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आज का कानपुर मंडी भाव 15 सितंबर: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Tue, 15 Sep 2026 09:37 PM (IST)

कानपुर में 15 सितंबर के लिए विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, चावल, दालों और तिलहनों के न्यूनतम-अधिकतम भाव जारी किए ...और पढ़ें

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HighLights

  1. गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये क्विंटल रहा

  2. दालों में अरहर फूल 12100 से 12200 रुपये क्विंटल तक रही

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के बाजार में मंगलवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तेल और तिलहन के भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार दर्ज किया गया। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये क्विंटल रहा, जबकि आरआर-21 और गेहूं फार्म के भाव इससे ऊपर रहे। दलहन में चना, अरहर, मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव दर्ज किए गए।

दालों में अरहर फूल 12100 से 12200 रुपये क्विंटल तक रही, वहीं उड़द दाल के भाव 8200 से 13200 रुपये तक रहे। चावल में बासमती की विभिन्न किस्मों के साथ अरवा और सेला के भाव भी दर्ज हुए। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये क्विंटल रहा। इसके अलावा गुड़, चीनी, देसी घी, सराफा और अन्य जिंसों के भाव भी बाजार में कारोबार का आधार बने। मंगलवार के प्रमुख बाजार भाव इस प्रकार हैं। 

कानपुर थोक बाजार भाव

दिन: मंगलवार | स्रोत: खुला थोक बाजार
गल्ला (प्रति क्विंटल)
जिंस (Item) भाव (₹)
गेहूं दड़ा 2600 - 2700
आर.आर. 21 2750 - 2800
गेहूं फार्म 2850 - 2900
जौ 2600 - 2700
ज्वार 2100 - 3000
बाजरा 2000 - 2100
मकाई 2000 - 2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
जिंस (Item) भाव (₹)
चना 6250 - 6350
अरहर 6400 - 6600
मसूर 5800 - 6000
मटर 4400 - 4500
उड़द हरा 8800 - 9200
उड़द काला 7000 - 8300
मूंग 7300 - 7500
दाल (प्रति क्विंटल)
जिंस (Item) भाव (₹)
अरहर फूल 12100 - 12200
अरहर स्पेशल 9000 - 9100
चना दाल 7650 - 7750
मटर दाल 5250 - 5300
मसूर मलका 6950 - 7000
मसूर दाल 7250 - 7300
उड़द दाल 8200 - 13200
उड़द धोवा 9000 - 11000
मूंग दाल 7800 - 9200
मूंग धोवा 8500 - 10000
चावल (प्रति क्विंटल)
जिंस (Item) भाव (₹)
चावल अरवा 2800 - 4000
बासमती 1 नं. 10500 - 11000
सेला 3000 - 4000
बासमती 2 नं. 7000 - 8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
जिंस (Item) भाव (₹)
आटा 1580 - 1600
मैदा 1610 - 1660
सूजी 1660 - 1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
जिंस (Item) भाव (₹)
लाही 7500 - 7600
अलसी 6900 - 7000
अण्डी 5100 - 5200
तिल्ली 8000 - 11000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 - 12500
मूंगफली दाना बटाली 11600 - 13200
सेहुंआ 5000 - 5500

तेल एवं खली

जिंस (Item) भाव (₹)
सरसों कोल्हू तेल (प्रति क्वि.) 17600 - 17700
अलसी तेल (प्रति क्वि.) 16300 - 16400
अण्डी तेल (प्रति क्वि.) 14400 - 14500
सरसों खली (प्रति क्वि.) 3000 - 3100
अलसी खली (प्रति क्वि.) 7900 - 8000
अण्डी खली (प्रति क्वि.) 1400 - 1450
वनस्पति, गुड़, शक्कर एवं देशी घी
जिंस (Item) भाव (₹)
वनस्पति - बावर्ची/मयूर (प्रति 15 ली.) 2247 - 2250
गुड़ - मंगलोर लड्डू/देशी भेली (प्रति क्वि.) 5900 - 6000
शक्कर दाना - एम.30 (प्रति क्वि.) 4900 - 5000
देशी घी - खुर्जा (प्रति क्वि.) 72000 - 72500
देशी घी - औरैय्या (प्रति क्वि.) 69000 - 70000
देशी घी - माधौगढ़ (प्रति क्वि.) 70000 - 71000
बारदाना, सुतली एवं रुई
जिंस (Item) भाव (₹)
बारदाना 3 वी.एस. 5200 - 6500
बारदाना हरा पट्टा 7000 - 7200
बारदाना बीटी 8600 - 8800
सुतली - 72 इंच (प्रति क्वि.) 17500 - 18500
सुतली - 90 इंच (प्रति क्वि.) 20000 - 21000
रुई - देशी बंगाल (प्रति क्वि.) 15000 - 15500
कानपुर सराफा बाजार (सोना एवं चांदी)
जिंस (Item) भाव (₹)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) 2,33,500
चांदी सिक्का (प्रति नग) 2250 - 2350
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 1,54,500
गिन्नी (प्रति नग) 1,15,100 - 1,15,600
 
 
 
 
 
 
 
 