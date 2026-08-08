कानपुर में छात्रा ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पंखे पर लटकता मिला शव

संवाद सहयोगी, कानपुर। बिधनू धीरपुर गांव में गुरुवार देर रात इंटरमीडिएट की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या हत्या कर ली। सुबह स्कूल जाने के लिए मां जगाने पहुंची तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए। धीरपुर निवासी किसान अमरजीत कुशवाहा की 16 वर्षीय बेटी दीपाली उर्फ अंजली इंटरमीडिएट की छात्रा थी।

पिता ने बताया कि शुक्रवार सुबह देर तक दीपाली कमरे से नहीं निकली तो मां रूबी स्कूल जाने के लिए जगाने पहुंची। कमरे की कुंडी खटकाई तो कोई उत्तर नहीं मिला। जिस पर उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो बेटी का शव साड़ी के फंदे पर पंखे के कुंडे से लटक रहा था।