कानपुर में पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की तलाश

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। कल्याणपुर में एक युवक ने देश के प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुखिया योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए जान से मारने की बात कही,किसी ने इसका वीडियो बनाकर प्रचलित कर दिया।वीडियो प्रचलित होने के बाद पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है।

कल्याणपुर के नानकारी इलाके में एक मजदूर ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुखिया योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिया।जिस पर मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रचलित हो रहा है।13 सेकेंड के वीडियो में युवक ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जान से मारने की बात कही है।