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Kanpur Mandi Bhav: 17 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 17 Oct 2026 08:05 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 17 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

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HighLights

  1. गेहूं दड़ा 2600-2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

  2. चांदी 999 टंच 215500 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई।

  3. सोना बिस्कुट 150000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिका।

जागरण संवाददाता कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को अनाज, दलहन, दाल, तिलहन, खाद्य तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार दर्ज किया गया। गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि चना और अरहर के भाव 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। अरहर फूल दाल 14000 से 14200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर रही।

चावल की विभिन्न किस्मों में बासमती एक नंबर 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा। सरसों कोल्हू तेल 18500 से 18600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।

वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 215500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 150000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। खरीदारी और कारोबार से पहले देखें कानपुर के प्रमुख बाजारों के ताजा थोक और सराफा भाव।

 

कानपुर का बाजार भाव

शनिवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे।

गल्ला (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100

दलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
चना 6700-6800
अरहर 6700-6800
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9600
उड़द काला 7000-8600
मूंग 7500-8000

दाल (प्रति क्विंटल)

दाल भाव (रुपये)
अरहर फूल 14000-14200
अरहर स्पे. 11400-11500
चना दाल 8600-8700
मटर दाल 5300-5400
मसूर मलका 7050-7100
मसूर दाल 7250-7300
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल भाव (रुपये)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती 1 नं. 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती 2 नं. 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

जिंस भाव (रुपये)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700

तिलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
लाही 7700-7800
अलसी 6900-7000
अंडी 5100-5200
तिल्ली 10000-14500
मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12800
मूंगफली दाना बटाली 11500-13200
सेहुंआ 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

तेल भाव (रुपये)
सरसों कोल्हू 18500-18600
अलसी 17700-17800
अंडी 14300-16400

खली (प्रति क्विंटल)

खली भाव (रुपये)
सरसों 3450-3500
अलसी 6700-6800
अंडी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

ब्रांड भाव (रुपये)
बावर्ची 2200-2199
मयूर 2200-2199

गुड़ (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
मंगलोर लड्डू 5900-6000
देशी भेली 5900-6000

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
एम.30 5800-6000

देशी घी (प्रति क्विंटल)

स्थान भाव (रुपये)
खुर्जा 73000-73500
औरैय्या 70000-71000
माधौगढ़ 71000-72000

बारदाना

प्रकार भाव (रुपये)
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी -

सुतली (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
72 इंच 17000-17500
90 इंच 20000-21000

रुई (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
गुजरात (797) भाव उपलब्ध नहीं
देशी बंगाल 15900-16000

सराफा बाजार

कानपुर

वस्तु भाव
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) भाव उपलब्ध नहीं
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 215500
सिक्का (प्रति नग) 2400-2500
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 150000
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) भाव उपलब्ध नहीं
गिन्नी (प्रति नग) 111700-112200