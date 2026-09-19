Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 19 Sep 2026 08:11 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर मंडी में शनिवार को अनाज, दलहन, दाल, चावल और खाद्य तेलों के थोक भाव अलग-अलग ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. कानपुर मंडी में अनाज, दलहन, दालों के थोक भाव।

  2. खाद्य तेल, चीनी, देशी घी के नवीनतम मूल्य जानें।

  3. सराफा बाजार में सोना-चांदी के आज के रेट।

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में शनिवार को मंडी में अनाज, दलहन, दाल, चावल और खाद्य तेलों के थोक भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार हुआ। गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये क्विंटल रहा, जबकि आरआर-21 और फार्म गेहूं के भाव क्रमश: 2750-2800 और 2850-2900 रुपये रहे। दलहन में चना 6250-6350 रुपये, अरहर 6400-6600 रुपये और मूंग 7300-7500 रुपये क्विंटल बिका। दालों में अरहर फूल 12300-12400 रुपये और चना दाल 7700-7800 रुपये क्विंटल रही।

चावल में बासमती एक नंबर 10500-11000 रुपये क्विंटल तक पहुंचा। खाद्य तेलों में सरसों कोल्हू 17400-17500 रुपये क्विंटल रहा। चीनी एम-30 के भाव 4900-5000 रुपये रहे। देशी घी में खुर्जा 72000-72500 रुपये, औरैया 69000-70000 रुपये और माधौगढ़ 70000-71000 रुपये क्विंटल रहा। सराफा बाजार में 999 टंच चांदी 2,44,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,57,650 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

 

कानपुर, शनिवार बाजार भाव 

जिंस भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
चना 6250-6350
अरहर 6400-6600
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9200
उड़द काला 7000-8300
मूंग 7300-7500
दाल (प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 12300-12400
अरहर स्पे. 9000-9200
चना दाल 7700-7800
मटर दाल 5250-5300
मसूर मलका 7050-7100
मसूर दाल 7250-7300
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती 1 नं. 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती 2 नं. 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा.)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
लाही 7500-7600
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-11000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12500
बटाली 11600-13200
सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू 17400-17500
अलसी 16400-16500
अण्डी 14500-14600
खली (प्रति क्विंटल)
सरसों 3000-3100
अलसी 7800-7900
अण्डी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
बावर्ची 2235-2236
मयूर 2235-2236
गुड़ (प्रति क्विंटल)
मंगलोर लड्डू 5900-6000
देशी भेली 5900-6000
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
एम. 30 4900-5000
देशी घी (प्रति क्विंटल)
खुर्जा 72000-72500
औरैय्या 69000-70000
माधौगढ़ 70000-71000
बारदाना
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी -
सुतली (प्रति क्विंटल)
72 इंच 17500-18500
90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
गुजरात (797) -
देशी बंगाल 15000-15500
सराफा
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) -
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 244000
सिक्का (प्रति नग) 2400-2500
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 157650
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) -
गिन्नी (प्रति नग) 117400-117900