Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में शनिवार को मंडी में अनाज, दलहन, दाल, चावल और खाद्य तेलों के थोक भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार हुआ। गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये क्विंटल रहा, जबकि आरआर-21 और फार्म गेहूं के भाव क्रमश: 2750-2800 और 2850-2900 रुपये रहे। दलहन में चना 6250-6350 रुपये, अरहर 6400-6600 रुपये और मूंग 7300-7500 रुपये क्विंटल बिका। दालों में अरहर फूल 12300-12400 रुपये और चना दाल 7700-7800 रुपये क्विंटल रही।

चावल में बासमती एक नंबर 10500-11000 रुपये क्विंटल तक पहुंचा। खाद्य तेलों में सरसों कोल्हू 17400-17500 रुपये क्विंटल रहा। चीनी एम-30 के भाव 4900-5000 रुपये रहे। देशी घी में खुर्जा 72000-72500 रुपये, औरैया 69000-70000 रुपये और माधौगढ़ 70000-71000 रुपये क्विंटल रहा। सराफा बाजार में 999 टंच चांदी 2,44,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,57,650 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।