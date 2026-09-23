Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें 

तेलों में सरसों कोल्हू का भाव 17400-17500 तथा अलसी 6900-7000 रुपये दर्ज किया गया। आटा 1580-1600 तथा मैदा 1610-1660 रुपए प्रति 50 किग्रा में उपलब्ध है। सोना 155400 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 239500 रुपये प्रति किग्रा रही।
आज, बुधवार का मंडी भाव
|गल्ला (प्रति क्वि.)
|भाव (₹)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|बेझर
|-
|दलहन (प्रति क्वि.)
|भाव (₹)
|चना
|6250-6350
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9200
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7300-7500
|दाल (प्रति क्वि.)
|भाव (₹)
|अरहर फूल
|12700-12800
|अरहर स्पे.
|10400-10500
|चना दाल
|7700-7800
|मटर दाल
|5400-5450
|मसूर मलका
|7050-7100
|मसूर दाल
|7250-7300
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्वि.)
|भाव (₹)
|अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|भाव (₹)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|भाव (₹)
|लाही
|7500-7600
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11600-13200
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्वि.)
|भाव (₹)
|सरसों कोल्हू
|17400-17500
|अलसी
|16400-16500
|अण्डी
|14400-16500
|खली (प्रति क्वि.)
|भाव (₹)
|सरसों
|3000-3100
|अलसी
|7800-7900
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 ली.)
|भाव (₹)
|बावर्ची
|2215
|मयूर
|2215
|गुड़ (प्रति क्विं.)
|भाव (₹)
|मंगलोर लड्डू
|5900-6000
|देशी भेली
|5900-6000
|शक्कर दाना (प्रति क्विं.)
|भाव (₹)
|एम.30
|4900-5000
|देशी घी (प्रति क्विं.)
|भाव (₹)
|खुर्जा
|72000-72500
|औरैय्या
|69000-70000
|माधौगढ़
|70000-71000
|बारदाना
|भाव (₹)
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्वि.)
|भाव (₹)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|भाव (₹)
|गुजरात (797)
|---
|देशी बंगाल
|15000-15500
|कानपुर: चांदी और सोना
|भाव (₹)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|---
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|239500
|सिक्का (प्रति नग)
|2400-2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|155400
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|---
|गिन्नी (प्रति नग)
|115750-116250