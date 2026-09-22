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Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Tue, 22 Sep 2026 08:34 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में मंगलवार को थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल, गुड़ और देशी ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में मंगलवार को थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल, गुड़ और देशी घी समेत कई जिंसों के भाव दर्ज किए गए। दलहन में चना 6250-6350 रुपये और अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल रही। दालों में अरहर फूल 12600-12700 रुपये और अरहर स्पेशल 10400-10500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। तिलहन में लाही 7500-7600 रुपये और तिल्ली 8000-11000 रुपये रही। सरसों कोल्हू तेल 17400-17500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ।

गुड़ में मंगलोर लड्डू और देशी भेली 5900-6000 रुपये रहे। देशी घी में खुर्जा 72000-72500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 240000 रुपये प्रति किलोग्राम रही। चांदी का सिक्का 2400-2500 रुपये प्रति नग और सोना बिस्कुट 156500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी का भाव 116500-117000 रुपये प्रति नग दर्ज किया गया। 

 

कानपुर बाजार भाव
वस्तु भाव
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
चना 6250-6350
अरहर 6400-6600
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9200
उड़द काला 7000-8300
मूंग 7300-7500
दाल (प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 12600-12700
अरहर स्पे. 10400-10500
चना दाल 7750-7800
मटर दाल 5400-5450
मसूर मलका 7050-7100
मसूर दाल 7250-7300
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती 1 नं. 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती 2 नं. 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
लाही 7500-7600
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-11000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12600
मूंगफली दाना बटाली 11600-13200
सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू 17400-17500
अलसी 16400-16500
अण्डी 14400-16500
खली (प्रति क्विंटल)
सरसों 3000-3100
अलसी 7800-7900
अण्डी 1400-1450
अन्य बाजार भाव
बावर्ची वनस्पति (15 ली.) 2230-2226
मयूर वनस्पति (15 ली.) 2230-2226
मंगलोर लड्डू गुड़ 5900-6000
देशी भेली गुड़ 5900-6000
एम.30 शक्कर दाना 4900-5000
देशी घी (प्रति क्विंटल)
खुर्जा 72000-72500
औरैय्या 69000-70000
माधौगढ़ 70000-71000
बारदाना व सुतली
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
सुतली 72 इंच 17500-18500
सुतली 90 इंच 20000-21000
रुई गुजरात 797
रुई देशी बंगाल 15000-15500
सराफा
चांदी कच्ची / 999 टंच (प्रति किग्रा.) 240000
चांदी सिक्का (प्रति नग) 2400-2500
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 156500
गिन्नी (प्रति नग) 116500-117000