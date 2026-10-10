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Kanpur Mandi Bhav: 10 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 10 Oct 2026 07:46 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 10 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

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HighLights

  1. गेहूं, जौ, बाजरा, मकई के थोक भाव जानें

  2. चना, अरहर, मसूर, उड़द, मूंग दालों के रेट

  3. कानपुर में सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं के दाम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शनिवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न जिंसों के थोक भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल का भाव 13900 से 14000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।

चना दाल 8900 से 9000 रुपये और मसूर दाल 7325 से 7425 रुपये प्रति क्विंटल रही। चावल में बासमती नंबर एक का भाव 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों के तेल का भाव 18200 से 18300 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 229500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 153700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।

 

कानपुर बाजार भाव

शनिवार | थोक भाव | दरें रुपये में

गल्ला (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
गेहूं दड़ा 2600–2700
आर.आर. 21 गेहूं 2750–2800
गेहूं फार्म 2850–2900
जौ 2600–2700
बेझर
ज्वार 2100–3000
बाजरा 2000–2100
मकई 2000–2100

दलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
चना 6700–6800
अरहर 6700–6800
मसूर 5800–6000
मटर 4400–4500
उड़द हरा 8800–9600
उड़द काला 7000–8600
मूंग 7500–8000

दाल (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
अरहर फूल 13900–14000
अरहर स्पेशल 10700–10800
चना दाल 8900–9000
मटर दाल 5400–5500
मसूर मलका 7050–7100
मसूर दाल 7325–7425
उड़द दाल 8200–13200
उड़द धोवा 9000–11000
मूंग दाल 7800–9200
मूंग धोवा 8500–10000

चावल (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
चावल अरवा 2800–4000
बासमती नंबर 1 10500–11000
सेला 3000–4000
बासमती नंबर 2 7000–8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

जिंस भाव (₹)
आटा 1580–1600
मैदा 1610–1660
सूजी 1660–1700

तिलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
लाही 7700–7800
अलसी 6900–7000
अंडी 5100–5200
तिल्ली 8000–12000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11600–12600
मूंगफली दाना बटाली 11500–13500
सेहुंआ 5000–5500

तेल (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
सरसों कोल्हू 18200–18300
अलसी 17700–17800
अंडी 14300–16400

खली (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
सरसों 3450–3500
अलसी 6700–6800
अंडी 1400–1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

ब्रांड भाव (₹)
बावर्ची 2199-2200
मयूर 2199-2200

गुड़ (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
मंगलोर लड्डू 5900–6000
देशी भेली 5900–6000

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
एम.30 5500–5700

देशी घी (प्रति क्विंटल)

स्थान भाव (₹)
खुर्जा 73000–73500
औरैया 70000–71000
माधौगढ़ 71000–72000

बारदाना

प्रकार भाव (₹)
3 वी.एस. 5200–6500
हरा पट्टा 7000–7200
बीटी 8600–8800
एटी

सुतली (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (₹)
72 इंच 17000–17500
90 इंच 20000–21000

रुई (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (₹)
गुजरात (797) भाव उपलब्ध नहीं
देशी बंगाल 15900–16000

कानपुर सराफा बाजार

वस्तु भाव (₹)
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा) भाव उपलब्ध नहीं
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) 229500
चांदी का सिक्का (प्रति नग) 2450–2550
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 153700
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) भाव उपलब्ध नहीं
गिन्नी (प्रति नग) 114500–115000