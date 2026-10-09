कानपुर में कोडीनयुक्त सीरप की 2500 शीशी बरामद, प्रयागराज-वाराणसी में होनी थी सप्लाई; एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रतिबंधित कोडीनयुक्त सीरप की तस्करी करने वाले एक युवक को एंटी नारकोटिक्स टीम ने शुक्रवार को बाबूपुरवा के ढकनापुरवा से गिरफ्तार किया है।

उसके पास से दो करोड़ 95 लाख की कीमत की 2500 शीशियां बरामद हुईं। यह शीशियां नई दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित नोवोट्रिक्स लाइफसाइंसेस नाम की फर्म से फर्जी बिल्टी पर वाराणसी और प्रयागराज भेजी जा रही थी। कुछ दिन पहले भी इसी फर्म की कोडीनयुक्त सीरप की शीशियां प्रयागराज में पकड़ी जा चुकी हैं।