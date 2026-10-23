Kanpur Mandi Bhav: 23 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत कई जिंसों के भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल और चना 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अरहर दाल के फूल का भाव बढ़कर 13400 से 13500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि मटर दाल 5250 से 5300 रुपये प्रति क्विंटल रही।

चावल में बासमती नंबर एक के भाव 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल पर बने रहे। सरसों कोल्हू तेल 18400 से 18500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। वहीं, गुड़ की दोनों प्रमुख किस्मों मंगलोर लड्डू और देशी भेली के भाव 5800 से 5900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 201500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 145000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां जानें कानपुर के प्रमुख बाजारों के ताजा थोक भाव।