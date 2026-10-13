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Kanpur Mandi Bhav: 13 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Tue, 13 Oct 2026 08:01 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 13 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

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HighLights

  1. कानपुर में 13 अक्टूबर 2026 के बाजार भाव

  2. गेहूं, दाल, तिलहन और तेल के थोक मूल्य

  3. चांदी और सोने के नवीनतम दाम भी उपलब्ध

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मंगलवार को खुले बाजार में विभिन्न खाद्य वस्तुओं, अनाज, दलहन, दाल, तेल और अन्य उत्पादों के थोक भाव जारी हुए। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2,600 से 2,700 रुपये और गेहूं फार्म 2,850 से 2,900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना और अरहर के भाव 6,700 से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। दालों में अरहर फूल 14,400 से 14,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि चना दाल का भाव 8,900 से 9,000 रुपये तक पहुंचा।

चावल में बासमती नंबर एक 10,500 से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। तिलहन में तिल्ली का भाव 10,000 से 14,500 रुपये रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73,000 से 73,500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सरसों कोल्हू तेल 18,200 से 18,300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, चांदी 999 टंच का भाव 2,26,800 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,51,300 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। 

 

कानपुर बाजार भाव | मंगलवार

गल्ला भाव (प्रति क्विंटल)

जिंस थोक भाव (₹)
गेहूं दड़ा 2,600–2,700
आर.आर. 21 2,750–2,800
गेहूं फार्म 2,850–2,900
जौ 2,600–2,700
बेझर
ज्वार 2,100–3,000
बाजरा 2,000–2,100
मकाई 2,000–2,100

दलहन भाव (प्रति क्विंटल)

जिंस थोक भाव (₹)
चना 6,700–6,800
अरहर 6,700–6,800
मसूर 5,800–6,000
मटर 4,400–4,500
उड़द हरा 8,800–9,600
उड़द काला 7,000–8,600
मूंग 7,500–8,000

दाल भाव (प्रति क्विंटल)

दाल थोक भाव (₹)
अरहर फूल 14,400–14,500
अरहर स्पेशल 11,700–11,800
चना दाल 8,900–9,000
मटर दाल 5,400–5,500
मसूर मलका 7,100–7,150
मसूर दाल 7,325–7,375
उड़द दाल 8,200–13,200
उड़द धोवा 9,000–11,000
मूंग दाल 7,800–9,200
मूंग धोवा 8,500–10,000

चावल भाव (प्रति क्विंटल)

चावल थोक भाव (₹)
चावल अरवा 2,800–4,000
बासमती नंबर 1 10,500–11,000
सेला 3,000–4,000
बासमती नंबर 2 7,000–8,000

आटा-मैदा भाव (प्रति 50 किग्रा)

उत्पाद थोक भाव (₹)
आटा 1,580–1,600
मैदा 1,610–1,660
सूजी 1,660–1,700

तिलहन भाव (प्रति क्विंटल)

जिंस थोक भाव (₹)
लाही 7,700–7,800
अलसी 6,900–7,000
अंडी 5,100–5,200
तिल्ली 10,000–14,500
मूंगफली दाना शिवपुरी 11,600–12,600
मूंगफली दाना बटाली 11,500–13,500
सेहुंआ 5,000–5,500

तेल भाव (प्रति क्विंटल)

तेल थोक भाव (₹)
सरसों कोल्हू 18,200–18,300
अलसी 17,700–17,800
अंडी 14,300–16,400

खली भाव (प्रति क्विंटल)

खली थोक भाव (₹)
सरसों 3,450–3,500
अलसी 6,700–6,800
अंडी 1,400–1,450

वनस्पति भाव (प्रति 15 लीटर)

ब्रांड थोक भाव (₹)
बावर्ची 2,199-2,200
मयूर 2,199-2,200

गुड़ भाव (प्रति क्विंटल)

प्रकार थोक भाव (₹)
मंगलोर लड्डू 5,900–6,000
देशी भेली 5,900–6,000

शक्कर दाना भाव (प्रति क्विंटल)

प्रकार थोक भाव (₹)
एम.30 6,000–6,200

देशी घी भाव (प्रति क्विंटल)

प्रकार थोक भाव (₹)
खुर्जा 73,000–73,500
औरैया 70,000–71,000
माधौगढ़ 71,000–72,000

बारदाना भाव

प्रकार थोक भाव (₹)
3 वी.एस. 5,200–6,500
हरा पट्टा 7,000–7,200
बीटी 8,600–8,800
एटी

सुतली भाव (प्रति क्विंटल)

प्रकार थोक भाव (₹)
72 इंच 17,000–17,500
90 इंच 20,000–21,000

रुई भाव (प्रति क्विंटल)

प्रकार थोक भाव (₹)
गुजरात (797)
देशी बंगाल 15,900–16,000

चांदी और सोना भाव

धातु/वस्तु भाव (₹)
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) 2,26,800
सिक्का (प्रति नग) 2,450–2,550
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 1,51,300
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
गिन्नी (प्रति नग) 1,12,700–1,13,200

 