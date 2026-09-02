आज का कानपुर मंडी भाव 2 सितंबर : गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
Kanpur Mandi Bhav Today 2 Sept: कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल और तिलहन समेत ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर थोक बाजार में जिंसों के भाव स्थिर रहे
गेहूं, चना, अरहर दाल के दाम अपरिवर्तित रहे
चांदी 2.36 लाख, सोना 1.55 लाख प्रति किलोग्राम/10 ग्राम
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल और तिलहन समेत विभिन्न जिंसों के भाव में स्थिरता देखने को मिली। गेहूं दड़ा 2600 से 2650 रुपये और गेहूं फार्म 2800 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल का भाव 12000 से 12100 रुपये रहा, जबकि चना दाल 7400 से 7450 रुपये प्रति क्विंटल रही।
चावल में बासमती प्रथम 10500 से 11000 रुपये और अरवा 2800 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तिलहन में लाही 7400 से 7500 रुपये तथा मूंगफली दाना शिवपुरी 11600 से 12600 रुपये रहा। सरसों कोल्हू तेल 17700 से 17800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,36,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|वस्तु
|थोक भाव
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2600-2650
|आर.आर. 21
|2700-2750
|गेहूं फार्म
|2800-2850
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6050-6150
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|3900-4000
|उड़द हरा
|8500-9000
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7100-7200
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|12000-12100
|अरहर स्पे.
|8900-9000
|चना दाल
|7400-7450
|मटर दाल
|5100-5150
|मसूर मलका
|6950-7000
|मसूर दाल
|7250-7300
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7400-7500
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11600-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11500-13000
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17700-17800
|अलसी
|16000-16100
|अण्डी
|14500-14600
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|2900-3000
|अलसी
|7900-8000
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2195-2247
|मयूर
|2190-2247
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|6000-6100
|देशी भेली
|6000-6100
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|एम.30
|6000-6100
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|70000-71000
|औरैय्या
|64000-65000
|माधौगढ़
|66000-67000
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
|सराफा
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|-
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|236000
|सिक्का (प्रति नग)
|2300-2400
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|155500
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|115800-116300