Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में मंगलवार को थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल, गुड़ और देशी घी समेत कई जिंसों के भाव दर्ज किए गए। दलहन में चना 6250-6350 रुपये और अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल रही। दालों में अरहर फूल 12600-12700 रुपये और अरहर स्पेशल 10400-10500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। तिलहन में लाही 7500-7600 रुपये और तिल्ली 8000-11000 रुपये रही। सरसों कोल्हू तेल 17400-17500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ।

गुड़ में मंगलोर लड्डू और देशी भेली 5900-6000 रुपये रहे। देशी घी में खुर्जा 72000-72500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 240000 रुपये प्रति किलोग्राम रही। चांदी का सिक्का 2400-2500 रुपये प्रति नग और सोना बिस्कुट 156500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी का भाव 116500-117000 रुपये प्रति नग दर्ज किया गया।