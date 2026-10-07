Kanpur Mandi Bhav: 7 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

दालों में अरहर फूल का भाव 13400 से 13500 रुपये रहा। मसूर मलका 7175 से 7225 और मसूर दाल 7375 से 7425 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों कोल्हू तेल 17900 से 18000 रुपये और अलसी तेल 17700 से 17800 रुपये रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 228500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 152000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
कानपुर का बाजार भाव
बुधवार | खुले बाजार में थोक भाव
|गल्ला
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|चना
|6700-6800
|अरहर
|6700-6800
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9600
|उड़द काला
|7000-8600
|मूंग
|7500-8000
|दाल
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|13400-13500
|अरहर स्पे.
|10700-10800
|चना दाल
|8600-8700
|मटर दाल
|5400-5500
|मसूर मलका
|7175-7225
|मसूर दाल
|7375-7425
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा
|भाव (रुपये प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|लाही
|7700-7800
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-12000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11600-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11500-13500
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17900-18000
|अलसी
|17700-17800
|अण्डी
|14300-16400
|खली
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3450-3500
|अलसी
|6700-6800
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति
|भाव (रुपये प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2200-2199
|मयूर
|2200-2199
|गुड़
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|5900-6000
|देशी भेली
|5900-6000
|शक्कर
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|दाना एम.30
|5200-5300
|देशी घी
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|73000-73500
|औरैय्या
|70000-71000
|माधौगढ़
|71000-72000
|बारदाना
|भाव
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17000-17500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई
|भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|गुजरात
|797
|देशी बंगाल
|15900-16000
|सराफा
|भाव
|चांदी कच्ची
|प्रति किग्रा.
|चांदी 999 टंच
|228500 रुपये प्रति किग्रा.
|सिक्का
|2400-2500 रुपये प्रति नग
|सोना बिस्कुट
|152000 रुपये प्रति 10 ग्राम
|सोना रवा
|-
|गिन्नी
|113200-113700 रुपये प्रति नग