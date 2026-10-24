Kanpur Mandi Rates Today: 24 अक्टूबर 2026 का अनाज और सराफा बाजार भाव

चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। तिलहन में लाही 7700 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों कोल्हू तेल का भाव 18500 से 18600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुड़ की मंगलोर लड्डू और देशी भेली किस्मों के भाव 5800 से 5900 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 201500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 145000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यहां जानें कानपुर के प्रमुख बाजारों के ताजा थोक भाव।
कानपुर बाजार भाव
शनिवार | थोक बाजार के भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|चना
|6700-6800
|अरहर
|6900-7000
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4300-4400
|उड़द हरा
|8800-9600
|उड़द काला
|7000-8600
|मूंग
|7500-8000
दाल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|अरहर फूल
|13400-13500
|अरहर स्पे.
|10700-10800
|चना दाल
|8500-8600
|मटर दाल
|5250-5300
|मसूर मलका
|7050-7100
|मसूर दाल
|7250-7300
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती नंबर 1
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती नंबर 2
|7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|लाही
|7700-7800
|अलसी
|6900-7000
|अंडी
|5100-5200
|तिल्ली
|10000-14500
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11400-12600
|बटाली
|11700-13400
|सेहुंआ
|5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|सरसों कोल्हू
|18500-18600
|अलसी
|19000-19200
|अंडी
|17400-17500
खली (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|सरसों
|3500-3600
|अलसी
|7200-7300
|अंडी
|1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (रुपये)
|बावर्ची
|2200-2173
|मयूर
|2200-2173
गुड़ (प्रति क्विंटल)
|किस्म
|भाव (रुपये)
|मंगलोर लड्डू
|5800-5900
|देशी भेली
|5800-5900
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|किस्म
|भाव (रुपये)
|एम.30
|5500-5600
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|किस्म
|भाव (रुपये)
|खुर्जा
|73000-73500
|औरैय्या
|70000-71000
|माधौगढ़
|71000-72000
बारदाना
|किस्म
|भाव (रुपये)
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|—
सुतली (प्रति क्विंटल)
|किस्म
|भाव (रुपये)
|72 इंच
|17000-17500
|90 इंच
|20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|किस्म
|भाव (रुपये)
|गुजरात (797)
|—
|देशी बंगाल
|16500-16600
कानपुर सराफा बाजार
सोना-चांदी के भाव
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|—
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|201500
|सिक्का (प्रति नग)
|2200-2300
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|145000
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|—
|गिन्नी (प्रति नग)
|108000-108500