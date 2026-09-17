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Kanpur Lesbian Love Story: 3 बच्चों की मां को युवती से हुआ प्यार, फिर परिवार छोड़ रहने लगीं साथ; Insta से शुरू हुई थी दोस्ती

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Thu, 17 Sep 2026 12:05 AM (IST)

कानपुर में तीन बच्चों की मां और एक युवती के बीच समलैंगिक प्रेम कहानी सामने आई है, जिनकी दोस्ती इंस्टाग्राम ...और पढ़ें

यह एक प्रतीकात्मक तस्वीर है।

यह एक प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. तीन बच्चों की मां को युवती से हुआ प्यार, साथ जीने-मरने को तैयार

  2. महाराजपुर निवासी महिला मायके से पिछले दिनों हो गई थी लापता

  3. पनकी में महिला किराए का कमरा लेकर युवती के साथ रह रही थी

संवाद सहयोगी, महाराजपुर(कानपुर)। कानपुर में समलैंगिक लव स्टोरी का मामला सामने आया है। तीन बच्चों की मां को एक युवती से दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली। फिर दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। लेकिन मामला थाने पहुंच गया।

महाराजपुर में तीन बच्चों की मां के दिल्ली की रहने वाली एक युवती से समलैंगिक संबंधों का मामला सामने आया है। महिला 10 दिन पहले मायके से गायब हो गई थी। स्वजन ने महाराजपुर थाने में गुमसुदगी दर्ज कराई थी। 32 साल की महिला लगभग 30 वर्षीय युवती के साथ पनकी में किराए का कमरा लेकर रह रही थी।

पुलिस ने महिला व युवती को हिरासत में ले लिया है। पनकी से महाराजपुर थाने लाकर दोनो से पूछताछ की जा रही है। दोनों के साथ सरसौल निवासी एक युवक को भी पुलिस ने पकड़ा है। महिला घर जाने को तैयार नहीं है। महिला युवती के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी है।

महाराजपुर के एक गांव निवासी 32 वर्षीय महिला के दो बेटे व एक बेटी है। महिला बीती छह सितंबर को महाराजपुर क्षेत्र में ही अपने मायके से अचानक गायब हो गई थी। स्वजन ने महाराजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच कर रही थी, तभी सुराग लगा कि महिला पनकी में किराए का कमरा लेकर रह रही है।

पुलिस ने पनकी में छापेमारी की तो महिला एक युवती के साथ रहते मिली। युवती मूल रूप से महाराजपुर क्षेत्र की ही रहने वाली है। कई सालों से दिल्ली में रह रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनो हिंदू समुदाय से हैं। महिला व युवती के बीच समलैंगिक संबंध हैं। दोनों की दोस्ती एक साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी।

इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी और प्यार परवान चढ़ गया। दोनों शादी कर एक-दूसरे के साथ रहने को तैयार हो गईं। महिला ससुराल से अपने मायके पहुंची और वहां से गायब हो गई। सरसौल निवासी एक युवक की मदद से पनकी में किराए का कमरा लिया। युवती भी दिल्ली से वहां आ गई और दोनों साथ रहने लगीं।

बुधवार रात में महाराजपुर थाना पुलिस दोनों को पकड़कर थाने लाई। महिला अपने घर जाने को तैयार नहीं है। वह युवती के साथ ही रहने की जिद कर रही है। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया समलैंगिक संबंधों का मामला सामने आया है। महिला व युवती एक साथ रहने को राजी हैं। मामले की जांच की जा रही है।