोमवार के ताजा थोक रेट

वस्तु थोक भाव
गेहूं दड़ा ₹2600-2700 प्रति क्विंटल
आर.आर. 21 ₹2750-2800
गेहूं फार्म ₹2850-2900
जौ ₹2600-2700
बेझर -
ज्वार ₹2100-3000
बाजरा ₹2000-2100
मकाई ₹2000-2100
चना ₹6400-6500 प्रति क्विंटल
अरहर ₹6400-6600
मसूर ₹5800-6000
मटर ₹4400-4500
उड़द हरा ₹8800-9200
उड़द काला ₹7000-8300
मूंग ₹7300-7500
अरहर फूल ₹12800-12900 प्रति क्विंटल
अरहर स्पेशल ₹10400-10500
चना दाल ₹7900-8000
मटर दाल ₹5400-5500
मसूर मलका ₹7050-7100
मसूर दाल ₹7275-7325
उड़द दाल ₹8200-13200
उड़द धोवा ₹9000-11000
मूंग दाल ₹7800-9200
मूंग धोवा ₹8500-10000
चावल अरवा ₹2800-4000 प्रति क्विंटल
बासमती नंबर-1 ₹10500-11000
सेला ₹3000-4000
बासमती नंबर-2 ₹7000-8000
आटा ₹1580-1600 प्रति 50 किग्रा
मैदा ₹1610-1660
सूजी ₹1660-1700
लाही ₹7600-7650 प्रति क्विंटल
अलसी ₹6900-7000
अंडी ₹5100-5200
तिल्ली ₹8000-11000
मूंगफली दाना शिवपुरी ₹11500-12600
मूंगफली दाना बटाली ₹11600-13200
सेहुंआ ₹5000-5500
सरसों कोल्हू तेल ₹17600-17700 प्रति क्विंटल
अलसी तेल ₹16300-16400
अंडी तेल ₹14300-16400
सरसों खली ₹3000-3100 प्रति क्विंटल
अलसी खली ₹7800-7900
अंडी खली ₹1400-1450
बावर्ची वनस्पति ₹2200-2199 प्रति 15 लीटर
मयूर वनस्पति ₹2200-2199
मंगलोर लड्डू ₹5900-6000 प्रति क्विंटल
देशी भेली ₹5900-6000
शक्कर दाना एम.30 ₹4900-5000 प्रति क्विंटल
देशी घी खुर्जा ₹72000-72500 प्रति क्विंटल
देशी घी औरैया ₹69000-70000
देशी घी माधौगढ़ ₹70000-71000
बारदाना 3 वी.एस. ₹5200-6500
हरा पट्टा ₹7000-7200
बीटी ₹8600-8800
एटी -
सुतली 72 इंच ₹17500-18500 प्रति क्विंटल
सुतली 90 इंच ₹20000-21000
रुई गुजरात (797) -
देशी बंगाल ₹15000-15500 प्रति क्विंटल

कानपुर सराफा बाजार भाव

वस्तु भाव
चांदी 999 टंच ₹2,29,500 प्रति किलोग्राम
सिक्का ₹2300-2400 प्रति नग
सोना बिस्कुट ₹1,51,500 प्रति 10 ग्राम
सोना रवा प्रति 10 ग्राम
गिन्नी ₹1,12,800-1,13,300 प्रति नग