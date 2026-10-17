Kanpur Mandi Bhav: 17 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को अनाज, दलहन, दाल, तिलहन, खाद्य तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार दर्ज किया गया। गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि चना और अरहर के भाव 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। अरहर फूल दाल 14000 से 14200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर रही।

चावल की विभिन्न किस्मों में बासमती एक नंबर 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा। सरसों कोल्हू तेल 18500 से 18600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।