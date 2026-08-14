कानपुर में LPG ई-केवाईसी कराने का आखिरी मौका, 4.30 लाख घरेलू कनेक्शन हो सकते हैं बंद

जागरण संवाददाता, कानपुर। जिले में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा नजदीक आते ही प्रशासन और तेल कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। अभी भी करीब 4.30 लाख उपभोक्ताओं ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

यदि 16 अगस्त तक यह औपचारिकता पूरी नहीं हुई तो ऐसे उपभोक्ताओं की घरेलू गैस सिलिंडर बुकिंग पर रोक लग सकती है। जांच के दौरान फर्जी, निष्क्रिय या मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे कनेक्शनों को निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

जिले में कुल 11.80 लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 7.50 लाख की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। तेल कंपनियां लगातार एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आधार आधारित सत्यापन कराने के लिए जागरूक कर रही हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वास्तविक उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करना और वर्षों से उपयोग में नहीं आ रहे कनेक्शनों को चिन्हित करना है।