Kanpur Mandi Bhav: 17 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

चावल की विभिन्न किस्मों में बासमती एक नंबर 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा। सरसों कोल्हू तेल 18500 से 18600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 215500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 150000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। खरीदारी और कारोबार से पहले देखें कानपुर के प्रमुख बाजारों के ताजा थोक और सराफा भाव।
कानपुर का बाजार भाव
शनिवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे।
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|चना
|6700-6800
|अरहर
|6700-6800
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9600
|उड़द काला
|7000-8600
|मूंग
|7500-8000
दाल (प्रति क्विंटल)
|दाल
|भाव (रुपये)
|अरहर फूल
|14000-14200
|अरहर स्पे.
|11400-11500
|चना दाल
|8600-8700
|मटर दाल
|5300-5400
|मसूर मलका
|7050-7100
|मसूर दाल
|7250-7300
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल
|भाव (रुपये)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|लाही
|7700-7800
|अलसी
|6900-7000
|अंडी
|5100-5200
|तिल्ली
|10000-14500
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12800
|मूंगफली दाना बटाली
|11500-13200
|सेहुंआ
|5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|तेल
|भाव (रुपये)
|सरसों कोल्हू
|18500-18600
|अलसी
|17700-17800
|अंडी
|14300-16400
खली (प्रति क्विंटल)
|खली
|भाव (रुपये)
|सरसों
|3450-3500
|अलसी
|6700-6800
|अंडी
|1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (रुपये)
|बावर्ची
|2200-2199
|मयूर
|2200-2199
गुड़ (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|मंगलोर लड्डू
|5900-6000
|देशी भेली
|5900-6000
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|एम.30
|5800-6000
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|स्थान
|भाव (रुपये)
|खुर्जा
|73000-73500
|औरैय्या
|70000-71000
|माधौगढ़
|71000-72000
बारदाना
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
सुतली (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|72 इंच
|17000-17500
|90 इंच
|20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|गुजरात (797)
|भाव उपलब्ध नहीं
|देशी बंगाल
|15900-16000
सराफा बाजार
कानपुर
|वस्तु
|भाव
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|भाव उपलब्ध नहीं
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|215500
|सिक्का (प्रति नग)
|2400-2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|150000
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|भाव उपलब्ध नहीं
|गिन्नी (प्रति नग)
|111700-112200