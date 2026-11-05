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कानपुर मंडी भाव 5 नवंबर: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के ताजा रेट, देखें गेहूं, दाल और चावल के दाम

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 05 Nov 2026 06:56 PM (IST)

कानपुर में गुरुवार को खुले बाजार में विभिन्न थोक वस्तुओं के भाव जारी किए गए, जिनमें गल्ला, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा, तिलहन, तेल, गुड़, घी और रुई शामिल हैं।

कानपुर मंडी भाव।

कानपुर मंडी भाव।

HighLights

  1. कानपुर में थोक वस्तुओं के खुले बाजार भाव जारी।

  2. गल्ला, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा के दाम।

  3. धनतेरस से पहले सोना-चांदी के ताजा रेट।

जागरण संवाददाता, कानपुर: कानपुर में गुरुवार को खुले बाजार में थोक वस्तुओं के भाव जारी हुए। बाजार में गल्ला, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा और तिलहन समेत रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी कई वस्तुओं के भाव दर्ज किए गए। कई चीजों के दामों में बदलाव भी देखने को मिला। वहीं आटा, मैदा और सूजी के भाव भी जारी किए गए।

इसके अलावा, सोना-चांदी की खरीद के लिए भी बाजारों में लोगों को भीड़ देखी गई। आइए जानते हैं कि गुरुवार सोना-चांदी समेत कई चीजों का दाम क्या था?

खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-

श्रेणी इकाई / पैमाना जिंस (वस्तु) भाव (रुपये में)
गल्ला प्रति क्विंटल गेहूं दड़ा 2800 - 2825
आर.आर. 21 2900 - 2950
गेहूं फार्म 3000 - 3100
जौ 2900 - 3000
बेझर -
ज्वार 2100 - 3000
बाजरा 2300 - 2400
मकाई 2300 - 2400
दलहन प्रति क्विंटल चना 6700 - 6800
अरहर 6900 - 7000
मसूर 5800 - 6000
मटर 4300 - 4400
उड़द हरा 8800 - 9600
उड़द काला 7000 - 8600
मूंग 7500 - 8000
दाल प्रति क्विंटल अरहर फूल 13500 - 13600
अरहर स्पे. 10700 - 10800
चना दाल 8600 - 8650
मटर दाल 5400 - 5450
मसूर मलका 6950 - 7000
मसूर दाल 7150 - 7200
उड़द दाल 8500 - 13500
उड़द धोवा 10000 - 12000
मूंग दाल 7800 - 9200
मूंग धोवा 8500 - 10000
चावल प्रति क्विंटल चावल अरवा 2800 - 4000
बासमती 1 नं. 10500 - 11000
सेला 3000 - 4000
बासमती 2 नं. 7000 - 8000
आटा-मैदा प्रति 50 किग्रा आटा 1600 - 1650
मैदा 1610 - 1660
सूजी 1700 - 1730
तिलहन प्रति क्विंटल लाही 8200 - 8300
अलसी 6900 - 7000
अण्डी 5100 - 5200
तिल्ली 10000 - 15200
मूंगफली दाना शिवपुरी 11800 - 12800
मूंगफली दाना बटाली 11500 - 13000
सेहुंआ 5000 - 5500
तेल प्रति क्विंटल सरसों कोल्हू 19500 - 19600
अलसी 19400 - 19500
अण्डी 18400 - 18500
खली प्रति क्विंटल सरसों 3400 - 3450
अलसी 6900 - 7000
अण्डी 1400 - 1450
वनस्पति प्रति 15 ली. बावर्ची 2147 - 2160
मयूर 2147 - 2160
गुड़ व शक्कर प्रति क्विंटल मंगलोर लड्डू गुड़ 5550 - 5650
देशी भेली गुड़ 5550 - 5650
शक्कर दाना (एम.30) 6300 - 6400
देशी घी प्रति क्विंटल खुर्जा 73000 - 73500
औरैय्या 70000 - 71000
माधौगढ़ 71000 - 72000
बारदाना - 3 वी.एस. 5200 - 6500
हरा पट्टा 7000 - 7200
बीटी 8600 - 8800
एटी -
सुतली प्रति क्विंटल 72 इंच 17000 - 17500
90 इंच 20000 - 21000
रुई प्रति क्विंटल गुजरात (797) -
देशी बंगाल 16500 - 16600

सोना-चांदी के ताजा रेट

धातु / वस्तु इकाई (मात्रा) भाव (रुपये में)
चांदी कच्ची प्रति किलोग्राम -
चांदी 999 टंच प्रति किलोग्राम 1,93,700
चांदी सिक्का प्रति नग 2,200 - 2,300
सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,47,700
सोना रवा प्रति 10 ग्राम -
गिन्नी प्रति नग 1,10,000 - 1,10,500

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