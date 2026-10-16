Kanpur Mandi Bhav: 16 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में आज शुक्रवार थोक जिंसों के कारोबार में विभिन्न जिंसों के भाव स्थिर बने रहे। गल्ला, दलहन और तिलहन बाजार में खरीदारों की मांग के अनुसार मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में जहां गेहूं और मक्का के दाम सामान्य रहे, वहीं दलहन में चना और अरहर के भाव ऊंचे स्तर पर टिके हुए हैं। इसके अलावा, तेल-तिहन और खाद्य तेलों के दाम भी बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुरूप बने हुए हैं।

दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में आज कीमती धातुओं के भाव चर्चा का विषय बने रहे। सोना और चांदी की कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है, जिससे निवेशकों और खरीदारों दोनों की नजरें बाजार के उतार-चढ़ाव पर टिकी हैं। आभूषण कारोबारियों के अनुसार, त्योहारों और वैवाहिक सीजन की आहट के साथ ही सर्राफा तथा खाद्य बाजार दोनों में ही ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आगामी दिनों में व्यापार और अधिक तेजी पकड़ सकता है।