आज का कानपुर मंडी भाव 15 सितंबर: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

दालों में अरहर फूल 12100 से 12200 रुपये क्विंटल तक रही, वहीं उड़द दाल के भाव 8200 से 13200 रुपये तक रहे। चावल में बासमती की विभिन्न किस्मों के साथ अरवा और सेला के भाव भी दर्ज हुए। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये क्विंटल रहा। इसके अलावा गुड़, चीनी, देसी घी, सराफा और अन्य जिंसों के भाव भी बाजार में कारोबार का आधार बने। मंगलवार के प्रमुख बाजार भाव इस प्रकार हैं।
कानपुर थोक बाजार भाव
दिन: मंगलवार | स्रोत: खुला थोक बाजार
|जिंस (Item)
|भाव (₹)
|गेहूं दड़ा
|2600 - 2700
|आर.आर. 21
|2750 - 2800
|गेहूं फार्म
|2850 - 2900
|जौ
|2600 - 2700
|ज्वार
|2100 - 3000
|बाजरा
|2000 - 2100
|मकाई
|2000 - 2100
|जिंस (Item)
|भाव (₹)
|चना
|6250 - 6350
|अरहर
|6400 - 6600
|मसूर
|5800 - 6000
|मटर
|4400 - 4500
|उड़द हरा
|8800 - 9200
|उड़द काला
|7000 - 8300
|मूंग
|7300 - 7500
|जिंस (Item)
|भाव (₹)
|अरहर फूल
|12100 - 12200
|अरहर स्पेशल
|9000 - 9100
|चना दाल
|7650 - 7750
|मटर दाल
|5250 - 5300
|मसूर मलका
|6950 - 7000
|मसूर दाल
|7250 - 7300
|उड़द दाल
|8200 - 13200
|उड़द धोवा
|9000 - 11000
|मूंग दाल
|7800 - 9200
|मूंग धोवा
|8500 - 10000
|जिंस (Item)
|भाव (₹)
|चावल अरवा
|2800 - 4000
|बासमती 1 नं.
|10500 - 11000
|सेला
|3000 - 4000
|बासमती 2 नं.
|7000 - 8000
|जिंस (Item)
|भाव (₹)
|आटा
|1580 - 1600
|मैदा
|1610 - 1660
|सूजी
|1660 - 1700
|जिंस (Item)
|भाव (₹)
|लाही
|7500 - 7600
|अलसी
|6900 - 7000
|अण्डी
|5100 - 5200
|तिल्ली
|8000 - 11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500 - 12500
|मूंगफली दाना बटाली
|11600 - 13200
|सेहुंआ
|5000 - 5500
तेल एवं खली
|जिंस (Item)
|भाव (₹)
|सरसों कोल्हू तेल (प्रति क्वि.)
|17600 - 17700
|अलसी तेल (प्रति क्वि.)
|16300 - 16400
|अण्डी तेल (प्रति क्वि.)
|14400 - 14500
|सरसों खली (प्रति क्वि.)
|3000 - 3100
|अलसी खली (प्रति क्वि.)
|7900 - 8000
|अण्डी खली (प्रति क्वि.)
|1400 - 1450
|जिंस (Item)
|भाव (₹)
|वनस्पति - बावर्ची/मयूर (प्रति 15 ली.)
|2247 - 2250
|गुड़ - मंगलोर लड्डू/देशी भेली (प्रति क्वि.)
|5900 - 6000
|शक्कर दाना - एम.30 (प्रति क्वि.)
|4900 - 5000
|देशी घी - खुर्जा (प्रति क्वि.)
|72000 - 72500
|देशी घी - औरैय्या (प्रति क्वि.)
|69000 - 70000
|देशी घी - माधौगढ़ (प्रति क्वि.)
|70000 - 71000
|जिंस (Item)
|भाव (₹)
|बारदाना 3 वी.एस.
|5200 - 6500
|बारदाना हरा पट्टा
|7000 - 7200
|बारदाना बीटी
|8600 - 8800
|सुतली - 72 इंच (प्रति क्वि.)
|17500 - 18500
|सुतली - 90 इंच (प्रति क्वि.)
|20000 - 21000
|रुई - देशी बंगाल (प्रति क्वि.)
|15000 - 15500
|जिंस (Item)
|भाव (₹)
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा)
|2,33,500
|चांदी सिक्का (प्रति नग)
|2250 - 2350
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|1,54,500
|गिन्नी (प्रति नग)
|1,15,100 - 1,15,600