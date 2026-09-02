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आज का कानपुर मंडी भाव 2 सितंबर : गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Wed, 02 Sep 2026 06:51 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today 2 Sept: कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल और तिलहन समेत ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में जिंसों के भाव स्थिर रहे

  2. गेहूं, चना, अरहर दाल के दाम अपरिवर्तित रहे

  3. चांदी 2.36 लाख, सोना 1.55 लाख प्रति किलोग्राम/10 ग्राम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल और तिलहन समेत विभिन्न जिंसों के भाव में स्थिरता देखने को मिली। गेहूं दड़ा 2600 से 2650 रुपये और गेहूं फार्म 2800 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल का भाव 12000 से 12100 रुपये रहा, जबकि चना दाल 7400 से 7450 रुपये प्रति क्विंटल रही। 

चावल में बासमती प्रथम 10500 से 11000 रुपये और अरवा 2800 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तिलहन में लाही 7400 से 7500 रुपये तथा मूंगफली दाना शिवपुरी 11600 से 12600 रुपये रहा। सरसों कोल्हू तेल 17700 से 17800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,36,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

 

वस्तु थोक भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
गेहूं दड़ा 2600-2650
आर.आर. 21 2700-2750
गेहूं फार्म 2800-2850
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
चना 6050-6150
अरहर 6400-6600
मसूर 5800-6000
मटर 3900-4000
उड़द हरा 8500-9000
उड़द काला 7000-8300
मूंग 7100-7200
दाल (प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 12000-12100
अरहर स्पे. 8900-9000
चना दाल 7400-7450
मटर दाल 5100-5150
मसूर मलका 6950-7000
मसूर दाल 7250-7300
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती 1 नं. 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती 2 नं. 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
लाही 7400-7500
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-11000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12600
मूंगफली दाना बटाली 11500-13000
सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू 17700-17800
अलसी 16000-16100
अण्डी 14500-14600
खली (प्रति क्विंटल)
सरसों 2900-3000
अलसी 7900-8000
अण्डी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
बावर्ची 2195-2247
मयूर 2190-2247
गुड़ (प्रति क्विंटल)
मंगलोर लड्डू 6000-6100
देशी भेली 6000-6100
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
एम.30 6000-6100
देशी घी (प्रति क्विंटल)
खुर्जा 70000-71000
औरैय्या 64000-65000
माधौगढ़ 66000-67000
बारदाना
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी -
सुतली (प्रति क्विंटल)
72 इंच 17500-18500
90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
गुजरात (797) -
देशी बंगाल 15000-15500
सराफा
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) -
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 236000
सिक्का (प्रति नग) 2300-2400
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 155500
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) -
गिन्नी (प्रति नग) 115800-116300