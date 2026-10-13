Kanpur Mandi Bhav: 13 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मंगलवार को खुले बाजार में विभिन्न खाद्य वस्तुओं, अनाज, दलहन, दाल, तेल और अन्य उत्पादों के थोक भाव जारी हुए। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2,600 से 2,700 रुपये और गेहूं फार्म 2,850 से 2,900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना और अरहर के भाव 6,700 से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। दालों में अरहर फूल 14,400 से 14,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि चना दाल का भाव 8,900 से 9,000 रुपये तक पहुंचा।

चावल में बासमती नंबर एक 10,500 से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। तिलहन में तिल्ली का भाव 10,000 से 14,500 रुपये रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73,000 से 73,500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सरसों कोल्हू तेल 18,200 से 18,300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, चांदी 999 टंच का भाव 2,26,800 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,51,300 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।