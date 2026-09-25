Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी भाव
Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में शुक्रवार को विभिन्न खाद्यान्न, दलहन, दाल, तिलहन और खाद्य तेलों के थोक भाव दर्ज ...और पढ़ें
HighLights
गेहूं दड़ा 2600-2700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया
अरहर दाल फूल का भाव 12800-12900 रुपये प्रति क्विंटल रहा
चांदी 236500 रुपये, सोना 155000 रुपये प्रति 10 ग्राम
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में शुक्रवार को खुले बाजार में थोक भाव में अलग-अलग खाद्यान्न, दलहन, दाल, तिलहन और खाद्य तेलों के दाम दर्ज किए गए। गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये तक बिका। दलहन में चना 6250 से 6350 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल रही। दालों में अरहर फूल का भाव 12800 से 12900 रुपये रहा, जबकि अरहर स्पेशल 10400 से 10500 रुपये तक पहुंची।
चना दाल 7900 से 8000 रुपये और मसूर दाल 7275 से 7325 रुपये रही। तिलहन में लाही 7500 से 7600 रुपये और तिल्ली 8000 से 11000 रुपये रही। सरसों कोल्हू तेल 17400 से 17500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 236500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 155000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी का भाव 115500 से 116000 रुपये रहा।
शुक्रवार, बाजार भाव
|वस्तु
|भाव
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6250-6350
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9200
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7300-7500
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|12800-12900
|अरहर स्पे.
|10400-10500
|चना दाल
|7900-8000
|मटर दाल
|5400-5500
|मसूर मलका
|7050-7100
|मसूर दाल
|7275-7325
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7500-7600
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11600-13200
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17400-17500
|अलसी
|16300-16400
|अण्डी
|14300-16400
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3000-3100
|अलसी
|7800-7900
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2215-2215
|मयूर
|2215-2215
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|5900-6000
|देशी भेली
|5900-6000
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|एम.30
|4900-5000
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|72000-72500
|औरैय्या
|69000-70000
|माधौगढ़
|70000-71000
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
|सराफा
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|236500
|सिक्का (प्रति नग)
|2400-2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|155000
|गिन्नी (प्रति नग)
|115500-116000