गल्ला (प्रति क्विंटल)

गेहूं दड़ा प्रति क्वि. 2800 - 2850

आर.आर. 21 प्रति क्वि. 2900 - 2950

गेहूं फार्म प्रति क्वि. 3000 - 3100

जौ प्रति क्वि. 2900 - 3000

बेझर प्रति क्वि. -

ज्वार प्रति क्वि. 2100 - 3000

बाजरा प्रति क्वि. 2300 - 2400

मकाई प्रति क्वि. 2300 - 2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

चना प्रति क्वि. 7100 - 7200

अरहर प्रति क्वि. 6900 - 7000

मसूर प्रति क्वि. 5800 - 6000

मटर प्रति क्वि. 4300 - 4400

उड़द हरा प्रति क्वि. 8800 - 9600

उड़द काला प्रति क्वि. 7000 - 8600

मूंग प्रति क्वि. 7500 - 8000

दाल (प्रति क्विंटल)

अरहर फूल प्रति क्वि. 14300 - 14400

अरहर स्पे. प्रति क्वि. 11000 - 11100

चना दाल प्रति क्वि. 9000 - 9100

मटर दाल प्रति क्वि. 5500 - 5600

मसूर मलका प्रति क्वि. 6950 - 7000

मसूर दाल प्रति क्वि. 7100 - 7150

उड़द दाल प्रति क्वि. 8500 - 13500

उड़द धोवा प्रति क्वि. 10000 - 12000

मूंग दाल प्रति क्वि. 7800 - 9200

मूंग धोवा प्रति क्वि. 8500 - 10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल अरवा प्रति क्वि. 2800 - 4000

बासमती 1 नं. प्रति क्वि. 10500 - 11000

सेला प्रति क्वि. 3000 - 4000

बासमती 2 नं. प्रति क्वि. 7000 - 8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

आटा प्रति 50 किग्रा 1710 - 1810

मैदा प्रति 50 किग्रा 1660 - 1750

सूजी प्रति 50 किग्रा 1750 - 1810

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही प्रति क्वि. 8900 - 9000

अलसी प्रति क्वि. 6900 - 7000

अण्डी प्रति क्वि. 5100 - 5200

तिल्ली प्रति क्वि. 10000 - 15000

मूंगफली दाना (शिवपुरी) प्रति क्वि. 12000 - 13500

मूंगफली दाना (बटाली) प्रति क्वि. 11800 - 13500

सेहुंआ प्रति क्वि. 5000 - 5500

तेल (प्रति क्विंटल)

सरसों कोल्हू प्रति क्वि. 21400 - 21500

अलसी प्रति क्वि. 19400 - 19500

अण्डी प्रति क्वि. 18400 - 18500

खली (प्रति क्विंटल)

सरसों प्रति क्वि. 3500 - 3550

अलसी प्रति क्वि. 6800 - 7000

अण्डी प्रति क्वि. 1400 - 1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

बावर्ची प्रति 15 ली. 1980 - 1979

मयूर प्रति 15 ली. 1980 - 1979

गुड़ व शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

गुड़ (मंगलोर लड्डू) प्रति क्वि. 5200 - 5250

गुड़ (देशी भेली) प्रति क्वि. 5550 - 5650

शक्कर दाना (एम.30) प्रति क्वि. 5800 - 6000

देशी घी (प्रति क्विंटल)

खुर्जा प्रति क्वि. 75000 - 75500

औरैय्या प्रति क्वि. 72000 - 73000

माधौगढ़ प्रति क्वि. 72000 - 73000

बारदाना व सुतली

3 वी.एस. - 5200 - 6500

हरा पट्टा - 7000 - 7200

बीटी - 8600 - 8800

एटी - -