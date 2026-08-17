आज का कानपुर मंडी भाव 17 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2550-2600

आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2650-2700

गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2750-2800

जौ प्रति क्विंटल 2600-2700

बेझर प्रति क्विंटल -

ज्वार प्रति क्विंटल 2100-3000

बाजरा प्रति क्विंटल 2000-2100

मकाई प्रति क्विंटल 2000-2100

दलहन

चना प्रति क्विंटल 6050-6150

अरहर प्रति क्विंटल 6400-6600

मसूर प्रति क्विंटल 5800-6000

मटर प्रति क्विंटल 3900-4000

उड़द हरा प्रति क्विंटल 8500-9000

उड़द काला प्रति क्विंटल 7000-8500

मूंग प्रति क्विंटल 7100-7200

दाल

अरहर फूल प्रति क्विंटल 11700-11800

अरहर स्पे. प्रति क्विंटल 8900-9000

चना दाल प्रति क्विंटल 7250-7350

मटर दाल प्रति क्विंटल 4700-4800

मसूर मलका प्रति क्विंटल 6950-7000

मसूर दाल प्रति क्विंटल 7250-7300

उड़द दाल प्रति क्विंटल 8200-13200

उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9000-11000

मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800-9200

मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500-10000

चावल

चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800-4000

बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500-11000

सेला प्रति क्विंटल 3000-4000

बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000-8000

आटा-मैदा

आटा प्रति 50 किग्रा 1580-1600

मैदा प्रति 50 किग्रा 1580-1630

सूजी प्रति 50 किग्रा 1620-1650

तिलहन एवं मूंगफली

लाही प्रति क्विंटल 7600-7700

अलसी प्रति क्विंटल 6900-7000

अण्डी प्रति क्विंटल 5100-5200

तिल्ली प्रति क्विंटल 8000-11000

मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11500-12600

मूंगफली दाना बटाली प्रति क्विंटल 11500-13200

सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000-5500

तेल एवं खली

सरसों कोल्हू तेल प्रति क्विंटल 17600-17700

अलसी तेल प्रति क्विंटल 16000-16100

अण्डी तेल प्रति क्विंटल 14700-14800

सरसों खली प्रति क्विंटल 2925-3025

अलसी खली प्रति क्विंटल 7700-7800

अण्डी खली प्रति क्विंटल 1400-1450

अन्य बाजार भाव

बावर्ची वनस्पति प्रति 15 लीटर 2165-2220

मयूर वनस्पति प्रति 15 लीटर 2165-2220

मंगलोर लड्डू गुड़ प्रति क्विंटल 5300-5400

देशी भेली गुड़ प्रति क्विंटल 5300-5400

एम.30 शक्कर दाना प्रति क्विंटल 5700-5800

खुर्जा देशी घी प्रति क्विंटल 70000-71000

औरैय्या देशी घी प्रति क्विंटल 64000-65000

माधौगढ़ देशी घी प्रति क्विंटल 66000-67000

3 वी.एस. बारदाना प्रति क्विंटल 5200-6500

हरा पट्टा बारदाना प्रति क्विंटल 7000-7200

बीटी बारदाना प्रति क्विंटल 8600-8800

सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17500-18500

सुतली 90 इंच प्रति क्विंटल 20000-21000

रुई गुजरात (797) प्रति क्विंटल -