Kanpur Mandi Bhav: 7 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। बुधवार को कानपुर के थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, तेल और तिलहन के भाव में कई स्तर पर बदलाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना और अरहर 6700 से 6800 रुपये तथा मूंग 7500 से 8000 रुपये बिका।

दालों में अरहर फूल का भाव 13400 से 13500 रुपये रहा। मसूर मलका 7175 से 7225 और मसूर दाल 7375 से 7425 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों कोल्हू तेल 17900 से 18000 रुपये और अलसी तेल 17700 से 17800 रुपये रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 228500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 152000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।