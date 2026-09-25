Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में शुक्रवार को खुले बाजार में थोक भाव में अलग-अलग खाद्यान्न, दलहन, दाल, तिलहन और खाद्य तेलों के दाम दर्ज किए गए। गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये तक बिका। दलहन में चना 6250 से 6350 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल रही। दालों में अरहर फूल का भाव 12800 से 12900 रुपये रहा, जबकि अरहर स्पेशल 10400 से 10500 रुपये तक पहुंची।

चना दाल 7900 से 8000 रुपये और मसूर दाल 7275 से 7325 रुपये रही। तिलहन में लाही 7500 से 7600 रुपये और तिल्ली 8000 से 11000 रुपये रही। सरसों कोल्हू तेल 17400 से 17500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 236500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 155000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी का भाव 115500 से 116000 रुपये रहा।