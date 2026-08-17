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आज का कानपुर मंडी भाव 17 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:55 PM (IST)

कानपुर के खुले बाजार में सोमवार को विभिन्न जिंसों के थोक भाव में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। गेहूं, दालों, खाद्य तेलों, गुड़, शक्कर के साथ चांदी और सोने के ताजा दाम भी अपडेट किए गए।

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जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में सोमवार को थोक कारोबार में विभिन्न जिंसों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और आरआर-21 के भाव 2650 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहे। गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये तथा जौ 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल बिका। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल रही। दालों में अरहर फूल 11700 से 11800 रुपये और चना दाल 7250 से 7350 रुपये रही।

खाद्य तेलों में सरसों कोल्हू 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुड़ के भाव बढ़कर 5300 से 5400 रुपये रहे, जबकि एम-30 शक्कर 5700 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुई। सराफा बाजार में चांदी 242700 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 158250 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

 

कानपुर बाजार भाव
वस्तु इकाई थोक भाव
गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2550-2600
आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2650-2700
गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2750-2800
जौ प्रति क्विंटल 2600-2700
बेझर प्रति क्विंटल -
ज्वार प्रति क्विंटल 2100-3000
बाजरा प्रति क्विंटल 2000-2100
मकाई प्रति क्विंटल 2000-2100
दलहन
चना प्रति क्विंटल 6050-6150
अरहर प्रति क्विंटल 6400-6600
मसूर प्रति क्विंटल 5800-6000
मटर प्रति क्विंटल 3900-4000
उड़द हरा प्रति क्विंटल 8500-9000
उड़द काला प्रति क्विंटल 7000-8500
मूंग प्रति क्विंटल 7100-7200
दाल
अरहर फूल प्रति क्विंटल 11700-11800
अरहर स्पे. प्रति क्विंटल 8900-9000
चना दाल प्रति क्विंटल 7250-7350
मटर दाल प्रति क्विंटल 4700-4800
मसूर मलका प्रति क्विंटल 6950-7000
मसूर दाल प्रति क्विंटल 7250-7300
उड़द दाल प्रति क्विंटल 8200-13200
उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9000-11000
मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800-9200
मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500-10000
चावल
चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800-4000
बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500-11000
सेला प्रति क्विंटल 3000-4000
बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000-8000
आटा-मैदा
आटा प्रति 50 किग्रा 1580-1600
मैदा प्रति 50 किग्रा 1580-1630
सूजी प्रति 50 किग्रा 1620-1650
तिलहन एवं मूंगफली
लाही प्रति क्विंटल 7600-7700
अलसी प्रति क्विंटल 6900-7000
अण्डी प्रति क्विंटल 5100-5200
तिल्ली प्रति क्विंटल 8000-11000
मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11500-12600
मूंगफली दाना बटाली प्रति क्विंटल 11500-13200
सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000-5500
तेल एवं खली
सरसों कोल्हू तेल प्रति क्विंटल 17600-17700
अलसी तेल प्रति क्विंटल 16000-16100
अण्डी तेल प्रति क्विंटल 14700-14800
सरसों खली प्रति क्विंटल 2925-3025
अलसी खली प्रति क्विंटल 7700-7800
अण्डी खली प्रति क्विंटल 1400-1450
अन्य बाजार भाव
बावर्ची वनस्पति प्रति 15 लीटर 2165-2220
मयूर वनस्पति प्रति 15 लीटर 2165-2220
मंगलोर लड्डू गुड़ प्रति क्विंटल 5300-5400
देशी भेली गुड़ प्रति क्विंटल 5300-5400
एम.30 शक्कर दाना प्रति क्विंटल 5700-5800
खुर्जा देशी घी प्रति क्विंटल 70000-71000
औरैय्या देशी घी प्रति क्विंटल 64000-65000
माधौगढ़ देशी घी प्रति क्विंटल 66000-67000
3 वी.एस. बारदाना प्रति क्विंटल 5200-6500
हरा पट्टा बारदाना प्रति क्विंटल 7000-7200
बीटी बारदाना प्रति क्विंटल 8600-8800
सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17500-18500
सुतली 90 इंच प्रति क्विंटल 20000-21000
रुई गुजरात (797) प्रति क्विंटल -
रुई देशी बंगाल प्रति क्विंटल 15000-15500

 

कानपुर सराफा बाजार भाव
वस्तु इकाई भाव
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा. 242700
सिक्का प्रति नग 2300-2400
सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 158250
गिन्नी प्रति नग 117850-118350