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कानपुर मंडी भाव 08 अक्टूबर: गेहूं, चावल और दाल के ताजा रेट, देखें Gold-Silver के दाम

By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 08 Oct 2026 07:03 PM (IST)

कानपुर की थोक मंडी में गुरुवार को कृषि जिंसों, खाद्य तेलों और कीमती धातुओं के दामों में मिला-जुला फेरबदल देखा गया।

कानपुर मंडी में गेहूं, चावल और दाल के ताजा रेट।

कानपुर मंडी में गेहूं, चावल और दाल के ताजा रेट।

HighLights

  1. कानपुर थोक मंडी में कृषि जिंसों के दामों में उतार-चढ़ाव।

  2. सोना और चांदी के भाव में भी महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज।

  3. गेहूं, चावल, दाल सहित कई वस्तुओं के ताजा भाव जारी।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर की थोक मंडी और सर्राफा बाजार में गुरवार को कृषि जिंसों, खाद्य तेलों और कीमती धातुओं के दामों में मिला-जुला और महत्वपूर्ण फेरबदल देखने को मिला।

दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों के लिए भारी हलचल रही। सोना और चांदी के दामों में भी उतार-चढ़ाव दिखा। खुदरा व थोक व्यापारियों के लिए बाजार में आपूर्ति सामान्य बनी हुई है, लेकिन वैश्विक व स्थानीय मांग के चलते दामों में उतार-चढ़ाव जारी है।

खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-

श्रेणी जिंस / वस्तु इकाई मूल्य (₹)
गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2600 - 2700
आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2750 - 2800
गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2850 - 2900
जौ प्रति क्विंटल 2600 - 2700
बेझर प्रति क्विंटल -
ज्वार प्रति क्विंटल 2100 - 3000
बाजरा प्रति क्विंटल 2000 - 2100
मकाई प्रति क्विंटल 2000 - 2100
दलहन चना प्रति क्विंटल 6700 - 6800
अरहर प्रति क्विंटल 6700 - 6800
मसूर प्रति क्विंटल 5800 - 6000
मटर प्रति क्विंटल 4400 - 4500
उड़द हरा प्रति क्विंटल 8800 - 9600
उड़द काला प्रति क्विंटल 7000 - 8600
मूंग प्रति क्विंटल 7500 - 8000
दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 13400 - 13500
अरहर स्पे. प्रति क्विंटल 10700 - 10800
चना दाल प्रति क्विंटल 8600 - 8700
मटर दाल प्रति क्विंटल 5400 - 5500
मसूर मलका प्रति क्विंटल 7175 - 7225
मसूर दाल प्रति क्विंटल 7375 - 7425
उड़द दाल प्रति क्विंटल 8200 - 13200
उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9000 - 11000
मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800 - 9200
मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500 - 10000
चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800 - 4000
बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500 - 11000
सेला प्रति क्विंटल 3000 - 4000
बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000 - 8000
आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1580 - 1600
मैदा प्रति 50 किग्रा 1610 - 1660
सूजी प्रति 50 किग्रा 1660 - 1700
तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7700 - 7800
अलसी प्रति क्विंटल 6900 - 7000
अण्डी प्रति क्विंटल 5100 - 5200
तिल्ली प्रति क्विंटल 8000 - 12000
मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11600 - 12600
मूंगफली बटाली प्रति क्विंटल 11500 - 13500
सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000 - 5500
तेल सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 18200 - 18300
अलसी प्रति क्विंटल 17700 - 17800
अण्डी प्रति क्विंटल 14300 - 16400
खली सरसों प्रति क्विंटल 3450 - 3500
अलसी प्रति क्विंटल 6700 - 6800
अण्डी प्रति क्विंटल 1400 - 1450
वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2199 - 2200
मयूर प्रति 15 लीटर 2199 - 2200
मीठा (गुड़/शक्कर) मंगलोर लड्डू गुड़ प्रति क्विंटल 5900 - 6000
देशी भेली गुड़ प्रति क्विंटल 5900 - 6000
शक्कर दाना (एम.30) प्रति क्विंटल 5100 - 5300
देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 73000 - 73500
औरैय्या प्रति क्विंटल 70000 - 71000
माधौगढ़ प्रति क्विंटल 71000 - 72000
अन्य बारदाना (3 वी.एस.) - 5200 - 6500
बारदाना (हरा पट्टा) - 7000 - 7200
बारदाना (बीटी) - 8600 - 8800
सुतली (72 इंच) प्रति क्विंटल 17000 - 17500
सुतली (90 इंच) प्रति क्विंटल 20000 - 21000
रुई (गुजरात 797 / देशी बंगाल) प्रति क्विंटल 15900 - 16000

सोना-चांदी के रेट

धात / वस्तु विवरण / प्रकार इकाई मूल्य (₹)
चांदी चांदी कच्ची प्रति किग्रा. -
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा. 2,25,000
सिक्का प्रति नग 2,400 - 2,500
सोना सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,51,500
सोना रवा प्रति 10 ग्राम -
गिन्नी प्रति नग 1,12,800 - 1,13,300

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