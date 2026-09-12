कानपुर में हिस्ट्रीशीटर 'धमाका' के भाई की हत्या, चार युवकों ने डंडे और इंटरलाकिंग ईंट से पीटकर मार डाला

जागरण संवाददाता, कानपुर। नवाबगंज के सूर्य विहार में चार दिन पहले हिस्ट्रीशीटर के छोटे भाई को पीटकर मरणासन्न कर दिया गया। उसका रावतपुर क्षेत्र एक एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। शुक्रवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद दिवंगत के भाई की तहरीर पर देर रात गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर दो लोगों उठा लिया।

नवाबगंज के उजियारीपुरवा निवासी राजेश उर्फ धमाका हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर करीब 15 मुकदमे हैं। उसने बताया कि क्षेत्र का रहने वाले दीपू सागर और उसके साथियों ने दूसरे नंबर के भाई की फरवरी 2021 को पीटकर हत्या कर दी थी, जिसमें दीपू सागर समेत सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। उन सभी को जेल हुई।

आरोप है कि जमानत पर छूटने के बाद दीपू सागर ने गिरोह सदस्य छोटू व दो अन्य साथियों के जरिए सात सितंबर को सबसे छोटे भाई 24 वर्षीय दिनेश निषाद की इंटरलाकिंग ईंट से सिर, सीने में हमलाकर मरणासन्न कर दिया। गांव के एक युवक ने घटना की जानकारी दी।