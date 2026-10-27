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Kanpur Mandi Rates Today: 27 अक्टूबर 2026 का अनाज और सराफा बाजार भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Tue, 27 Oct 2026 07:24 PM (IST)

कानपुर में 27 अक्टूबर 2026 के लिए विभिन्न कृषि उत्पादों और सराफा बाजार के भाव जारी किए गए हैं। इसमें ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में अनाज, दलहन के ताजा मंडी भाव

  2. तेल, गुड़, चीनी और रुई के नवीनतम बाजार मूल्य

  3. सराफा बाजार में सोना-चांदी के आज के रेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मंगलवार को थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेलों के भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार दर्ज किया गया। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का समेत प्रमुख अनाजों के भाव बाजार में मांग और आपूर्ति के अनुसार रहे। दलहन में चना और अरहर के साथ मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव भी महत्वपूर्ण रहे।

दालों में अरहर फूल, अरहर स्पेशल, चना दाल, मटर दाल और विभिन्न किस्मों की मसूर, उड़द व मूंग दाल के थोक भाव दर्ज किए गए। चावल की अलग-अलग किस्मों के साथ आटा, मैदा और सूजी के भाव भी बाजार में कारोबार के लिए महत्वपूर्ण रहे। तिलहन, सरसों तेल, अलसी तेल, अरंडी तेल और खली के भाव भी सूची में शामिल हैं।

इसके अलावा वनस्पति, गुड़, शक्कर, देशी घी, बारदाना, सुतली और रुई के भाव दिए गए हैं। सराफा बाजार में चांदी, सोना और गिन्नी के भाव भी कारोबारियों और ग्राहकों के लिए अहम रहे। 

कानपुर बाजार भाव — मंगलवार

गल्ला (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
गेहूं दड़ा 2700–2750
आर.आर. 21 2850–2900
गेहूं फार्म 2900–3000
जौ 2900–3000
बेझर
ज्वार 2100–3000
बाजरा 2300–2400
मकई 2300–2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
चना 6700–6800
अरहर 6900–7000
मसूर 5800–6000
मटर 4300–4400
उड़द हरा 8800–9600
उड़द काला 7000–8600
मूंग 7500–8000

दाल (प्रति क्विंटल)

दाल भाव (रुपये)
अरहर फूल 13500–13600
अरहर स्पेशल 10800–10900
चना दाल 8700–8800
मटर दाल 5400–5500
मसूर मलका 6950–7000
मसूर दाल 7150–7200
उड़द दाल 8500–13500
उड़द धोवा 10000–12000
मूंग दाल 7800–9200
मूंग धोवा 8500–10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल भाव (रुपये)
चावल अरवा 2800–4000
बासमती नंबर 1 10500–11000
सेला 3000–4000
बासमती नंबर 2 7000–8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

वस्तु भाव (रुपये)
आटा 1600–1650
मैदा 1610–1660
सूजी 1700–1730

तिलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
लाही 7700–7800
अलसी 6900–7000
अंडी 5100–5200
तिल्ली 10000–14500
मूंगफली दाना शिवपुरी 11400–12600
मूंगफली दाना बटाली 11700–13400
सेहुंआ 5000–5500

तेल (प्रति क्विंटल)

तेल भाव (रुपये)
सरसों कोल्हू 18600–18700
अलसी 19000–19200
अंडी 17400–17500

खली (प्रति क्विंटल)

खली भाव (रुपये)
सरसों 3500–3600
अलसी 7200–7300
अंडी 1400–1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

ब्रांड भाव (रुपये)
बावर्ची 2160–2157*
मयूर 2160–2157*

गुड़ (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
मंगलोर लड्डू 5550–5650
देशी भेली 5550–5650

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
एम.30 5800–6000

देशी घी (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
खुर्जा 73000–73500
औरैया 70000–71000
माधौगढ़ 71000–72000

बारदाना

प्रकार भाव (रुपये)
3 वी.एस. 5200–6500
हरा पट्टा 7000–7200
बीटी 8600–8800
एटी

सुतली (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
72 इंच 17000–17500
90 इंच 20000–21000

रुई (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
गुजरात (797) भाव उपलब्ध नहीं
देशी बंगाल 16500–16600

कानपुर सराफा बाजार

वस्तु भाव
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा) भाव उपलब्ध नहीं
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) ₹1,98,000
चांदी का सिक्का (प्रति नग) ₹2,250–2,350
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) ₹1,45,700
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) भाव उपलब्ध नहीं
गिन्नी (प्रति नग) ₹1,07,700–1,08,200