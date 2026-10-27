Kanpur Mandi Rates Today: 27 अक्टूबर 2026 का अनाज और सराफा बाजार भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मंगलवार को थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेलों के भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार दर्ज किया गया। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का समेत प्रमुख अनाजों के भाव बाजार में मांग और आपूर्ति के अनुसार रहे। दलहन में चना और अरहर के साथ मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव भी महत्वपूर्ण रहे।

दालों में अरहर फूल, अरहर स्पेशल, चना दाल, मटर दाल और विभिन्न किस्मों की मसूर, उड़द व मूंग दाल के थोक भाव दर्ज किए गए। चावल की अलग-अलग किस्मों के साथ आटा, मैदा और सूजी के भाव भी बाजार में कारोबार के लिए महत्वपूर्ण रहे। तिलहन, सरसों तेल, अलसी तेल, अरंडी तेल और खली के भाव भी सूची में शामिल हैं।