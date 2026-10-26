कानपुर में बनारस होटल के मालिक के बेटे की मौत, छज्जे पर खड़े होने पर बिगड़ा संतुलन, तीसरी मंजिल से गिरा

जागरण संवाददाता, कानपुर। हरबंशमोहाल क्षेत्र में सोमवार सुबह होटल कारोबारी का बेटा घर की तीसरी मंजिल के छज्जे पर मंजन करने के दौरान संतुलन बिगड़ने से नीचे आ गिरा। राहगीरों ने शाेर मचाकर स्वजन को आवाज दी जिसके बाद वह उसे पास के निजी अस्पताल ले गए जहां कुछ देर चले उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी पाकर आसपास के कारोबारी भी मौके पर पहुंचे।

दौलतगंज निवासी अनिल शर्मा का कैनाल रोड पर बनारस होटल है। वह अपने भाइयों के साथ होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार संभालते हैं। उनके भाई अजय शर्मा का 27 वर्षीय बड़ा बेटा रोहन शर्मा भी पिता के साथ कारोबार में हाथ बंटाता था। इसी साल फरवरी में पूर्वा से उसकी शादी हुई थी। परिवार में मां गायत्री और छोटा भाई रोहित है।

छोटे भाई रोहित ने बताया कि घर की तीसरी मंजिल पर बाथरूम है रोहन अक्सर घर के छज्जे पर खड़े होकर मंजन करता था। सोमवार सुबह करीब नौ बजे भी छज्जे पर खड़े होकर ब्रश कर रहा था तभी संतुलन बिगड़ने से वह नीचे सड़क पर जा गिरा। युवक के सड़क पर गिरने की आवाज सुनकर राहगीरों ने शोर मचाते हुए स्वजन को सूचना दी।