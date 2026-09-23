कानपुर में मंगेतर की बेवफाई ने ले ली युवक की जान, युवती को कॉल करके लगा लिया फंदा

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में होने वाली पत्नी की बेवफाई से खफा होकर मंगेतर ने जान दे दी। युवक को पता चला कि युवती किसी और से बात करती है। इस बात को लेकर युवती को कॉल करके युवक ने फंदा लगा लिया।

काकादेव के सर्वोदय नगर, एमपी मिल का हाता निवासी दयाराम के 27 वर्षीय इकलौते बेटे अभिषेक ने मंगलवार दोपहर फंदा लगाकर जान दे दी। परिवार में मां उर्मिला और दो शादीशुदा बहनें निधि और दीपाली हैं। बहन ने बताया कि अभिषेक होटल में काम करता था। पिछले साल नवंबर में उसकी शास्त्री नगर निवासी युवती से सगाई हुई थी। युवती एक माल में काम करती है। आरोप है कि युवती के किसी अन्य युवक से बातचीत को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने शादी से इन्कार कर दिया।