आज का कानपुर मंडी भाव 11 सितंबर: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, तिलहन और तेल के थोक भाव में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6250 से 6350 और अरहर 6400 से 6600 रुपये रही।

दालों में अरहर फूल 12300 से 12400 रुपये और चना दाल 7600 से 7700 रुपये रही। बासमती नंबर-1 का भाव 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आटा 1580 से 1600, मैदा 1610 से 1660 और सूजी 1660 से 1700 रुपये प्रति 50 किलोग्राम रही।

तिलहन में लाही 7500 से 7600 रुपये और मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12500 रुपये रहा। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,36,500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,56,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।