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Kanpur Mandi Bhav: 7 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Wed, 07 Oct 2026 08:47 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 7 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

एआई जनरेटेड तस्वीर है।

एआई जनरेटेड तस्वीर है।

HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन और तेल के भाव

  2. गेहूं दड़ा, चना, अरहर दाल और मूंग के ताजा दाम

  3. चांदी 999 टंच और सोना बिस्कुट के वर्तमान मूल्य

जागरण संवाददाता, कानपुर। बुधवार को कानपुर के थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, तेल और तिलहन के भाव में कई स्तर पर बदलाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना और अरहर 6700 से 6800 रुपये तथा मूंग 7500 से 8000 रुपये बिका।

दालों में अरहर फूल का भाव 13400 से 13500 रुपये रहा। मसूर मलका 7175 से 7225 और मसूर दाल 7375 से 7425 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों कोल्हू तेल 17900 से 18000 रुपये और अलसी तेल 17700 से 17800 रुपये रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 228500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 152000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 

कानपुर का बाजार भाव

बुधवार | खुले बाजार में थोक भाव
गल्ला भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
चना 6700-6800
अरहर 6700-6800
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9600
उड़द काला 7000-8600
मूंग 7500-8000
दाल भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 13400-13500
अरहर स्पे. 10700-10800
चना दाल 8600-8700
मटर दाल 5400-5500
मसूर मलका 7175-7225
मसूर दाल 7375-7425
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती 1 नं. 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती 2 नं. 7000-8000
आटा-मैदा भाव (रुपये प्रति 50 किग्रा)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
लाही 7700-7800
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-12000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12600
मूंगफली दाना बटाली 11500-13500
सेहुंआ 5000-5500
तेल भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू 17900-18000
अलसी 17700-17800
अण्डी 14300-16400
खली भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
सरसों 3450-3500
अलसी 6700-6800
अण्डी 1400-1450
वनस्पति भाव (रुपये प्रति 15 लीटर)
बावर्ची 2200-2199
मयूर 2200-2199
गुड़ भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
मंगलोर लड्डू 5900-6000
देशी भेली 5900-6000
शक्कर भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
दाना एम.30 5200-5300
देशी घी भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
खुर्जा 73000-73500
औरैय्या 70000-71000
माधौगढ़ 71000-72000
बारदाना भाव
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी -
सुतली भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
72 इंच 17000-17500
90 इंच 20000-21000
रुई भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
गुजरात 797
देशी बंगाल 15900-16000
सराफा भाव
चांदी कच्ची प्रति किग्रा.
चांदी 999 टंच 228500 रुपये प्रति किग्रा.
सिक्का 2400-2500 रुपये प्रति नग
सोना बिस्कुट 152000 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना रवा -
गिन्नी 113200-113700 रुपये प्रति नग

 