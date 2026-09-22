Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें
Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में मंगलवार को थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल, गुड़ और देशी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में मंगलवार को थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल, गुड़ और देशी घी समेत कई जिंसों के भाव दर्ज किए गए। दलहन में चना 6250-6350 रुपये और अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल रही। दालों में अरहर फूल 12600-12700 रुपये और अरहर स्पेशल 10400-10500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। तिलहन में लाही 7500-7600 रुपये और तिल्ली 8000-11000 रुपये रही। सरसों कोल्हू तेल 17400-17500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ।
गुड़ में मंगलोर लड्डू और देशी भेली 5900-6000 रुपये रहे। देशी घी में खुर्जा 72000-72500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 240000 रुपये प्रति किलोग्राम रही। चांदी का सिक्का 2400-2500 रुपये प्रति नग और सोना बिस्कुट 156500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी का भाव 116500-117000 रुपये प्रति नग दर्ज किया गया।
|कानपुर बाजार भाव
|वस्तु
|भाव
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6250-6350
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9200
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7300-7500
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|12600-12700
|अरहर स्पे.
|10400-10500
|चना दाल
|7750-7800
|मटर दाल
|5400-5450
|मसूर मलका
|7050-7100
|मसूर दाल
|7250-7300
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7500-7600
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11600-13200
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17400-17500
|अलसी
|16400-16500
|अण्डी
|14400-16500
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3000-3100
|अलसी
|7800-7900
|अण्डी
|1400-1450
|अन्य बाजार भाव
|बावर्ची वनस्पति (15 ली.)
|2230-2226
|मयूर वनस्पति (15 ली.)
|2230-2226
|मंगलोर लड्डू गुड़
|5900-6000
|देशी भेली गुड़
|5900-6000
|एम.30 शक्कर दाना
|4900-5000
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|72000-72500
|औरैय्या
|69000-70000
|माधौगढ़
|70000-71000
|बारदाना व सुतली
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|सुतली 72 इंच
|17500-18500
|सुतली 90 इंच
|20000-21000
|रुई गुजरात
|797
|रुई देशी बंगाल
|15000-15500
|सराफा
|चांदी कच्ची / 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|240000
|चांदी सिक्का (प्रति नग)
|2400-2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|156500
|गिन्नी (प्रति नग)
|116500-117000