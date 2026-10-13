Kanpur Mandi Bhav: 13 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव
आज का Kanpur Mandi Bhav 13 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।
HighLights
कानपुर में 13 अक्टूबर 2026 के बाजार भाव
गेहूं, दाल, तिलहन और तेल के थोक मूल्य
चांदी और सोने के नवीनतम दाम भी उपलब्ध
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मंगलवार को खुले बाजार में विभिन्न खाद्य वस्तुओं, अनाज, दलहन, दाल, तेल और अन्य उत्पादों के थोक भाव जारी हुए। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2,600 से 2,700 रुपये और गेहूं फार्म 2,850 से 2,900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना और अरहर के भाव 6,700 से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। दालों में अरहर फूल 14,400 से 14,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि चना दाल का भाव 8,900 से 9,000 रुपये तक पहुंचा।
चावल में बासमती नंबर एक 10,500 से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। तिलहन में तिल्ली का भाव 10,000 से 14,500 रुपये रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73,000 से 73,500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सरसों कोल्हू तेल 18,200 से 18,300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, चांदी 999 टंच का भाव 2,26,800 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,51,300 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
कानपुर बाजार भाव | मंगलवार
गल्ला भाव (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|थोक भाव (₹)
|गेहूं दड़ा
|2,600–2,700
|आर.आर. 21
|2,750–2,800
|गेहूं फार्म
|2,850–2,900
|जौ
|2,600–2,700
|बेझर
|—
|ज्वार
|2,100–3,000
|बाजरा
|2,000–2,100
|मकाई
|2,000–2,100
दलहन भाव (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|थोक भाव (₹)
|चना
|6,700–6,800
|अरहर
|6,700–6,800
|मसूर
|5,800–6,000
|मटर
|4,400–4,500
|उड़द हरा
|8,800–9,600
|उड़द काला
|7,000–8,600
|मूंग
|7,500–8,000
दाल भाव (प्रति क्विंटल)
|दाल
|थोक भाव (₹)
|अरहर फूल
|14,400–14,500
|अरहर स्पेशल
|11,700–11,800
|चना दाल
|8,900–9,000
|मटर दाल
|5,400–5,500
|मसूर मलका
|7,100–7,150
|मसूर दाल
|7,325–7,375
|उड़द दाल
|8,200–13,200
|उड़द धोवा
|9,000–11,000
|मूंग दाल
|7,800–9,200
|मूंग धोवा
|8,500–10,000
चावल भाव (प्रति क्विंटल)
|चावल
|थोक भाव (₹)
|चावल अरवा
|2,800–4,000
|बासमती नंबर 1
|10,500–11,000
|सेला
|3,000–4,000
|बासमती नंबर 2
|7,000–8,000
आटा-मैदा भाव (प्रति 50 किग्रा)
|उत्पाद
|थोक भाव (₹)
|आटा
|1,580–1,600
|मैदा
|1,610–1,660
|सूजी
|1,660–1,700
तिलहन भाव (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|थोक भाव (₹)
|लाही
|7,700–7,800
|अलसी
|6,900–7,000
|अंडी
|5,100–5,200
|तिल्ली
|10,000–14,500
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11,600–12,600
|मूंगफली दाना बटाली
|11,500–13,500
|सेहुंआ
|5,000–5,500
तेल भाव (प्रति क्विंटल)
|तेल
|थोक भाव (₹)
|सरसों कोल्हू
|18,200–18,300
|अलसी
|17,700–17,800
|अंडी
|14,300–16,400
खली भाव (प्रति क्विंटल)
|खली
|थोक भाव (₹)
|सरसों
|3,450–3,500
|अलसी
|6,700–6,800
|अंडी
|1,400–1,450
वनस्पति भाव (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|थोक भाव (₹)
|बावर्ची
|2,199-2,200
|मयूर
|2,199-2,200
गुड़ भाव (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|थोक भाव (₹)
|मंगलोर लड्डू
|5,900–6,000
|देशी भेली
|5,900–6,000
शक्कर दाना भाव (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|थोक भाव (₹)
|एम.30
|6,000–6,200
देशी घी भाव (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|थोक भाव (₹)
|खुर्जा
|73,000–73,500
|औरैया
|70,000–71,000
|माधौगढ़
|71,000–72,000
बारदाना भाव
|प्रकार
|थोक भाव (₹)
|3 वी.एस.
|5,200–6,500
|हरा पट्टा
|7,000–7,200
|बीटी
|8,600–8,800
|एटी
|—
सुतली भाव (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|थोक भाव (₹)
|72 इंच
|17,000–17,500
|90 इंच
|20,000–21,000
रुई भाव (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|थोक भाव (₹)
|गुजरात (797)
|—
|देशी बंगाल
|15,900–16,000
चांदी और सोना भाव
|धातु/वस्तु
|भाव (₹)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा)
|—
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा)
|2,26,800
|सिक्का (प्रति नग)
|2,450–2,550
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|1,51,300
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|—
|गिन्नी (प्रति नग)
|1,12,700–1,13,200