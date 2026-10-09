JNU ने यौन उत्पीड़न के मामले में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल को किया बर्खास्त, 11 छात्राओं ने लगाया था आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोईजाम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।

विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। बर्खास्त किया गया प्रोफेसर विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था अध्ययन केंद्र में कार्यरत था।

यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच

विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने प्रोफेसर के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की थी। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर समिति ने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की सिफारिश की थी।