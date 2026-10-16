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Kanpur Mandi Bhav: 16 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 16 Oct 2026 07:39 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 16 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

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HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में आज जिंसों के भाव स्थिर रहे

  2. सोना और चांदी की कीमतों में लगातार मजबूती का रुख

  3. आगामी त्योहारों और वैवाहिक सीजन से बाजार में तेजी की उम्मीद

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में आज शुक्रवार थोक जिंसों के कारोबार में विभिन्न जिंसों के भाव स्थिर बने रहे। गल्ला, दलहन और तिलहन बाजार में खरीदारों की मांग के अनुसार मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में जहां गेहूं और मक्का के दाम सामान्य रहे, वहीं दलहन में चना और अरहर के भाव ऊंचे स्तर पर टिके हुए हैं। इसके अलावा, तेल-तिहन और खाद्य तेलों के दाम भी बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुरूप बने हुए हैं।

दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में आज कीमती धातुओं के भाव चर्चा का विषय बने रहे। सोना और चांदी की कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है, जिससे निवेशकों और खरीदारों दोनों की नजरें बाजार के उतार-चढ़ाव पर टिकी हैं। आभूषण कारोबारियों के अनुसार, त्योहारों और वैवाहिक सीजन की आहट के साथ ही सर्राफा तथा खाद्य बाजार दोनों में ही ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आगामी दिनों में व्यापार और अधिक तेजी पकड़ सकता है। 

 

कानपुर खुले बाजार के थोक भाव

शुक्रवार मंडी दरें

🌾 गल्ला
जिंस मात्रा भाव (₹)
गेहूं दड़ा
प्रति क्विंटल 2,600 - 2,700
गेहूं आर.आर. 21
प्रति क्विंटल 2,750 - 2,800
गेहूं फार्म
प्रति क्विंटल 2,850 - 2,900
जौ
प्रति क्विंटल 2,600 - 2,700
ज्वार
प्रति क्विंटल 2,100 - 3,000
बाजरा
प्रति क्विंटल 2,000 - 2,100
मकाई
प्रति क्विंटल 2,000 - 2,100
🫘 दलहन
जिंस मात्रा भाव (₹)
चना
प्रति क्विंटल 6,700 - 6,800
अरहर
प्रति क्विंटल 6,700 - 6,800
मसूर
प्रति क्विंटल 5,800 - 6,000
मटर
प्रति क्विंटल 4,400 - 4,500
उड़द हरा
प्रति क्विंटल 8,800 - 9,600
उड़द काला
प्रति क्विंटल 7,000 - 8,600
मूंग
प्रति क्विंटल 7,500 - 8,000
🍲 दाल
जिंस मात्रा भाव (₹)
अरहर फूल
प्रति क्विंटल 14,000 - 14,100
अरहर स्पेशल
प्रति क्विंटल 10,400 - 10,500
चना दाल
प्रति क्विंटल 8,700 - 8,800
मटर दाल
प्रति क्विंटल 5,300 - 5,400
मसूर मलका
प्रति क्विंटल 7,050 - 7,100
मसूर दाल
प्रति क्विंटल 7,300 - 7,350
उड़द दाल
प्रति क्विंटल 8,200 - 13,200
उड़द धोवा
प्रति क्विंटल 9,000 - 11,000
मूंग दाल
प्रति क्विंटल 7,800 - 9,200
मूंग धोवा
प्रति क्विंटल 8,500 - 10,000
🍚 चावल, आटा व मैदा
जिंस मात्रा भाव (₹)
चावल अरवा
प्रति क्विंटल 2,800 - 4,000
बासमती 1 नं.
प्रति क्विंटल 10,500 - 11,000
सेला
प्रति क्विंटल 3,000 - 4,000
बासमती 2 नं.
प्रति क्विंटल 7,000 - 8,000
आटा
प्रति 50 किग्रा 1,580 - 1,600
मैदा
प्रति 50 किग्रा 1,610 - 1,660
सूजी
प्रति 50 किग्रा 1,660 - 1,700
🌻 तिलहन, तेल एवं खली
जिंस मात्रा भाव (₹)
लाही
प्रति क्विंटल 7,700 - 7,800
अलसी
प्रति क्विंटल 6,900 - 7,000
अण्डी
प्रति क्विंटल 5,100 - 5,200
तिल्ली
प्रति क्विंटल 10,000 - 14,500
मूंगफली दाना (शिवपुरी)
प्रति क्विंटल 11,500 - 12,800
मूंगफली दाना (बटाली)
प्रति क्विंटल 11,500 - 13,500
सेहुंआ
प्रति क्विंटल 5,000 - 5,500
सरसों तेल (कोल्हू)
प्रति क्विंटल 18,200 - 18,300
अलसी तेल
प्रति क्विंटल 17,700 - 17,800
अण्डी तेल
प्रति क्विंटल 14,300 - 16,400
सरसों खली
प्रति क्विंटल 3,450 - 3,500
अलसी खली
प्रति क्विंटल 6,700 - 6,800
अण्डी खली
प्रति क्विंटल 1,400 - 1,450
वनस्पति (बावरची / मयूर)
प्रति 15 लीटर 2,199 - 2,200
🧈 गुड़, शक्कर एवं देशी घी
जिंस मात्रा भाव (₹)
गुड़ (मंगलोर लड्डू)
प्रति क्विंटल 5,900 - 6,000
गुड़ (देशी भेली)
प्रति क्विंटल 5,900 - 6,000
शक्कर दाना (M-30)
प्रति क्विंटल 5,700 - 5,800
देशी घी (खुर्जा)
प्रति क्विंटल 73,000 - 73,500
देशी घी (औरैय्या)
प्रति क्विंटल 70,000 - 71,000
देशी घी (माधौगढ़)
प्रति क्विंटल 71,000 - 72,000
📦 बारदाना, सुतली एवं रुई
जिंस मात्रा भाव (₹)
बारदाना (3 V.S.)
मानक 5,200 - 6,500
बारदाना (हरा पट्टा)
मानक 7,000 - 7,200
बारदाना (B.T.)
मानक 8,600 - 8,800
सुतली (72 इंच)
प्रति क्विंटल 17,000 - 17,500
सुतली (90 इंच)
प्रति क्विंटल 20,000 - 21,000
रुई (देशी बंगाल)
प्रति क्विंटल 15,900 - 16,000
🪙 सोना एवं चांदी
जिंस मात्रा भाव (₹)
चांदी 999 टंच
प्रति किलोग्राम 2,17,500
चांदी सिक्का
प्रति नग 2,400 - 2,500
सोना बिस्कुट
प्रति 10 ग्राम 1,50,500
सोना गिन्नी
प्रति नग 1,12,100 - 1,12,600