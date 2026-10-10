Kanpur Mandi Bhav: 10 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शनिवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न जिंसों के थोक भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल का भाव 13900 से 14000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।

चना दाल 8900 से 9000 रुपये और मसूर दाल 7325 से 7425 रुपये प्रति क्विंटल रही। चावल में बासमती नंबर एक का भाव 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों के तेल का भाव 18200 से 18300 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 229500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 153700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।