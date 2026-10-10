Kanpur Mandi Bhav: 10 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव
आज का Kanpur Mandi Bhav 10 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।
HighLights
गेहूं, जौ, बाजरा, मकई के थोक भाव जानें
चना, अरहर, मसूर, उड़द, मूंग दालों के रेट
कानपुर में सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं के दाम
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शनिवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न जिंसों के थोक भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल का भाव 13900 से 14000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
चना दाल 8900 से 9000 रुपये और मसूर दाल 7325 से 7425 रुपये प्रति क्विंटल रही। चावल में बासमती नंबर एक का भाव 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों के तेल का भाव 18200 से 18300 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 229500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 153700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
कानपुर बाजार भाव
शनिवार | थोक भाव | दरें रुपये में
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|गेहूं दड़ा
|2600–2700
|आर.आर. 21 गेहूं
|2750–2800
|गेहूं फार्म
|2850–2900
|जौ
|2600–2700
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100–3000
|बाजरा
|2000–2100
|मकई
|2000–2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|चना
|6700–6800
|अरहर
|6700–6800
|मसूर
|5800–6000
|मटर
|4400–4500
|उड़द हरा
|8800–9600
|उड़द काला
|7000–8600
|मूंग
|7500–8000
दाल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|अरहर फूल
|13900–14000
|अरहर स्पेशल
|10700–10800
|चना दाल
|8900–9000
|मटर दाल
|5400–5500
|मसूर मलका
|7050–7100
|मसूर दाल
|7325–7425
|उड़द दाल
|8200–13200
|उड़द धोवा
|9000–11000
|मूंग दाल
|7800–9200
|मूंग धोवा
|8500–10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|चावल अरवा
|2800–4000
|बासमती नंबर 1
|10500–11000
|सेला
|3000–4000
|बासमती नंबर 2
|7000–8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|जिंस
|भाव (₹)
|आटा
|1580–1600
|मैदा
|1610–1660
|सूजी
|1660–1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|लाही
|7700–7800
|अलसी
|6900–7000
|अंडी
|5100–5200
|तिल्ली
|8000–12000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11600–12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11500–13500
|सेहुंआ
|5000–5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|सरसों कोल्हू
|18200–18300
|अलसी
|17700–17800
|अंडी
|14300–16400
खली (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|सरसों
|3450–3500
|अलसी
|6700–6800
|अंडी
|1400–1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (₹)
|बावर्ची
|2199-2200
|मयूर
|2199-2200
गुड़ (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|मंगलोर लड्डू
|5900–6000
|देशी भेली
|5900–6000
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|एम.30
|5500–5700
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|स्थान
|भाव (₹)
|खुर्जा
|73000–73500
|औरैया
|70000–71000
|माधौगढ़
|71000–72000
बारदाना
|प्रकार
|भाव (₹)
|3 वी.एस.
|5200–6500
|हरा पट्टा
|7000–7200
|बीटी
|8600–8800
|एटी
|—
सुतली (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (₹)
|72 इंच
|17000–17500
|90 इंच
|20000–21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (₹)
|गुजरात (797)
|भाव उपलब्ध नहीं
|देशी बंगाल
|15900–16000
कानपुर सराफा बाजार
|वस्तु
|भाव (₹)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा)
|भाव उपलब्ध नहीं
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा)
|229500
|चांदी का सिक्का (प्रति नग)
|2450–2550
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|153700
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|भाव उपलब्ध नहीं
|गिन्नी (प्रति नग)
|114500–115000