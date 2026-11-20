जागरण संवाददाता, कानपुर। 20 नवंबर को कानपुर के खुले थोक बाजार और सराफा मंडी में खाद्यान्न, दलहन, खाद्य तेलों और कीमती धातुओं के ताजा भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2,800 से 2,850 रुपये प्रति क्विंटल बिका, जबकि दालों में अरहर फूल 14,400 रुपये प्रति क्विंटल के उच्च स्तर पर रहा। वहीं, सराफा बाजार में सोना बिस्कुट 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी (999 टंच) 1,57,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर दर्ज की गई।

कारोबारियों के अनुसार, शुक्रवार को कानपुर की विभिन्न मंडियों में प्रमुख वस्तुओं के थोक भाव इस प्रकार रहे:

1. गल्ला और आटा-मैदा बाजार

गल्ला मंडी में गेहूं और मोटे अनाजों में स्थिरता देखने को मिली। 50 किलोग्राम पैकिंग वाले आटा, मैदा और सूजी के दाम भी जारी किए गए:

गल्ला (प्रति क्विंटल): गेहूं दड़ा ₹2,800-2,850, आर.आर. 21 ₹2,900-2,950, गेहूं फार्म ₹3,000-3,100, जौ ₹2,900-3,000, ज्वार ₹2,100-3,000, बाजरा ₹2,300-2,400 और मकाई ₹2,300-2,400।

चावल (प्रति क्विंटल): अरवा ₹2,800-4,000, सेला ₹3,000-4,000, बासमती (1 नंबर) ₹10,500-11,000 और बासमती (2 नंबर) ₹7,000-8,000।

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा): आटा ₹1,600-1,650, मैदा ₹1,610-1,660 और सूजी ₹1,700-1,730।

2. दलहन और दालों के भाव

दलहन बाजार में हरे उड़द की कीमतें 9,600 रुपये प्रति क्विंटल तक रहीं, जबकि तैयार दालों में अरहर फूल और उड़द दाल सबसे महंगी बिकी:

दलहन (प्रति क्विंटल): चना ₹7,100-7,200, अरहर ₹6,900-7,000, मसूर ₹5,800-6,000, मटर ₹4,300-4,400, उड़द हरा ₹8,800-9,600, उड़द काला ₹7,000-8,600 और मूंग ₹7,500-8,000।

दाल (प्रति क्विंटल): अरहर फूल ₹14,300-14,400, अरहर स्पेशल ₹11,000-11,100, चना दाल ₹8,800-8,900, मटर दाल ₹5,400-5,500, मसूर मलका ₹6,950-7,000, मसूर दाल ₹7,100-7,150, उड़द दाल ₹8,500-13,500, उड़द धोवा ₹10,000-12,000, मूंग दाल ₹7,800-9,200 और मूंग धोवा ₹8,500-10,000।

3. तिलहन, खाद्य तेल, गुड़-शक्कर और देशी घी

तिलहन (प्रति क्विंटल): लाही ₹8,400-8,500, अलसी ₹6,900-7,000, अण्डी ₹5,100-5,200, तिल्ली ₹10,000-15,200, मूंगफली दाना (शिवपुरी) ₹11,600-12,500, बटाली ₹11,500-12,800 और सेहुंआ ₹5,000-5,500।

तेल व वनस्पति: सरसों कोल्हू ₹19,700-19,800, अलसी तेल ₹19,400-19,500, अण्डी तेल ₹18,400-18,500 (सभी प्रति क्विंटल)। वनस्पति (प्रति 15 लीटर) में बावर्ची और मयूर ₹2,037-2,050 रहे।

खली (प्रति क्विंटल): सरसों ₹3,500-3,550, अलसी ₹6,800-7,000 और अण्डी ₹1,400-1,450।

गुड़, शक्कर व घी (प्रति क्विंटल): गुड़ मंगलोर लड्डू और देशी भेली ₹5,550-5,650, शक्कर दाना (एम.30) ₹6,100-6,200। देशी घी खुर्जा ₹75,000-75,500, औरैय्या ₹72,000-73,000 और माधौगढ़ ₹72,000-73,000।

बारदाना व सुतली: बारदाना 3 वी.एस. ₹5,200-6,500, हरा पट्टा ₹7,000-7,200, बीटी ₹8,600-8,800 और एटी सुतली (72 इंच) ₹17,000-17,500 प्रति क्विंटल।

4. सराफा बाजार का हाल

कानपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी के भाव इस प्रकार रहे:

चांदी (999 टंच): ₹1,57,500 प्रति किलोग्राम

चांदी सिक्का: ₹1,800 से ₹1,900 प्रति नग

सोना बिस्कुट: ₹1,28,000 प्रति 10 ग्राम

गिन्नी: ₹95,300 से ₹95,800 प्रति नग