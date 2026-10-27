Kanpur Mandi Rates Today: 27 अक्टूबर 2026 का अनाज और सराफा बाजार भाव

दालों में अरहर फूल, अरहर स्पेशल, चना दाल, मटर दाल और विभिन्न किस्मों की मसूर, उड़द व मूंग दाल के थोक भाव दर्ज किए गए। चावल की अलग-अलग किस्मों के साथ आटा, मैदा और सूजी के भाव भी बाजार में कारोबार के लिए महत्वपूर्ण रहे। तिलहन, सरसों तेल, अलसी तेल, अरंडी तेल और खली के भाव भी सूची में शामिल हैं।
इसके अलावा वनस्पति, गुड़, शक्कर, देशी घी, बारदाना, सुतली और रुई के भाव दिए गए हैं। सराफा बाजार में चांदी, सोना और गिन्नी के भाव भी कारोबारियों और ग्राहकों के लिए अहम रहे।
कानपुर बाजार भाव — मंगलवार
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|गेहूं दड़ा
|2700–2750
|आर.आर. 21
|2850–2900
|गेहूं फार्म
|2900–3000
|जौ
|2900–3000
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100–3000
|बाजरा
|2300–2400
|मकई
|2300–2400
दलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|चना
|6700–6800
|अरहर
|6900–7000
|मसूर
|5800–6000
|मटर
|4300–4400
|उड़द हरा
|8800–9600
|उड़द काला
|7000–8600
|मूंग
|7500–8000
दाल (प्रति क्विंटल)
|दाल
|भाव (रुपये)
|अरहर फूल
|13500–13600
|अरहर स्पेशल
|10800–10900
|चना दाल
|8700–8800
|मटर दाल
|5400–5500
|मसूर मलका
|6950–7000
|मसूर दाल
|7150–7200
|उड़द दाल
|8500–13500
|उड़द धोवा
|10000–12000
|मूंग दाल
|7800–9200
|मूंग धोवा
|8500–10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल
|भाव (रुपये)
|चावल अरवा
|2800–4000
|बासमती नंबर 1
|10500–11000
|सेला
|3000–4000
|बासमती नंबर 2
|7000–8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|आटा
|1600–1650
|मैदा
|1610–1660
|सूजी
|1700–1730
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|लाही
|7700–7800
|अलसी
|6900–7000
|अंडी
|5100–5200
|तिल्ली
|10000–14500
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11400–12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11700–13400
|सेहुंआ
|5000–5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|तेल
|भाव (रुपये)
|सरसों कोल्हू
|18600–18700
|अलसी
|19000–19200
|अंडी
|17400–17500
खली (प्रति क्विंटल)
|खली
|भाव (रुपये)
|सरसों
|3500–3600
|अलसी
|7200–7300
|अंडी
|1400–1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (रुपये)
|बावर्ची
|2160–2157*
|मयूर
|2160–2157*
गुड़ (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|मंगलोर लड्डू
|5550–5650
|देशी भेली
|5550–5650
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|एम.30
|5800–6000
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|खुर्जा
|73000–73500
|औरैया
|70000–71000
|माधौगढ़
|71000–72000
बारदाना
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|3 वी.एस.
|5200–6500
|हरा पट्टा
|7000–7200
|बीटी
|8600–8800
|एटी
|—
सुतली (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|72 इंच
|17000–17500
|90 इंच
|20000–21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|गुजरात (797)
|भाव उपलब्ध नहीं
|देशी बंगाल
|16500–16600
कानपुर सराफा बाजार
|वस्तु
|भाव
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा)
|भाव उपलब्ध नहीं
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा)
|₹1,98,000
|चांदी का सिक्का (प्रति नग)
|₹2,250–2,350
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|₹1,45,700
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|भाव उपलब्ध नहीं
|गिन्नी (प्रति नग)
|₹1,07,700–1,08,200