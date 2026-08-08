कानपुर में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के चचेरे भाई ने फंदा लगाकर दी जान, दुकानदारी ठप होने से अवसाद में था 23 वर्षीय युवक

जागरण संवाददाता, कानपुर। दबौली में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के चचेरे भाई 23 वर्षीय अनुभव त्रिपाठी ने शुक्रवार को घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के समय वह कमरे में अकेला था। दोपहर में ताई खाना खाने के लिए बुलाने पहुंचीं तो घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। दबौली निवासी अंकित तिवारी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। उनके चचेरे भाई अनुभव की गुजैनी पुलिया के पास अंजलि बर्तन भंडार के नाम से दुकान है।

अनुभव के माता-पिता का कोरोना के दौरान निधन हो चुका है। उनकी दो बहनें अंजलि और रिया निजी कंपनी में नौकरी करती हैं। परिवार वालों के मुताबिक, अनुभव की दुकान वाली जगह पर करीब छह माह से पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण के चलते दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे थे। इससे अनुभव काफी परेशान था।