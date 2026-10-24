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Kanpur Mandi Rates Today: 24 अक्टूबर 2026 का अनाज और सराफा बाजार भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 24 Oct 2026 08:23 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 24 oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

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HighLights

  1. कानपुर में अनाज, दलहन और तेलहन के थोक भाव।

  2. सोने-चांदी सहित सराफा बाजार के नवीनतम मूल्य उपलब्ध।

  3. 24 अक्टूबर 2026 के लिए कानपुर के बाजार भाव।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर के थोक बाजार में गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न जिंसों के भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल और चना 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अरहर 6900 से 7000 रुपये, जबकि मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। दालों में अरहर फूल का भाव 13400 से 13500 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। तिलहन में लाही 7700 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों कोल्हू तेल का भाव 18500 से 18600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुड़ की मंगलोर लड्डू और देशी भेली किस्मों के भाव 5800 से 5900 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 201500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 145000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यहां जानें कानपुर के प्रमुख बाजारों के ताजा थोक भाव। 

कानपुर बाजार भाव

शनिवार | थोक बाजार के भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
चना 6700-6800
अरहर 6900-7000
मसूर 5800-6000
मटर 4300-4400
उड़द हरा 8800-9600
उड़द काला 7000-8600
मूंग 7500-8000
दाल (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
अरहर फूल 13400-13500
अरहर स्पे. 10700-10800
चना दाल 8500-8600
मटर दाल 5250-5300
मसूर मलका 7050-7100
मसूर दाल 7250-7300
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती नंबर 1 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती नंबर 2 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
जिंस भाव (रुपये)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
लाही 7700-7800
अलसी 6900-7000
अंडी 5100-5200
तिल्ली 10000-14500
मूंगफली दाना शिवपुरी 11400-12600
बटाली 11700-13400
सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
सरसों कोल्हू 18500-18600
अलसी 19000-19200
अंडी 17400-17500
खली (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
सरसों 3500-3600
अलसी 7200-7300
अंडी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
ब्रांड भाव (रुपये)
बावर्ची 2200-2173
मयूर 2200-2173
गुड़ (प्रति क्विंटल)
किस्म भाव (रुपये)
मंगलोर लड्डू 5800-5900
देशी भेली 5800-5900
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
किस्म भाव (रुपये)
एम.30 5500-5600
देशी घी (प्रति क्विंटल)
किस्म भाव (रुपये)
खुर्जा 73000-73500
औरैय्या 70000-71000
माधौगढ़ 71000-72000
बारदाना
किस्म भाव (रुपये)
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी
सुतली (प्रति क्विंटल)
किस्म भाव (रुपये)
72 इंच 17000-17500
90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
किस्म भाव (रुपये)
गुजरात (797)
देशी बंगाल 16500-16600
कानपुर सराफा बाजार
सोना-चांदी के भाव
वस्तु भाव (रुपये)
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 201500
सिक्का (प्रति नग) 2200-2300
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 145000
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
गिन्नी (प्रति नग) 108000-108500
 