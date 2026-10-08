कानपुर मंडी भाव 08 अक्टूबर: गेहूं, चावल और दाल के ताजा रेट, देखें Gold-Silver के दाम

गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2600 - 2700

आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2750 - 2800

गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2850 - 2900

जौ प्रति क्विंटल 2600 - 2700

बेझर प्रति क्विंटल -

ज्वार प्रति क्विंटल 2100 - 3000

बाजरा प्रति क्विंटल 2000 - 2100

मकाई प्रति क्विंटल 2000 - 2100

दलहन चना प्रति क्विंटल 6700 - 6800

अरहर प्रति क्विंटल 6700 - 6800

मसूर प्रति क्विंटल 5800 - 6000

मटर प्रति क्विंटल 4400 - 4500

उड़द हरा प्रति क्विंटल 8800 - 9600

उड़द काला प्रति क्विंटल 7000 - 8600

मूंग प्रति क्विंटल 7500 - 8000

दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 13400 - 13500

अरहर स्पे. प्रति क्विंटल 10700 - 10800

चना दाल प्रति क्विंटल 8600 - 8700

मटर दाल प्रति क्विंटल 5400 - 5500

मसूर मलका प्रति क्विंटल 7175 - 7225

मसूर दाल प्रति क्विंटल 7375 - 7425

उड़द दाल प्रति क्विंटल 8200 - 13200

उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9000 - 11000

मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800 - 9200

मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500 - 10000

चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800 - 4000

बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500 - 11000

सेला प्रति क्विंटल 3000 - 4000

बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000 - 8000

आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1580 - 1600

मैदा प्रति 50 किग्रा 1610 - 1660

सूजी प्रति 50 किग्रा 1660 - 1700

तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7700 - 7800

अलसी प्रति क्विंटल 6900 - 7000

अण्डी प्रति क्विंटल 5100 - 5200

तिल्ली प्रति क्विंटल 8000 - 12000

मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11600 - 12600

मूंगफली बटाली प्रति क्विंटल 11500 - 13500

सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000 - 5500

तेल सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 18200 - 18300

अलसी प्रति क्विंटल 17700 - 17800

अण्डी प्रति क्विंटल 14300 - 16400

खली सरसों प्रति क्विंटल 3450 - 3500

अलसी प्रति क्विंटल 6700 - 6800

अण्डी प्रति क्विंटल 1400 - 1450

वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2199 - 2200

मयूर प्रति 15 लीटर 2199 - 2200

मीठा (गुड़/शक्कर) मंगलोर लड्डू गुड़ प्रति क्विंटल 5900 - 6000

देशी भेली गुड़ प्रति क्विंटल 5900 - 6000

शक्कर दाना (एम.30) प्रति क्विंटल 5100 - 5300

देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 73000 - 73500

औरैय्या प्रति क्विंटल 70000 - 71000

माधौगढ़ प्रति क्विंटल 71000 - 72000

अन्य बारदाना (3 वी.एस.) - 5200 - 6500

बारदाना (हरा पट्टा) - 7000 - 7200

बारदाना (बीटी) - 8600 - 8800

सुतली (72 इंच) प्रति क्विंटल 17000 - 17500

सुतली (90 इंच) प्रति क्विंटल 20000 - 21000