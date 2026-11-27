Kanpur Mandi Bhav: दालों के रेट में आया उछाल या चावल हुआ सस्ता, कानपुर मंडी में 27 नवंबर को क्या रहे सोने-चांदी के दाम?
कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को गल्ला, दलहन, तिलहन और किराना जिंसों के थोक भावों में सामान्य उतार-चढ़ाव देखा गया। सराफा बाजार में भी चांदी और सोने के ताजा भाव दर्ज किए गए।
HighLights
कानपुर में गेहूं दड़ा 2800-2850 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
अरहर फूल दाल 14300-14400 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर।
चांदी 1,60,200 रुपये, सोना 1,29,500 रुपये प्रति 10 ग्राम।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार (27 नवंबर) को गल्ला, दलहन, तिलहन और किराना जिंसों के थोक भावों में सामान्य उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया, जहां गेहूं दड़ा 2800-2850 रुपये, अरहर फूल दाल 14300-14400 रुपये और सरसों कोल्हू तेल 21400-21500 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार करता दिखा।
इसके साथ ही देशी घी 72000 से 75500 रुपये और शक्कर दाना (एम.30) 5800-6000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बना रहा। वहीं सराफा बाजार में 999 टंच चांदी 1,60,200 रुपये प्रति किलोग्राम, सोना बिस्कुट 1,29,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और गिन्नी 96,400-96,900 रुपये प्रति नग के भाव पर बंद हुई।
बाजार में थोक भाव
|वस्तु (Item)
|इकाई (Unit)
|भाव (₹ में)
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|प्रति क्वि.
|2800 - 2850
|आर.आर. 21
|प्रति क्वि.
|2900 - 2950
|गेहूं फार्म
|प्रति क्वि.
|3000 - 3100
|जौ
|प्रति क्वि.
|2900 - 3000
|बेझर
|प्रति क्वि.
|-
|ज्वार
|प्रति क्वि.
|2100 - 3000
|बाजरा
|प्रति क्वि.
|2300 - 2400
|मकाई
|प्रति क्वि.
|2300 - 2400
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|प्रति क्वि.
|7100 - 7200
|अरहर
|प्रति क्वि.
|6900 - 7000
|मसूर
|प्रति क्वि.
|5800 - 6000
|मटर
|प्रति क्वि.
|4300 - 4400
|उड़द हरा
|प्रति क्वि.
|8800 - 9600
|उड़द काला
|प्रति क्वि.
|7000 - 8600
|मूंग
|प्रति क्वि.
|7500 - 8000
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|प्रति क्वि.
|14300 - 14400
|अरहर स्पे.
|प्रति क्वि.
|11000 - 11100
|चना दाल
|प्रति क्वि.
|9000 - 9100
|मटर दाल
|प्रति क्वि.
|5500 - 5600
|मसूर मलका
|प्रति क्वि.
|6950 - 7000
|मसूर दाल
|प्रति क्वि.
|7100 - 7150
|उड़द दाल
|प्रति क्वि.
|8500 - 13500
|उड़द धोवा
|प्रति क्वि.
|10000 - 12000
|मूंग दाल
|प्रति क्वि.
|7800 - 9200
|मूंग धोवा
|प्रति क्वि.
|8500 - 10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|प्रति क्वि.
|2800 - 4000
|बासमती 1 नं.
|प्रति क्वि.
|10500 - 11000
|सेला
|प्रति क्वि.
|3000 - 4000
|बासमती 2 नं.
|प्रति क्वि.
|7000 - 8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|प्रति 50 किग्रा
|1710 - 1810
|मैदा
|प्रति 50 किग्रा
|1660 - 1750
|सूजी
|प्रति 50 किग्रा
|1750 - 1810
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|प्रति क्वि.
|8900 - 9000
|अलसी
|प्रति क्वि.
|6900 - 7000
|अण्डी
|प्रति क्वि.
|5100 - 5200
|तिल्ली
|प्रति क्वि.
|10000 - 15000
|मूंगफली दाना (शिवपुरी)
|प्रति क्वि.
|12000 - 13500
|मूंगफली दाना (बटाली)
|प्रति क्वि.
|11800 - 13500
|सेहुंआ
|प्रति क्वि.
|5000 - 5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|प्रति क्वि.
|21400 - 21500
|अलसी
|प्रति क्वि.
|19400 - 19500
|अण्डी
|प्रति क्वि.
|18400 - 18500
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|प्रति क्वि.
|3500 - 3550
|अलसी
|प्रति क्वि.
|6800 - 7000
|अण्डी
|प्रति क्वि.
|1400 - 1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|प्रति 15 ली.
|1980 - 1979
|मयूर
|प्रति 15 ली.
|1980 - 1979
|गुड़ व शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|गुड़ (मंगलोर लड्डू)
|प्रति क्वि.
|5200 - 5250
|गुड़ (देशी भेली)
|प्रति क्वि.
|5550 - 5650
|शक्कर दाना (एम.30)
|प्रति क्वि.
|5800 - 6000
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|प्रति क्वि.
|75000 - 75500
|औरैय्या
|प्रति क्वि.
|72000 - 73000
|माधौगढ़
|प्रति क्वि.
|72000 - 73000
|बारदाना व सुतली
|3 वी.एस.
|-
|5200 - 6500
|हरा पट्टा
|-
|7000 - 7200
|बीटी
|-
|8600 - 8800
|एटी
|-
|-
|सुतली (72 इंच)
|प्रति क्वि.
|17000 - 17500
कानपुर: सराफा बाजार भाव (सोना-चांदी)
|धातु / आभूषण
|इकाई (Unit)
|भाव (₹ में)
|चांदी कच्ची
|प्रति किग्रा.
|-
|चांदी 999 टंच
|प्रति किग्रा.
|160200
|सिक्का
|प्रति नग
|1700 - 1800
|सोना बिस्कुट
|प्रति 10 ग्राम
|129500
|सोना रवा
|प्रति 10 ग्राम
|-
|गिन्नी
|प्रति नग
|96400 - 96900