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आज का कानपुर मंडी भाव 11 सितंबर: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 11 Sep 2026 07:37 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today: 11 सितंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें

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HighLights

  1. खाद्यान्न, दलहन, तेल और तिलहन के थोक भाव में उतार-चढ़ाव

  2. गेहूं दड़ा 2600-2700 रुपये, अरहर दाल 12300-12400 रुपये प्रति क्विंटल

  3. चांदी 2,36,500 रुपये, सोना बिस्कुट 1,56,500 रुपये प्रति 10 ग्राम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, तिलहन और तेल के थोक भाव में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6250 से 6350 और अरहर 6400 से 6600 रुपये रही।

दालों में अरहर फूल 12300 से 12400 रुपये और चना दाल 7600 से 7700 रुपये रही। बासमती नंबर-1 का भाव 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आटा 1580 से 1600, मैदा 1610 से 1660 और सूजी 1660 से 1700 रुपये प्रति 50 किलोग्राम रही।

तिलहन में लाही 7500 से 7600 रुपये और मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12500 रुपये रहा। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,36,500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,56,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

 

गल्ला (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
चना 6250-6350
अरहर 6400-6600
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9200
उड़द काला 7000-8300
मूंग 7300-7500
दाल (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
अरहर फूल 12300-12400
अरहर स्पे. 9100-9200
चना दाल 7600-7700
मटर दाल 5350-5400
मसूर मलका 6950-7000
मसूर दाल 7225-7225
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती 1 नं. 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती 2 नं. 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
जिंस भाव (रुपये)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
लाही 7500-7600
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-11000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12500
बटाली 11600-13200
सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
सरसों कोल्हू 17600-17700
अलसी 16100-16200
अण्डी 14400-14500
खली (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
सरसों 3000-3100
अलसी 7900-8000
अण्डी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
ब्रांड भाव (रुपये)
बावर्ची 2250-2247
मयूर 2250-2247
गुड़ (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
मंगलोर लड्डू 6200-6300
देशी भेली 6100-6200
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
एम.30 5000-5200
देशी घी (प्रति क्विंटल)
ब्रांड/स्थान भाव (रुपये)
खुर्जा 72000-72500
औरैय्या 69000-70000
माधौगढ़ 70000-71000
बारदाना
जिंस भाव (रुपये)
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी -
सुतली (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
72 इंच 17500-18500
90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (रुपये)
गुजरात (797) -
देशी बंगाल 15000-15500
सराफा बाजार
वस्तु भाव
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) -
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 236500
सिक्का (प्रति नग) 2300-2400
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 156500
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) -
गिन्नी (प्रति नग) 116500-117000