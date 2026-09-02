आज का कानपुर मंडी भाव 2 सितंबर : गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

गल्ला (प्रति क्विंटल)

गेहूं दड़ा 2600-2650

आर.आर. 21 2700-2750

गेहूं फार्म 2800-2850

जौ 2600-2700

बेझर -

ज्वार 2100-3000

बाजरा 2000-2100

मकाई 2000-2100

दलहन (प्रति क्विंटल)

चना 6050-6150

अरहर 6400-6600

मसूर 5800-6000

मटर 3900-4000

उड़द हरा 8500-9000

उड़द काला 7000-8300

मूंग 7100-7200

दाल (प्रति क्विंटल)

अरहर फूल 12000-12100

अरहर स्पे. 8900-9000

चना दाल 7400-7450

मटर दाल 5100-5150

मसूर मलका 6950-7000

मसूर दाल 7250-7300

उड़द दाल 8200-13200

उड़द धोवा 9000-11000

मूंग दाल 7800-9200

मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल अरवा 2800-4000

बासमती 1 नं. 10500-11000

सेला 3000-4000

बासमती 2 नं. 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

आटा 1580-1600

मैदा 1610-1660

सूजी 1660-1700

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही 7400-7500

अलसी 6900-7000

अण्डी 5100-5200

तिल्ली 8000-11000

मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12600

मूंगफली दाना बटाली 11500-13000

सेहुंआ 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

सरसों कोल्हू 17700-17800

अलसी 16000-16100

अण्डी 14500-14600

खली (प्रति क्विंटल)

सरसों 2900-3000

अलसी 7900-8000

अण्डी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

बावर्ची 2195-2247

मयूर 2190-2247

गुड़ (प्रति क्विंटल)

मंगलोर लड्डू 6000-6100

देशी भेली 6000-6100

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

एम.30 6000-6100

देशी घी (प्रति क्विंटल)

खुर्जा 70000-71000

औरैय्या 64000-65000

माधौगढ़ 66000-67000

बारदाना

3 वी.एस. 5200-6500

हरा पट्टा 7000-7200

बीटी 8600-8800

एटी -

सुतली (प्रति क्विंटल)

72 इंच 17500-18500

90 इंच 20000-21000

रुई (प्रति क्विंटल)

गुजरात (797) -

देशी बंगाल 15000-15500

सराफा

चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) -

चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 236000

सिक्का (प्रति नग) 2300-2400

सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 155500

सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) -