आज का कानपुर मंडी भाव 11 सितंबर: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
Kanpur Mandi Bhav Today: 11 सितंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
HighLights
खाद्यान्न, दलहन, तेल और तिलहन के थोक भाव में उतार-चढ़ाव
गेहूं दड़ा 2600-2700 रुपये, अरहर दाल 12300-12400 रुपये प्रति क्विंटल
चांदी 2,36,500 रुपये, सोना बिस्कुट 1,56,500 रुपये प्रति 10 ग्राम
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, तिलहन और तेल के थोक भाव में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6250 से 6350 और अरहर 6400 से 6600 रुपये रही।
दालों में अरहर फूल 12300 से 12400 रुपये और चना दाल 7600 से 7700 रुपये रही। बासमती नंबर-1 का भाव 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आटा 1580 से 1600, मैदा 1610 से 1660 और सूजी 1660 से 1700 रुपये प्रति 50 किलोग्राम रही।
तिलहन में लाही 7500 से 7600 रुपये और मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12500 रुपये रहा। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,36,500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,56,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|चना
|6250-6350
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9200
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7300-7500
|दाल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|अरहर फूल
|12300-12400
|अरहर स्पे.
|9100-9200
|चना दाल
|7600-7700
|मटर दाल
|5350-5400
|मसूर मलका
|6950-7000
|मसूर दाल
|7225-7225
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|लाही
|7500-7600
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12500
|बटाली
|11600-13200
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|सरसों कोल्हू
|17600-17700
|अलसी
|16100-16200
|अण्डी
|14400-14500
|खली (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|सरसों
|3000-3100
|अलसी
|7900-8000
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (रुपये)
|बावर्ची
|2250-2247
|मयूर
|2250-2247
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|मंगलोर लड्डू
|6200-6300
|देशी भेली
|6100-6200
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|एम.30
|5000-5200
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|ब्रांड/स्थान
|भाव (रुपये)
|खुर्जा
|72000-72500
|औरैय्या
|69000-70000
|माधौगढ़
|70000-71000
|बारदाना
|जिंस
|भाव (रुपये)
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
|सराफा बाजार
|वस्तु
|भाव
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|-
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|236500
|सिक्का (प्रति नग)
|2300-2400
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|156500
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|116500-117000