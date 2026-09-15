आज का कानपुर मंडी भाव 15 सितंबर: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के बाजार में मंगलवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तेल और तिलहन के भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार दर्ज किया गया। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये क्विंटल रहा, जबकि आरआर-21 और गेहूं फार्म के भाव इससे ऊपर रहे। दलहन में चना, अरहर, मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव दर्ज किए गए।

दालों में अरहर फूल 12100 से 12200 रुपये क्विंटल तक रही, वहीं उड़द दाल के भाव 8200 से 13200 रुपये तक रहे। चावल में बासमती की विभिन्न किस्मों के साथ अरवा और सेला के भाव भी दर्ज हुए। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये क्विंटल रहा। इसके अलावा गुड़, चीनी, देसी घी, सराफा और अन्य जिंसों के भाव भी बाजार में कारोबार का आधार बने। मंगलवार के प्रमुख बाजार भाव इस प्रकार हैं।