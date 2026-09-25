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Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 25 Sep 2026 09:54 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में शुक्रवार को विभिन्न खाद्यान्न, दलहन, दाल, तिलहन और खाद्य तेलों के थोक भाव दर्ज ...और पढ़ें

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HighLights

  1. गेहूं दड़ा 2600-2700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया

  2. अरहर दाल फूल का भाव 12800-12900 रुपये प्रति क्विंटल रहा

  3. चांदी 236500 रुपये, सोना 155000 रुपये प्रति 10 ग्राम

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में शुक्रवार को खुले बाजार में थोक भाव में अलग-अलग खाद्यान्न, दलहन, दाल, तिलहन और खाद्य तेलों के दाम दर्ज किए गए। गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये तक बिका। दलहन में चना 6250 से 6350 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल रही। दालों में अरहर फूल का भाव 12800 से 12900 रुपये रहा, जबकि अरहर स्पेशल 10400 से 10500 रुपये तक पहुंची।

चना दाल 7900 से 8000 रुपये और मसूर दाल 7275 से 7325 रुपये रही। तिलहन में लाही 7500 से 7600 रुपये और तिल्ली 8000 से 11000 रुपये रही। सरसों कोल्हू तेल 17400 से 17500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 236500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 155000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी का भाव 115500 से 116000 रुपये रहा। 

 शुक्रवार, बाजार भाव

वस्तु भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
चना 6250-6350
अरहर 6400-6600
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9200
उड़द काला 7000-8300
मूंग 7300-7500
दाल (प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 12800-12900
अरहर स्पे. 10400-10500
चना दाल 7900-8000
मटर दाल 5400-5500
मसूर मलका 7050-7100
मसूर दाल 7275-7325
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती 1 नं. 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती 2 नं. 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
लाही 7500-7600
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-11000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12600
मूंगफली दाना बटाली 11600-13200
सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू 17400-17500
अलसी 16300-16400
अण्डी 14300-16400
खली (प्रति क्विंटल)
सरसों 3000-3100
अलसी 7800-7900
अण्डी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
बावर्ची 2215-2215
मयूर 2215-2215
गुड़ (प्रति क्विंटल)
मंगलोर लड्डू 5900-6000
देशी भेली 5900-6000
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
एम.30 4900-5000
देशी घी (प्रति क्विंटल)
खुर्जा 72000-72500
औरैय्या 69000-70000
माधौगढ़ 70000-71000
बारदाना
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी -
सुतली (प्रति क्विंटल)
72 इंच 17500-18500
90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
गुजरात (797) -
देशी बंगाल 15000-15500
सराफा
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 236500
सिक्का (प्रति नग) 2400-2500
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 155000
गिन्नी (प्रति नग) 115500-116000