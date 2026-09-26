कानपुर में प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत, महिला की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत, बेटा ने देखा पिता का जुर्म

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत हुआ। प्रेम विवाह के आठ साल बाद महिला का शव मिला। स्वजन ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। महिला की बहन ने बताया कि बेटे ने पिता को मारते देखा।

मूल रूप से इटावा के पक्का बाग 28 वर्षीय निवासी आयुषी मिश्र की 17 अप्रैल 2018 में पारा के निवासी मेडिकल स्टोर कमी धर्मेंद्र मिश्रा से प्रेम विवाह हुआ था। उनका तीन वर्षीय बेटा कृष्णा है।

अलीगढ़ में रहने वाली अधिवक्ता बहन यशी ने बताया कि बहन की सुसुराल से शुक्रवार रात 12 बजे फोन आया कि आयुषी ने फंदा लगा लिया। उसे एलएलआर अस्पताल लेकर जा रहे। जब जब वह अस्पताल पहुंचीं तो बहन का शव पड़ा था। उन्होंने बताया कि बहन के बेटे ने बताया कि पापा ने मम्मी को मारा और गला दबाया। स्वजन ने ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है।